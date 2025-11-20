A doua erată de la CCR: Contestația la legea care crește taxele și impozitele locale va fi judecată pe 10 decembrie

Publicat la 14:02 20 Noi 2025 Modificat la 17:22 20 Noi 2025

Judecătorii Curții Constituționale. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

UPDATE 17:15: Curtea Constituțională a României a anunțat un nou termen, al treilea, pentru judeca contestația pe legea care majorează impozitele și taxele locale. Astfel, după ce inițial au anunțat ședința pentru 4 februarie, și mai apoi pentru 21 ianuarie, CCR a decis în cele din urmă să judece contestația pe 10 decembrie.

UPDATE: Curtea Constituțională a României a revenit cu o erată privind data la care va judeca contestația pe legea care majorează impozitele și taxele locale. Sezisarea va fi analizată pe 21 ianuarie. Majorările decise de Guvern ar fi trebuit să se aplice de la 1 ianuarie.

Joi seară, Guvernul a anunţat că va solicita CCR preschimbarea termenului de 21 ianuarie 2026, stabilit pentru judecarea contestatiei la Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, adoptată marţi de Parlament.

Legea a mai fost contestată la CCR, în septembrie, după asumarea răspunderii, și a fost declarată neconstituțională. Ulterior, Parlamentul a corectat legea pe care a adoptat-o pe 18 noiembrie. Legea a fost din nou contestată de AUR la CCR, iar termenul stabilit de judecători este 4 februarie.

Legea prevede ca impozitele locale plătite de cetăţeni pe case, apartamente, maşini şi terenuri să crească din 2026 cu 5,25%, cât a fost inflaţia în anul fiscal anterior, la care se mai adaugă o creştere de până la 70%, decisă de Guvern pentru a strânge bani la bugetul de stat.

De asemenea, legea stabilea mai multe măsuri fiscale, printre care:

-taxe fixe de 25 lei pentru fiecare colet de sub 150 euro care vine din zona non-UE

-firmele fără cont bancar vor fi declarate inactive

-firmele noi, obligate să-și deschidă cont de plăți în maxim 60 de zile

-capital minim de 500 de lei pentru SRL-uri

-noi reguli la impozitarea veniturilor din chirii: Cotă forfetară de 30%

-praguri maxime pentru eșalonarea la plată

-reglementări la vânzarea online a bunurilor confiscate sechestrate de Fisc

-impozitul minim pe cifra de afaceri este eliminat

-noi reglementări la CASS pentru veniturile din activităţi independente

-impozite majorate pentru câştigurile pe bursă

-impozitare de 16% la tranzacțiile cu criptomonede.