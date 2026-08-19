Madonna a obţinut cele mai multe nominalizări la MTV Video Music Awards, fiind urmată de Taylor Swift. Lista completă a nominalizărilor

Madonna a obţinut cele mai multe nominalizări la MTV Video Music Awards, fiind urmată de Taylor Swift. Sursa colaj foto: Getty Images

Cântăreaţa americană Madonna a obţinut marţi cele mai multe nominalizări la MTV Video Music Awards, la patru decenii după ce interpreta hitului ''Material Girl'' a pus evenimentul pe harta culturală globală cu o interpretare memorabilă, potrivit Reuters. În vârstă de 68 de ani, vedeta pop este urmată de Taylor Swift, în vârstă de 36 de ani, care are nouă nominalizări la MTV VMA 2026. Gala de luna viitoare ar putea modifica și clasamentul istoric al celor mai premiați artiști din istoria MTV Video Music Awards, relatează CBS News.

Vedeta pop Madonna a obţinut 11 nominalizări la gala VMA de luna viitoare, inclusiv în categoriile videoclipul anului, graţie piesei "Confessions II - The Film", şi artistul anului. Veterana artistă a devansat-o pe Taylor Swift, care a obţinut nouă nominalizări şi care va concura în categoria videoclipul anului cu piesa "The Fate of Ophelia", inclusă pe cel mai recent album, "The Life of a Showgirl".

Ambele cântăreţe au fost recompensate deja cu mai multe trofee VMA Moon Person. Madonna a câştigat primul ei astfel de trofeu în 1986, când a fost premiată cu Video Vanguard Award pentru contribuţia la pionieratul videoclipului muzical. În 1987, a câştigat trofeul pentru cel mai bun videoclip graţie melodiei "Papa Don't Preach", obţinând peste 20 de premii VMA până acum în carieră.

Recitalul pe care Madonna l-a susţinut la prima ediţie a VMA, în 1984, este unul dintre cele mai emblematice momente din istoria galei. Madonna a urcat pe scenă într-o rochie de mireasă şi a cântat "Like a Virgin", interpretare care a depăşit limitele a ceea ce era considerat permis în timpul transmisiunii unei televiziuni prin cablu la acea vreme.

Anul acesta, Madonna este în competiţie cu Taylor Swift, care a încheiat recent turneul cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Swift şi Beyonce deţin recordul celor mai multe premii VMA câştigate până acum, cu 30 de trofee fiecare.

Pe lista nominalizaţilor la ediţia VMA de anul acesta se mai află Ariana Grande, câştigătoarea de anul trecut a categoriei videoclipul anului, şi Sabrina Carpenter. Fiecare au primit câte şapte nominalizări.

Lista completă a nominalizărilor pentru MTV VMA 2026

Videoclipul anului

Ariana Grande – "hate that i made you love me"

Bruno Mars – "I Just Might"

GENER8ION – "STORM" starring Yung Lean

Madonna – "Confessions II – The Film"

Sabrina Carpenter – "Tears"

Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Artistul anului

Ariana Grande

Bruno Mars

Madonna

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Piesa anului

BTS – "Swim"

Ella Langley – "Choosin' Texas"

HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI – "Golden"

Madonna & Sabrina Carpenter – "Bring Your Love"

Olivia Dean – "Man I Need"

PinkPantheress + Zara Larsson – "Stateside"

RAYE – "WHERE IS MY HUSBAND!"

