Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline

Măslinul din Vouves e unul dintre cei mai vechi măslini din lume, care încă produce măsline și astăzi. Se crede că are între 2.000 și 4.000 de ani. Sursa foto: Getty Images

Într-un sat liniștit de pe renumita insulă Creta, un măslin mai vechi decât multe imperii continuă să aibă frunze noi și mici fructe verzi. Măslinul din Vouves, așa cum îl numesc localnicii, a văzut trecând pe lângă el caravane, nave de război și, mai nou, mașini închiriate, însă își urmează în continuare viața lentă și statornică, a relatat publicaţia ecoticias.com.

Un măslin milenar din Creta încă dă roade, la 4.000 de ani

Oamenii de știință estimează că acest arbore din Ano Vouves are între 2.000 și 4.000 de ani, iar unele autorități locale extind această estimare până la 5.000 de ani. Un lucru este însă cert pentru cei mai mulţi experți: este unul dintre cei mai vechi măslini productivi din lume, care încă rodește și atrage aproximativ 20.000 de vizitatori pe an în acest colț de deal din vestul Cretei, una dintre insulele celebre din Grecia.

Potrivit sursei citate, măslinul din Vouves aparține aceleiași specii care se găsește astăzi în sticlele de ulei din supermarketuri, respectiv Olea europaea – cea mai cunoscută specie din genul Olea, fiind emblematică pentru regiunea mediteraneană. Trunchiul său este gros, răsucit și plin de scobituri, însă coroana rămâne verde, iar arborele continuă să înflorească și să rodească aproape în fiecare an, oferind recolte modeste, dar constante.

Măsurat la bază, trunchiul are o circumferință de aproximativ 12,5 metri și un diametru de circa 4,5 metri, iar copacul se înalță până la aproape 12 metri. Privit de aproape, lemnul seamănă cu o sculptură naturală, cu spirale și forme ce par chipuri, pe care vizitatorii le observă pe măsură ce înconjoară trunchiul măslinului milenar.

Datorită vârstei și frumuseții sale, Regiunea Creta a declarat acest arbore monument al patrimoniului natural în 1997, oferindu-i protecție oficială. Autoritățile locale spun că cel puțin alți zece măslini antici din zonă se încadrează în categoria "monumentali", însă cel din Vouves este vedeta plantației.

Oamenii de știință caută vârsta reală a măslinului din Vouves

Te-ai putea aștepta ca specialiștii să determine vârsta copacului numărând inelele, așa cum se face în cazul unui pin doborât. În acest caz însă, metoda nu este posibilă, deoarece lemnul din centrul trunchiului a putrezit cu mult timp în urmă, iar cele mai vechi inele s-au pierdut. În schimb, cercetătorii se bazează pe dimensiunea trunchiului și pe descoperiri arheologice din apropiere, care indică faptul că arborele are cel puțin 2.000 de ani și, foarte probabil, se apropie de 4.000 de ani, au mai scris cei de la ecoticias.com.

În 2021, o echipă condusă de Aureliano Bombarely, genetician vegetal, a folosit secvențierea ADN pentru a afla mai multe despre originea măslinului din Vouves. Alături de cercetători de la instituții precum Organizația Agricolă Elenă ELGO DIMITRA din Chania și Institutul Ciprului, echipa a prelevat mostre de lemn atât din partea superioară, cât și din cea inferioară a copacului.

Rezultatele studiului lor au arătat că arborele este, de fapt, altoit: la bază se află un măslin sălbatic, peste care crește un soi cultivat, cunoscut sub numele de "Mastoidis" sau "Tsounati". Pe scurt, altoirea presupune unirea unei ramuri productive cu un trunchi vechi și rezistent, pentru a combina avantajele ambelor.

Un sat mic, un muzeu și mii de vizitatori

Ano Vouves se află la aproape 30 de kilometri vest de orașul Chania, fiind înconjurat de dealuri, case din piatră și șiruri nesfârșite de livezi de măslini. Șoferii părăsesc drumul principal de coastă și urcă pe serpentine înguste, trecând pe lângă ferme mici și troițe, până ajung în piața satului. Nu este o destinație spectaculoasă, însă tocmai simplitatea îi conferă un farmec autentic.

Creta este una dintre cele mai dens cultivate regiuni cu măslini din lume, unele estimări arătând că livezile acoperă aproximativ un sfert din suprafața insulei. Grecia conduce detașat clasamentul mondial al consumului de ulei de măsline pe cap de locuitor, mult înaintea Spaniei și Italiei, ceea ce înseamnă că uleiul de măsline nu este un produs de lux, ci parte din viața de zi cu zi – de la salate până la tigaia în care se prăjește un ou.