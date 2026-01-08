Bucureștiul, una din principalele destinații turistice ale anului 2026. Britanicii îl consideră printre cele mai ieftine orașe europene

Imagine din centrul Bucureștiului. Captură foto: Getty Images

Bucureștiul este considerat unul dintre „cele mai ieftine” orașe din Europa și apare pe lista principalelor 10 localități europene care merită să fie vizitate în anul 2026, conform publicației britanice Independent.

În opinia jurnaliștilor britanici, Europa este, de de parte „cel mai bun continent” pentru vacanțe, plin de destinații turistice care îmbină atracțiile istorice cu gastronomia locală.

Capitale precum Parisul, Londra ori Stockholmul sunt considerate printre cele mai scumpe destinații, atât din punct de vedere al costurilor transportului (bilete de avion, transport public local etc.) cât și al celor legate de cazare sau luat masa în oraș.

Publicația Independent a întocmit astfel un top al celor mai ieftine destinații turistice europene în 2026, luând în calcul și reducerile la cursele aeriene în anumite perioade ale anului și pe anumite rute.

Transportul public din București, considerat printre cele mai ieftine din Europa

Astfel, în București, „costul unei mese obișnuite” este de 60 de lei, echivalentul a aproximativ 10 lire sterline. O bere „normală” în București costă, conform britanicilor, 15 lei (echivalentul a aproape 2,6 lire), la fel de mult cât o cafea.

O călătorie cu STB-ul costă 4 lei (echivalentul a 68 de pence), printre cele mai ieftine din întreaga Europa, comparat cu restul orașelor și capitalelor.

„Cei care caută o destinație de vacanță la spa în Europa dar nu beneficiază de bugetul necesar unei stațiuni de lux, ar trebui să ia în considerare capitala României. Therme București e unul din cele mai populare centre de wellness ale orașului, cu piscine cu ape minerale, saune și mai multe baruri și restaurante. Cel mai scump pachet costă în jur de 36 de lire sterline, în timp ce o sesiune de trei ore costă abia 12 lire sterline”, se arată în publicația britanică.

În plus, jurnaliștii britanici spun că Bucureștiul „este plin de tineri prezenți pe străzile unde se găsesc cluburi și baruri cu prețuri accesibile”.

Alte orașe în top: Sarajevo, Sofia și Cracovia. „Băutura aici e foarte ieftină”

Printre alte orașe recomandate pentru turiști în 2026 se mai numără Sarajevo, capitala Bosniei și Herțegovinei. Aici, o bere costă echivalentul a 13-14 lei, o cafea în jur de 9-10 lei, iar o masă simplă în oraș costă în jur de 40 de lei.

„Băutura aici e foarte ieftină, iar turiștii pot încerca mai multe tipuri de băutură în numeroasele cafenele din centru”, conform Independent.

Sofia, capitala Bulgariei, se numără și ea printre destinațiile turistice, unde un prânz în oraș costă în jur de 10 euro, o bere în jur de 2,5 euro, iar o cafea 2,2 euro.

Orașul Braga din Portugalia, considerat „Roma Portugaliei”, apare și el printre recomandări, cu prețuri apropiate de cele din Sofia. Cafeaua e, în schimb, mai ieftină: circa 1,65 de euro.

În Cracovia, Polonia, o masă în oraș costă, de asemenea, în jur de 10 euro (echivalentul a circa 50 de lei), în vreme ce o bere sau o cafea costă echivalentul a circa 20 de lei.

Pe lângă București, alte destinații turistice recomandate pentru 2026 de jurnaliștii britanici sunt Tirana, Sevilla, Budapesta, Catania și Salonic.