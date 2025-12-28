Apa potabilă ar putea fi gratuită la metrou, în aeroporturi și gări și în instituțiile publice

Apa potabilă ar putea fi gratuită la metrou, în aeroporturi și gări și în instituțiile publice. Foto: Getty Images

Școlile ar putea avea apă potabilă gratis. Proiectul de lege prevede ca, pe lângă școli, și instituțiile publice, unitățile sanitare și nodurile de transport să asigure acces gratuit la apă potabilă.

Proiectul de lege aflat în dezbatere propune ca apa potabilă să fie oferită în mod gratuit în toate instituțiile publice din România.

Asta înseamnă că în gări, aeroporturi, spitale, școli sau la metrou oamenii ar putea avea acces la dozatoare cu apă. Asta pentru a nu mai fi nevoiți să cumpere apă îmbuteliată.

Măsura este menită să combată inechitate socială pentru persoanele cu venituri mici sau pentru cei care petrec mult timp în aceste spații.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Parlament și promulgat ulterior de șeful statului.