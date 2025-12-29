Imagini uluitoare de pe Aeroportul din Cluj. Piloții au folosit tehnica „crabbing” pentru a ateriza avioanele pe un vânt de 90 de km/h

Imagini uluitoare vin de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu, din Cluj-Napoca, unde piloții mai multor aeronave au apelat la manevre de „crabbing” pentru a ateriza, în condițiile în care județul se afla sub cod portocaliu de vânt, cu rafalele ce au atins, local, și 90 de kilometri pe oră, relatează Ziua de Cluj.

Imaginile au fost filmate pe Aeroportul din Cluj duminică, 28 decembrie, și postate pe rețelele sociale de Cluj Spotting. În imagini se poate vedea cum mai multe aeronave aterizează pe pista 25, în condiții de vânt puternic.

Aeronavele și-au ajustat constant poziția, unele chiar s-au înclinat ușor până la momentul contactului cu solul. Condițiile meteo au testat abilitățile piloților, care au aplicat tehnica numită „crabbing”. Aceasta presupune orientarea avionului cu botul ușor spre direcția din care bate vântul, pentru a compensa deviația produsă de acesta.

În faza finală a aterizării, chiar înainte de contactul cu pista, aeronava este aliniată cu axul pistei, moment care necesită o coordonare extrem de precisă între comenzile avionului și o evaluare constantă a rafalelor. Vântul lateral poate afecta stabilitatea aeronavei și poate duce la aterizări mai dure dacă manevra nu este executată corect, potrivit clujenii.ro.

Chiar dacă poate părea că aterizările sunt periculoase, specialiștii în aviație spun că asemenea situații sunt prevăzute și gestionate în deplină siguranță.

În total, șapte aeronave au aterizat pe acest aeroport în condiții de cod portocaliu de vânt. Toate zborurile programate au fost finalizate fără incidente grave, iar traficul aerian nu a fost perturbat semnificativ în ciuda vântului intens.