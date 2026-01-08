Ministrul Apărării spune că Președintele poate primi „mesaje text” în Spartan: Zborul e de 6 ori mai ieftin decât cele ale lui Iohannis

Zăpada a împiedicat timp de mai multe ore decolarea aeronavei președintelui Nicușor Dan de la Paris. Foto: Nicușor Dan/Facebook

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a oferit detalii, joi, despre zborul președintelui Nicușor Dan, cu aeronava Spartan a MApN. Delegaţia şefului statului trebuia să ajungă în ţară marţi seara însă aeronava militară nu a putut decola nici marţi seara şi nici miercuri dimineaţa, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

După ce Nicușor Dan a spus că aeronava Spartan nu are facilități de comunicații criptate cu Bucureștiul, Radu Miruță a precizat că președintele poate fi informat în scris dacă au loc evenimente neprevăzute:

“Avionul Spartan cu care s-a zburat permite comunicații scrise prin satelit în regim criptat. Dacă ar fi nevoie în condiții deosebite pentru ca președintelui să i se comunice ceva există posibilitatea unor mesaje text, nu a unor convorbiri audio.

Cei de la STS au în lucru două propuneri pentru ca avionul Spartan să fie dotat astfel încât să existe comunicații pe bandă mai largă pentru a avea diverse schimburi de mesaje scrise și audio care să fie integrate cu producătorul avionului. Se poate totuși lua legătura. Imaginați-vă că președintele se află în ședință și cineva îl roagă, îl atenționează că trebuie să ia act de o anumită informare”.

Cât costă zborurile lui Nicușor Dan

Radu Miruță a oferit detalii și despre costul zborului la Paris al președintelui Nicușor Dan. El a precizat că atât costurile directe, cât și cele indirecte ajung în total la 30.000 de euro.

“Am verificat punctual. Există două componente. Componenta costurilor directe pentru penultimul zbor la Paris, a fost de 6.720 de euro. Asta înseamnă combustibil, taxe pentru aeroport, diurna piloților.

Mai există o componentă de costuri indirecte care înseamnă uleiuri schimbate, costuri de mentenanță. Dacă scoatem din ele amortizarea avionului, rămân la 2.630 de euro pe ora de zbor. În total, penultimul zbor al președintelui cu aeronava Spartan a costat la 30.000 de euro”.

Radu Miruță a precizat că zborurile închiriate de Klaus Iohannis au costat statul de șase ori mai mult:

“Pe regimul fostei Administrații Prezidențiale, în 2023, 2024, un zbor tot până la Paris a costat de 6 ori mai scump, raportat la prețurile de atunci. Informația că avionul a avut o problemă, că costurile sunt mai mari decât închirierea unei alte aeronave din mediul privat sunt informații neadevărate”.