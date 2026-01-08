Ministerul Energiei vrea ca voucherul de 50 de lei să fie scăzut direct din facturile consumatorilor vulnerabili

Sursa foto: Getty Images

Ministerul Energiei pregătește modificarea modului în care este acordat voucherul de 50 de lei destinat consumatorilor vulnerabili, astfel încât suma să fie scăzută automat din facturile la energie electrică. Anunțul a fost făcut joi de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul ședinței Comandamentul Energetic Național, relatează Agerpres.

Ministerul lucrează împreună cu operatorii de distribuție și furnizare pentru a elimina procedura actuală, care presupune înscrierea în platformă și ridicarea fizică a cardului de la poștă.

„Actualul mecanism este activ până la 31 martie. Lucrăm împreună cu operatorii de distribuţie şi furnizare la un mecanism prin care pentru oamenii cu un venit sub 2.000 de lei, de exemplu, să li se scadă cei 50 de lei direct din factură, fără a-i mai pune pe drumuri, să se scrie în platformă, să ia fizic cardul de la poştă, să se tot plimbe”, a explicat ministrul Energiei.

Potrivit lui Bogdan Ivan, noul mecanism ar putea deveni funcțional imediat după expirarea schemei actuale.

„Imediat ce se termină actuala schemă, în 31 martie, am putea veni cu această nouă formulă prin care să li se scadă automat din factură acea sumă de bani, pentru a proteja consumatorii vulnerabili, aproximativ 2,1 milioane puncte de consum, circa 3,5 milioane de oameni”, a precizat ministrul.

Totodată, acesta a reluat apelul către consumatorii casnici să analizeze ofertele disponibile pe comparatorul de prețuri al ANRE și să aleagă furnizorul cu cea mai avantajoasă ofertă, în contextul noilor tarife apărute la începutul anului.

„Legislaţia este una care stimulează acest lucru şi îi invit pe toţi românii să facă această opţiune pentru furnizorii care le oferă energie electrică la un preţ mult mai bun”, a subliniat Bogdan Ivan.

În prezent, aproximativ patru milioane de persoane vulnerabile primesc lunar, din vara anului trecut, un voucher de 50 de lei pentru coplata facturilor la energie.

Comandamentul Energetic Național a fost convocat la sediul Dispecerului Energetic Național în contextul prognozelor meteorologice pentru această perioadă, având rolul de a monitoriza funcționarea Sistemului Energetic Național și a Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale.