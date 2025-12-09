Reacţia românilor după ce Coaliţia a pregătit majorarea taxelor locale cu 70%, din 2026: "Să vină să ne ia casele şi mașinile cu totul"

Judecătorii CCR decid dacă legea adoptată de Parlament, care prevede majorarea taxelor pe case, maşini şi terenuri, este sau nu constituțională. Sursa foto: Getty Images

Miercuri, judecătorii CCR decid dacă legea adoptată de Parlament, care prevede majorarea taxelor pe case, maşini şi terenuri, este sau nu constituțională. Dacă proiectul Guvernului va primi undă verde, atunci impozitele locale vor creşte semnificativ, chiar şi cu 70%. Românii sunt revoltați, iar unii au răbufnit: "Să vină să ne ia casele şi mașinile cu totul".

Legea contestată la CCR prevede ca impozitele locale plătite de cetăţeni pe case, apartamente, maşini şi terenuri să crească din 2026 cu 5,25%, cât a fost inflaţia în anul fiscal anterior, la care se mai adaugă o creştere de până la 70%, decisă de Guvern pentru a strânge bani la bugetul de stat.

Oamenii sunt revoltaţi de planurile Coaliției de guvernare de a le creşte din nou taxele.

"Nu mă mai aștept la nicio sumă, mă aştept să vină să ne ia de tot mașinile şi să le valorifice așa cum consideră, ca să strângă bani la buget. Iar în ceea ce priveşte locuințele, cred că e şi mai simplu: să ne dea câte un cort, iar noi să ieșim din case, să lăsăm să se instaleze nomenclatura de partid", a afirmat un bărbat.

"Nu văd prea bine aceste creşteri de taxe, pentru că mergem din ce în ce mai rău", a spus un alt bărbat.

"Având în vedere cât de mare este inflaţia, cred că vor fi majorări mari. Cei de la guvernare, de la ei, n-au tăiat nimic", a susţinut o femeie revoltată.

Şedinţa CCR - miercuri, 10 decembrie

După ce, inițial, au anunțat ședința pentru 4 februarie, și mai apoi pentru 21 ianuarie, CCR a decis în cele din urmă să judece contestația pe 10 decembrie.

De asemenea, legea stabilea mai multe măsuri fiscale, printre care:

taxe fixe de 25 lei pentru fiecare colet de sub 150 euro care vine din zona non-UE

firmele fără cont bancar vor fi declarate inactive

firmele noi, obligate să-și deschidă cont de plăți în maxim 60 de zile

capital minim de 500 de lei pentru SRL-uri

noi reguli la impozitarea veniturilor din chirii: Cotă forfetară de 30%

praguri maxime pentru eșalonarea la plată

reglementări la vânzarea online a bunurilor confiscate sechestrate de Fisc

impozitul minim pe cifra de afaceri este eliminat

noi reglementări la CASS pentru veniturile din activităţi independente

impozite majorate pentru câştigurile pe bursă

impozitare de 16% la tranzacțiile cu criptomonede.