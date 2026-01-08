Fenomene de zăpor și zai, raportate pe şapte km pe râul Bistriţa, mai sus de Lacul Bicaz: Pirotehniștii sunt pregătiți să intervină

Zăpadă și gheață pe râul Bistrița. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: ISU Neamț

Pe râul Bistriţa, în amonte de lacul de acumulare Izvorul Muntelui (n.r. Bicaz), se înregistrează fenomenele de zăpor şi zai pe o distanţă de 7,1 kilometri, a informat, joi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ, potrivit Agerpres.

Astfel, pe sectorul cuprins între viaductul de la Poiana Largului până în amonte de podul din localitatea Ruseni sunt aglomerări de apă cu gheaţă (zai) cu grosimi de până la 2,5 metri.

Tronsonul prezintă canal dezgheţat cu lăţimi cuprinse între 2 şi 15 metri, pe circa 40% lungime.

Echipa pirotehnică e pregătită să intervină

Temperatura aerului era, joi dimineaţă, la staţia hidrometrică Frumosu, de minus 4 grade Celsius.

Reprezentanţii ISU Neamţ, alături de cei ai Sistemului de Gospodărire a Apelor, monitorizează periodic fenomenul de zăpor (n.r. barieră care blochează trecerea apei) de pe râul Bistriţa, în localităţile Borca, Farcaşa şi Poiana Teiului.

Potrivit ISU Neamţ, dacă situaţia o va impune, echipa pirotehnică va interveni punctual.

Cât de periculoase sunt fenomenele de zăpor și zai pe râuri

Fenomele de zăpor și zai pe râuri sunt destul de periculoase, mai ales pentru localitățile aflate în aval și pentru cei care se află în apropierea malurilor.

Un zăpor reprezintă un blocaj parțial sau total al râului cauzat de copaci, crengi, aluviuni sau gheață. Apa se acumulează în amonte, iar dacă zăporul cedează brusc, poate provoca inundații rapide, curenți puternici și turbulenți care pun în pericol oamenii și infrastructura precum podurile sau digurile.

Un zai este acumularea de gheață pe suprafața râului, care poate bloca parțial sau total cursul apei. Când zaiele se rup, apa se eliberează violent, ceea ce poate duce la inundații, distrugerea construcțiilor și dificultăți în navigație sau pescuit.

Aceste fenomene sunt mai frecvente iarna și primăvara și necesită monitorizare constantă, fiind extrem de periculoase pentru cei nepregătiți.

În seara de 31 decembrie 2002, din cauza creşterii bruşte a temperaturii într-un interval de câteva zile, o parte din zăporul format pe Bistriţa s-a dislocat şi a inundat sute de gospodării din Farcaşa şi Poiana Teiului, iar trei tineri au murit înecaţi după ce cabana în care se aflau a fost distrusă de sloiurile de gheaţă.