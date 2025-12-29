Sunt în vigoare avertizări de cod roşu şi cod portocaliu pentru vânt puternic. Mesaj Ro-Alert în Brașov din cauza viscolului

Harta zonelor afectate de viscol. Foto: Profimedia Images

Specialiştii ANM au emis, luni dimineaţă, avertizări de cod roşu şi cod portocaliu pentru mai multe zone din ţară, din cauza vântului puternic, care va atinge viteza şi de 120km/h. Codul roşu vizează zona Carpaţilor Meridionali.

UPDATE. Autoritățile au transmis, luni dimineaţă, un mesaj RO-Alert privind vreme extremă, valabil astăzi, 29 decembrie, în intervalul 08:00 – 10:00. Avertizarea vizează vânt foarte puternic și vizibilitate redusă sub 50 de metri, condiții care pot afecta grav siguranța deplasărilor, în judeţul Braşov.

Ce le recomandă autorităţile oamenilor:

să evite deplasările pe durata avertizării;

să se adăpostească în spații sigure;

să evite zonele deschise, drumurile montane și traseele izolate;

să respecte indicațiile transmise prin canalele oficiale.

Cod roşu valabil în judeţul Alba, până la ora 10.00, în zona de munte de peste 1800 m; Se vor semnala: Vânt puternic cu viteza la rafală de peste 120 km/h, care viscolește și troienește zăpada deja depusă și care va determina scăderea vizibilității aproape de 0.

Cod portocaliu, valabil tot până la ora 10.00, în oona de munte a județului Alba , respectiv zona de munte a localităților: Cugir, Zlatna, Câmpeni, Abrud, Ighiu, Săsciori, Bistra, Vințu de Jos, Baia de Arieș, Galda de Jos, Șugag, Roșia Montană, Lupșa, Pianu, Meteș, Stremț, Șibot, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Almașu Mare, Gârda de Sus, Bucium, Gârbova, Arieșeni, Livezile, Sălciua, Vadu Moților, Poșaga, Ciuruleasa, Mogoș, Poiana Vadului, Rimetea, Blandiana, Întregalde, Ocoliș, Râmeț, Ponor, Ceru-Băcăinți;

Zona de munte a județului Covasna , respectiv zona de munte a localităților: Întorsura Buzăului, Ozun, Sânzieni, Sita Buzăului, Ghelința, Bățani, Cernat, Brețcu, Turia, Barcani, Ojdula, Vâlcele, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Dobârlău, Reci, Hăghig, Micfalău, Bixad, Poian, Aita Mare, Mereni, Malnaș, Moacșa, Estelnic, Comandău;

Zona de munte a județului Braşov , respectiv zona de munte a localităților: Brașov, Predeal, Tărlungeni, Bran, Moieciu, Hoghiz, Vulcan, Poiana Mărului, Vama Buzăului, Racoș, Șinca Nouă, Holbav, Fundata, Augustin;

Zona de munte a județului Sibiu , respectiv zona de munte a localităților: Săliște, Rășinari, Jina, Poiana Sibiului, Boița, Tilișca, Râu Sadului;

Aici se vor semnala: Vânt cu viteza la rafală de 90 - 110 km/h, care viscolește și troienește zăpada deja depusă și care determină o vizibilitate de sub 50 m.

Cod portocaliu, valabil până la ora 10.00, în zona de munte a județului Gorj , respectiv zona de munte a localităților: Padeș;

Zona de munte a județului Vâlcea , respectiv zona de munte a localităților: Călimănești, Brezoi, Perișani, Câineni, Băile Olănești, Boișoara, Voineasa, Malaia, Racovița, Titești;

Se vor semnala: Intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 90-120 km/h, care viscoleşte şi troieneşte zăpada deja depusă şi care determină o vizibilitate de sub 50 m.