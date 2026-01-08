Ministrul Finanţelor: "Una dintre priorități este să intrăm în 2026 cu respect față de mediul de afaceri onest" / Foto: Agerpres

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, joi, că una dintre priorităţile instituţiei pe care o conduce este să intre în acest an cu respect față de mediul de afaceri onest și cu obligațiile statului onorate la zi. "Economia României a demonstrat un nivel ridicat de reziliență în contextul măsurilor fiscal-bugetare adoptate anul trecut și, chiar dacă a înregistrat o creștere modestă, nu s-a destabilizat - în ciuda celor mai alarmiste dintre previziuni", a afirmat Nazare într-o postare pe Facebook, preluată şi de Agerpres.

Acesta este întreg meritul economiei reale, al românilor și al antreprenorilor corecți, care au reușit să facă performanță chiar și în condiții de stres fiscal și care au susținut funcționarea statului și nivelul record al veniturilor bugetare, prin plata la timp a taxelor și impozitelor. De aceea, una dintre prioritățile principale este să intrăm în 2026 cu respect față de mediul de afaceri onest și cu obligațiile statului onorate la zi", susține ministrul Finanțelor.

MF a direcţionat 3,5 miliarde de lei către CNAS

Potrivit acestuia, instituţia a direcționat în decembrie aproape 3,5 miliarde de lei către Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru acoperirea costurilor cu medicamentele și serviciile medicale furnizate de spitale, precum și pentru decontarea concediilor medicale. Prin aceste plăți, companiile care au avansat sumele din resurse proprii beneficiază de rambursările cuvenite, care contribuie astfel la echilibrarea fluxurilor financiare din economie.

"Am început totodată plata bonificațiilor de 3% pentru IMM-urile care și-au achitat la timp impozitele. Este vorba de peste 150.000 de firme care primesc, în total, peste 160 de milioane de lei; în paralel, am accelerat rambursările de TVA către firmele solicitante, pentru a îmbunătăți lichiditatea acestora și a sprijini continuitatea activității economice.

Această infuzie de fonduri înseamnă mai multă predictibilitate pentru economie și antreprenori în 2026, capacitate crescută de investiții, locuri de muncă protejate și un climat de afaceri bazat pe corectitudine și parteneriat real între stat și mediul privat Tot pentru respectarea obligațiilor față de mediul de business, inclusiv prin onorarea plăților în relația statului cu acesta, intrăm în 2026 cu o serie de obiective atinse: 12 miliarde de lei virate la final de an pentru susținerea economiei, prin a doua rectificare bugetară din 2025, alocări din fondul de rezervă și redistribuiri ale alocărilor bugetare pentru programele pe fonduri europene; măsuri de relaxare fiscală precum reducerea treptată a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), facilități fiscale și de creditare pentru microîntreprinderi și IMM-uri, eliminarea de anul viitor a taxei pe construcții speciale; toate completate de măsuri de disciplină financiară și reducere a cheltuielilor, inclusiv diminuarea subvențiilor pentru partidele politice", a precizat Alexandru Nazare.

El a menționat că adoptarea acestui cumul de măsuri pro-business reprezintă o premieră a ultimilor ani în România, iar efortul bugetar de stingere a datoriilor este unul fără precedent, într-o țară care rostogolea datorii de la un an la altul.

"Iar întreg spațiul fiscal creat pentru alocarea acestor plăți este rezultatul mai multor decizii corecte luate împreună cu colegii de la Finanțe și din Guvern: am reușit să transferăm unele proiecte din PNRR din componenta de împrumut în cea de grant, obținând astfel surse suplimentare de finanțare nerambursabilă; am mutat o parte dintre proiectele PNRR către programele politicii de coeziune, asigurând alte fonduri europene nerambursabile; am obținut, printr-un efort fără precedent al ANAF și printr-o abordare corectă față de mediul de business onest, un nivel al încasărilor bugetare peste estimările inițiale, care confirmă realismul măsurilor fiscale adoptate; am realizat economii semnificative la cheltuielile de personal, ca urmare a reducerii sporului pentru condiții vătămătoare și a sporului pentru fonduri europene; am limitat cheltuielile cu bunuri și servicii în ultima parte a anului, în special la nivelul autorităților publice locale, în pofida unor reacții critice", a punctat Nazare.

În opinia sa, statul trebuie să fie un partener corect și predictibil pentru mediul de afaceri. 'Aceasta este baza unui climat economic sănătos și direcția în care trebuie să construim relația dintre stat și economia reală în 2026 și în anii următori', a mai scris ministrul Finanțelor pe pagina de socializare.