S-a închis drumul spre Rânca, din cauza viscolului puternic

<1 minut de citit Publicat la 18:22 28 Dec 2025 Modificat la 18:25 28 Dec 2025

Drum blocat pe ambele sensuri la Rânca. Foto: Captură video DRDP Craiova

Drumul spre stațiunea Rânca a fost închis, ca urmare a viscolului și vântului puternic din zonă. Astfel, circulația pe DN 67 C Rânca a fost oprită pe ambele sensuri de mers, începând de dumincă, ora 18:00, pe ambele sensuri de mers.

„Atenție, circulație rutieră închisă pe DN 67C, între Novaci și Rânca, începând cu ora 18:00!”, se arată într-o postare publicată duminică de Direcția Rergională de Drumuri Publice (DRDP) Craiova.

„Din cauza condițiilor meteorologice extreme, vânt puternic și viscol care duc la vizibilitatea zero pe DN 67C, între Novaci și Rânca, s-a decis închiderea circulației rutiere, începând cu ora 18:00, până când condițiile meteorologice vor permite drumarilor să intervină cu utilajele în condiții de siguranță”, conform DRDP Craiova.

Autoritățile emiseseră inițial, în cursul zilei de duminică, un apel către turiștii din Rânca.

„În cazul închiderii drumului, circulația rutieră se va relua dupa îndepărtarea efectelor codului roșu, cel mai probabil, maine, 29.12.2025, în a doua parte a zile”, conform DRDP Craiova.

Meteorologii ANM au emis duminică un cod roşu şi unul portocaliu de vânt puternic pentru mai multe localităţi din ţară. Potrivit meteorologilor, vântul va depăşi 120 km/h la rafală, iar vizibilitatea este aproape zero, din cauza zăpezii viscolite.