Hainele ieftine de pe Shein și Temu ascund riscuri uriașe. Ce s-a găsit în aproape 7 din 10 produse

Prețurile extrem de mici practicate de platforme precum Shein, Temu sau AliExpress atrag milioane de cumpărători europeni, însă specialiștii avertizează că multe dintre aceste produse pot reprezenta un risc pentru sănătate. Testele efectuate în ultimii ani au arătat că o mare parte dintre haine, încălțăminte, accesorii și jucării conțin substanțe chimice interzise sau depășesc limitele admise de legislația europeană, scrie Euronews.

În contextul acestor descoperiri, Uniunea Europeană pregătește reguli mai stricte pentru importurile de produse ieftine din afara spațiului comunitar. În fiecare zi, peste 5,8 milioane de colete de mică valoare ajung în UE, multe fiind expediate direct către cumpărători, fără verificări amănunțite.

Potrivit lui Pelle Moos, expert în substanțe chimice din cadrul organizației europene a consumatorilor BEUC, în Uniunea Europeană intră aproximativ 200 de produse în fiecare secundă, iar doar o mică parte sunt inspectate.

„În timp ce purtăm această conversație, aproape o mie de produse au intrat deja în Europa, iar doar o fracțiune dintre ele au fost verificate”, a explicat specialistul.

Atunci când autoritățile controlează produsele provenite de pe platformele de tip „fast fashion”, rata neregulilor este uriașă.

„Vorbim despre procente cuprinse între 70 și 80%”, a spus Moos.

Substanțe care pot afecta sănătatea

Mai multe investigații independente au identificat în haine concentrații ridicate de substanțe considerate periculoase.

Un raport publicat de Greenpeace în 2025 a arătat că 32% dintre produsele Shein analizate depășeau limitele impuse de regulamentul european REACH privind utilizarea substanțelor chimice.

Într-un alt studiu, cercetătorii au descoperit concentrații de ftalați de până la 200 de ori peste limita europeană, iar în unele jachete au fost identificate PFAS, cunoscute și drept „substanțe chimice veșnice”, în concentrații de peste 3.000 de ori mai mari decât nivelul permis.

Testele au mai evidențiat prezența plumbului și cadmiului în încălțăminte, formaldehidei în costume pentru copii și a altor compuși chimici utilizați în procesul de fabricație.

Specialiștii atrag atenția că aceste substanțe pot ajunge în organism prin contactul prelungit cu pielea, mai ales în condiții de căldură și transpirație. Copiii mici sunt considerați cei mai vulnerabili, deoarece obișnuiesc să ducă hainele sau jucăriile la gură.

Ce efecte pot avea

Printre substanțele identificate se numără:

ftalații, asociați cu dereglări hormonale, infertilitate și probleme de dezvoltare la copii;

PFAS, compuși care se acumulează în organism și au fost asociați cu afectarea sistemului imunitar, a unor organe și cu anumite tipuri de cancer;

formaldehida, folosită pentru ca hainele să nu se șifoneze, care poate provoca iritații, alergii și, în cazul expunerii îndelungate, un risc crescut de cancer;

plumbul, un puternic neurotoxic ce afectează în special dezvoltarea creierului copiilor;

cadmiul, clasificat drept substanță cancerigenă, asociat cu afectarea rinichilor, ficatului și sistemului nervos.

„Plumbul este o neurotoxină și nu există un nivel sigur de expunere. Europa a petrecut zeci de ani încercând să îl elimine din produsele de consum, însă continuăm să îl găsim în articolele comercializate”, a avertizat Pelle Moos.

Aproape șapte din zece produse nu respectă normele

Datele centralizate de BEUC arată că 69% dintre produsele analizate, inclusiv haine, accesorii și jucării vândute pe platforme precum Shein și Temu, nu respectau standardele europene privind siguranța și sănătatea consumatorilor.

Noile măsuri pregătite de Uniunea Europeană vor obliga comercianții să furnizeze date electronice pentru fiecare colet importat, astfel încât autoritățile vamale să poată identifica mai ușor produsele care conțin substanțe periculoase înainte ca acestea să ajungă la consumatori.