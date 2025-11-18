Harta impozitelor locale. Unde se plătește cel mai mult și cu cât vor crește din 2026 taxele pentru case, mașini și terenuri

Parlamentul va vota în ședință comună, marți, majorarea taxelor locale începând cu data de 1 ianuarie. Sursa foto: Getty Images

Parlamentul va vota în ședință comună, marți, majorarea taxelor locale începând cu data de 1 ianuarie. Astfel, impozitele locale plătite de cetăţeni pe case, apartamente, maşini şi terenuri ar urma să crească din 2026 cu 5,25%, cât a fost inflaţia în anul fiscal anterior, la care se mai adaugă o creştere de până la 70%, decisă de Guvern pentru a strânge bani la bugetul de stat.

În medie, românii din marile oraşe plătesc aproximativ 200 de lei impozit pe an pentru un apartament de două camere. Iar pentru o maşină cu capacitate cilindrică mică, impozitul anual este sub 100 de lei. O creştere de 70 la sută ar însemnă că proprietarii vor scoate din buzunare peste 200 de lei în plus pentru un autoturism şi un apartament. Terenurile sunt taxate de cele mai multe ori în funcţie de zone. Pentru un teren intravilan, cu o construcţie, impozitul anual sare de 500 de lei.

În plus, de la anul, maşinile poluante ar urma să plătească un impozit mai mare. S-a mai discutat în aceste luni şi despre posibilitatea eliminării scutirii de impozit pentru maşinile electrice şi despre reducerea cu 95 la sută a impozitului la maşinile hibrid.

Harta impozitelor locale. Unde se plătește cel mai mult

București

Apartament cu 2 camere de 40 mp - 150 lei

Autoturism de 1.600 cmc - 66 lei

Teren de 500 mp - 640 lei

Sibiu

Apartament cu 2 camere de 65 mp - 188 lei

Autoturism de 1.598 cmc - 88 lei

Teren de 500 mp - 400 lei

Cluj

Apartament de 2 camere de 50 mp - 150 lei

Autoturism de 1.900 cmc - 254 lei

Teren de 500 mp - 465 lei

Galați

Apartament de 2 camere - 225 lei

Autoturism de 1.600 cmc - 90 lei

Teren 500 mp (zona A) - 657 lei

Suceava

Apartament de 2 camere de 48 mp - 192 lei

Autoturism de 1.400 cmc - 91 lei

Teren de 500 mp - 422 lei (medie)

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că își dorește ca din 2026 impozitele pe locuințe și mașini la persoanele fizice să poată fi crescute, după ce Parlamentul va închide, în ședință comună, marți, pachetul fiscal privind taxele locale. Este vorba despre proiectul legislativ declarat de CCR neconstituțional din cauza prevederilor referitoare la testarea cu poligraful a angajaților din ANAF.

“Ca să putem să ieșim din această situație, anul viitor trebuie să ne încasăm veniturile care au fost stabilite pe baza taxelor care deja au fost asumate. Și sper că mâine Parlamentul închide și pachetul fiscal care cuprinde taxele locale. Am convenit ca mâine, în ședință comună, să închidem acest pachet, scoțând din el articolele care au fost declarate de Curtea Constituțională ca fiind în neregulă. E vorba de cele legate de testele poligraf pentru angajații ANAF, deși, fie vorba între noi, nu ar fi fost rău să fie testați o bună parte dintre ei, având în vedere '˜bolile' ANAF-ului destul de extinse (...). Și, scăzând termenele, pentru că va trebui să mai venim cu niște modificări, sper că această prevedere va face ca, de anul viitor, impozitele pe proprietate la persoanele fizice, la mașini, să fie majorate. Nu trebuie să fugim de acest lucru”, a declarat Bolojan.