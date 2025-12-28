Antena 3 CNN Actualitate Social Turiști blocați într-un refugiu din Făgăraș, din cauza codului roșu. Salvamontiștii vor putea ajunge la ei abia luni

Zona montană a județului Argeș este sub avertizare meteo de Cod Roșu de vreme extremă până lunI. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Facebook/Salvamont Argeș

Patru turiști din Republica Moldova au rămas blocați în Refugiul Călțun, din munții Făgăraș, din cauza codului roșu de vreme extremă în regiune, informează Salvamont Argeș. Echipele de salvatori vor putea ajunge la turiștii blocați abia luni.

„Un grup de patru persoane din Republica Moldova sunt blocați în Refugiul Călțun. Nu au probleme medicale, sunt ok. Din cauza condițiilor meteo, zona montană a județului ARGEȘ este sub avertizare meteo COD ROȘU de vreme extremă până luni dimineață la orele 10.00, nu am putut interveni astăzi pentru evacuarea acestora”, a precizat duminică Salvamont Argeș, într-un comunicat.

Salvamontiștii au precizat că au organizat operațiunea de evacuare pentru luni dimineață.

„La orele 07.30,  echipa de prim răspuns a Salvamont Argeș aflată la Refugiul Capra va începe deplasarea spre Călțun. În sprijin va pleca din Pitești o echipă de cinci salvatori montani dotați și echipați pentru o operațiune în condiții de vreme rea cu vânt la rafală de 130km/h, transport de zăpadă și temperaturi scăzute.  Sperăm ca vremea să ne ajute și să efectuăm misiunea în condiții de maximă siguranță atât pentru salvatori cât și pentru persoanele evacuate”, se arată în comunica.

