Nicușor Dan: E nevoie de un avion prezidențial. Cu ăsta, când suntem în interior, suntem izolați în materie de comunicații

Nicușor Dan a dezvăluit că, atunci când zboară cu aeronava Spartan, este izolat din punct de vedere al comunicațiilor criptate, la care ar trebui să aibă acces un șef de stat NATO. Foto: Antena 3 CNN

Blocat miercuri timp mai multe ore la Paris, unde decolarea sa spre România a fost amânată în două rânduri din cauza vremii nefavorabile din capitala Franței, dar și de la București, președintele Nicușor Dan a atras atenția unei situații bizare, cu implicații asupra felului în care se deplasează șeful statului român la evenimente internaționale.

Într-o discuție cu jurnaliștii, Dan a confirmat informațiile care circulă deja pe surse și care spun că aeronava Spartan, care a mai fost folosită de președinte în deplasări în străinătate, nu are facilități de comunicații criptate cu Bucureștiul, așa cum ar fi normal în cazul unui șef de stat NATO.

Mai mult, avionul nu are nici sisteme electronice care să-i faciliteze aterizarea în condiții de vizibilitate redusă, iar acest lucru a contribuit la decizia luată ieri noaptea, de a amâna pentru miercuri decolarea spre București.

Aparatul cu care s-a deplasat Nicușor Dan la Paris aparține al Forțelor Aeriene și este folosit pentru transport de trupe și tehnică militară sau pentru sau misiuni medicale de urgență. E un inconvenient faptul că nu există un avion capabil să meargă și pe condiții meteo nefavorabile.

Nicușor Dan: Când mergem cu Spartanul, suntem izolați în materie de comunicații

"Este E un inconvenient faptul că nu există un avion capabil să meargă și pe condiții meteo nefavorabile?", a fost întrebat Nicușor Dan la Paris.

"La un moment dat, va trebui să avem un avion prezidențial. Nu numai pentru președinte, ci și pentru miniștrii care se duc în delegații, când sunt lucruri importante. Pentru că avionul asta face mult mai mult decât un avion normal. Iar în interior nu avem comunicații. Când suntem înăuntru, suntem izolați. Dar nu se pune problema (de a avea un avion prezidențial) în 2026", a răspuns Nicușor Dan.

"Îmi aduc aminte că tot cu Spartanul am avut un incident tehnic în Germania și am stat peste noapte", a adăugat el.