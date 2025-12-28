ANM: Cod roşu şi portocaliu de vânt puternic în mai multe zone din ţară. Vizibilitatea este aproape zero din cauza viscolului

Potrivit meteorologilor, vântul va depăşi 120 km/h la rafală, iar vizibilitatea este aproape zero, din cauza zăpezii viscolite. Foto: Getty Images

Meteorologii ANM au emis duminică un cod roşu şi unul portocaliu de vânt puternic pentru mai multe localităţi din ţară. Potrivit meteorologilor, vântul va depăşi 120 km/h la rafală, iar vizibilitatea este aproape zero, din cauza zăpezii viscolite.

Până la ora 23:00, un cod roşu este valabil pentru judeţul Alba, în zona de munte de peste 1.800 de metri.

Se vor semnala: Vânt puternic cu viteza la rafală de peste 120 km/h, care viscolește și troienește zăpada deja depusă și care va determina scăderea vizibilității aproape de 0.

Tot până la ora 23:00, tot în judeţul Alba, este valabil şi un cod portocaliu.

Zona de munte a județului Alba, respectiv zona de munte a localităților: Cugir, Zlatna, Câmpeni, Abrud, Ighiu, Săsciori, Bistra, Vințu de Jos, Baia de Arieș, Galda de Jos, Șugag, Roșia Montană, Lupșa, Pianu, Meteș, Stremț, Șibot, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Almașu Mare, Gârda de Sus, Bucium, Gârbova, Arieșeni, Livezile, Sălciua, Vadu Moților, Poșaga, Ciuruleasa, Mogoș, Poiana Vadului, Rimetea, Blandiana, Întregalde, Ocoliș, Râmeț, Ponor, Ceru-Băcăinți;



Se vor semnala: Vânt cu viteza la rafală de 90 - 110 km/h, care viscolește și troienește zăpada deja depusă și care determină o vizibilitate de sub 50 m.