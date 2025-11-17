Taxele și impozitele locale cresc din 2026. Ilie Bolojan: Sper ca mâine, Parlamentul să închidă și acest pachet fiscal

Premierul s-a referit și la nevoia de scădere în continuare a cheltuielilor statului. Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că își dorește ca din 2026 impozitele pe locuințe și mașini la persoanele fizice să poată fi creascute, după ce Parlamentul va închide, în ședință comună, marți, pachetul fiscal privind taxele locale. Este vorba despre proiectul legislativ declarat de CCR neconstituțional din cauza prevederilor referitoare la testarea cu poligraful a angajaților din ANAF.

Premierul a făcut anunțul la Aducarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România și a motivat măsura prin nevoia de reducere a deficitului.

“Ca să putem să ieșim din această situație, anul viitor trebuie să ne încasăm veniturile care au fost stabilite pe baza taxelor care deja au fost asumate. Și sper că mâine Parlamentul închide și pachetul fiscal care cuprinde taxele locale. Am convenit ca mâine, în ședință comună, să închidem acest pachet, scoțând din el articolele care au fost declarate de Curtea Constituțională ca fiind în neregulă. E vorba de cele legate de testele poligraf pentru angajații ANAF, deși, fie vorba între noi, nu ar fi fost rău să fie testați o bună parte dintre ei, având în vedere '˜bolile' ANAF-ului destul de extinse (...). Și, scăzând termenele, pentru că va trebui să mai venim cu niște modificări, sper că această prevedere va face ca, de anul viitor, impozitele pe proprietate la persoanele fizice, la mașini, să fie majorate. Nu trebuie să fugim de acest lucru”, a declarat Bolojan.

Premierul s-a referit și la nevoia de scădere în continuare a cheltuielilor statului.

“Vă rog să vă gândiți că împrumuturile pe care le luăm, deci 150 de miliarde de lei pe care-i împrumutăm, reprezintă totalul salariilor din sectorul public din România. Deci, va trebui să ne scădem cheltuielile și să ne programăm investițiile în așa fel încât, cu prioritate, să închidem anul viitor PNRR-ul”, a afirmat Bolojan.

El a mai spus că anul acesta dobânzile pe care le plătește România sunt “aproximativ 55 de miliarde de lei, respectiv 11 miliarde de euro, iar anul viitor se vor duce către 12 miliarde de euro”, subliniind importanța respectării țintelor de deficit.

“Gândiți-vă că, din deficitul de 6% - 6,5%, jumătate este ocupat doar cu plata dobânzilor. Dacă nu ne vom scădea, indiferent cine va fi la guvernare în anii următori, cheltuielile cu dobânzile, nu avem cum să scăpăm din această chingă, ne vom duce într-o fundătură. De aceea, atingerea țintelor de deficit este foarte importantă, ca să ne recâștigăm încrederea în piețe, să ne crească ratingul și să ne scadă dobânzile. Și, v-o spun cu toată răspunderea, în ultimii ani am început cu un deficit și am terminat cu un cu totul alt deficit. Ne-am luat niște angajamente pe care nu le-am respectat, ceea ce face ca credibilitatea noastră să fie scăzută, cu efectele aferente: costuri mai mari și așa mai departe”, a afirmat Bolojan.