Cel mai bun artist debutant

Bella Kay

CORTIS

Magnus Ferrell

Malcolm Todd

Myles Smith

Sienna Spiro

Stella Lefty

Cea mai bună colaborare

Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice – "Chains & Whips"

French Montana x Max B – "Ever Since U Left Me"

Madonna & Sabrina Carpenter – "Bring Your Love"

PinkPantheress + Zara Larsson – "Stateside"

Shakira & Burna Boy – "Dai Dai"

Teyana Taylor & Lucky Daye – "Hard Part"

Cel mai bun artist pop

Ariana Grande – "hate that i made you love me"

Charli xcx – "SS26"

LISA – "Dream" feat. Kentaro Sakaguchi

Olivia Rodrigo – "drop dead"

Sabrina Carpenter – "House Tour"

Tate McRae – "Nobody's Girl"

Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Cel mai bun artist hip-hop

Cardi B feat. Kehlani – "Safe"

Don Toliver – "E85"

Drake – "Janice STFU"

Megan Thee Stallion – "LOVER GIRL"

Travis Scott – "DUMBO"

Tyler, The Creator – "SUGAR ON MY TONGUE"

Cel mai bun artist R&B

Bruno Mars – "I Just Might"

Chris Brown – "It Depends/Obvious"

Dave & Tems – "Raindance"

Justin Bieber – "YUKON"

Kehlani – "Folded"

Mariah the Scientist & Kali Uchis – "Is It a Crime"

Cel mai bun artist alternativ

Geese – "Taxes"

mgk & Fred Durst – "FIX UR FACE"

Noah Kahan – "The Great Divide"

Olivia Rodrigo – "the cure"

SOMBR – "Homewrecker"

Tame Impala – "Dracula"

twenty one pilots – "Drag Path"

Cel mai bun artist dance

Bebe Rexha & Faithless – "New Religion"

Harry Styles – "Aperture"

Lady Gaga & Doechii – "RUNWAY"

Madonna – "Confessions II – The Film"

PinkPantheress + Zara Larsson – "Stateside"

Slayyyter – "DANCE…"

Tate McRae – "Nobody's Girl"

Cel mai bun artist latino

Anitta with Shakira – "Choka Choka"

Bad Bunny – "NUEVAYoL"

Fuerza Regida – "TU SANCHO"

KAROL G – "Papasito"

Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia – "La Perla"

Ryan Castro, Kapo & GANGSTA – "LA VILLA"

Shakira & Burna Boy – "Dai Dai"

Cel mai bun artist K-Pop

BLACKPINK – "JUMP"

BTS – "SWIM"

CORTIS – "REDRED"

KATSEYE – "PINKY UP"

LE SSERAFIM (feat. j-hope of BTS) – "SPAGHETTI"

LISA – "Dream feat. Kentaro Sakaguchi"

Cel mai bun artist country

Ella Langley – "Choosin' Texas"

Kacey Musgraves – "Dry Spell"

Lainey Wilson – "Somewhere Over Laredo"

Luke Combs – "Back in the Saddle"

Shaboozey – "Cowgirl"

Stella Lefty – "Boston"

Tucker Wetmore – "Brunette"

Cea mai bună regie

Ariana Grande – "hate that i made you love me"

Bruno Mars – "I Just Might"

GENER8ION – "STORM starring Yung Lean"

Madonna – "Confessions II – The Film"

Sabrina Carpenter – "House Tour"

Taylor Swift – "Opalite"

Cea mai bună direcție artistică

Charli xcx – "SS26"

Lady Gaga & Doechii – "RUNWAY"

Madonna – "Confessions II – The Film"

PinkPantheress – "Stateside + Zara Larsson"

SOMBR – "My Body Isn't Ready"

Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Cea mai bună imagine (cinematografie)

A$AP Rocky – "PUNK ROCKY"

Ariana Grande – "hate that i made you love me"

LISA – "Dream feat. Kentaro Sakaguchi"

Madonna – "Confessions II – The Film"

Shaboozey – "Cowgirl"

Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Cel mai bun montaj

Ariana Grande – "hate that i made you love me"

Bruno Mars – "I Just Might"

LISA – "Dream feat. Kentaro Sakaguchi"

Madonna – "Confessions II – The Film"

Sabrina Carpenter – "House Tour"

Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Cea mai bună coregrafie

GENER8ION – "STORM starring Yung Lean"

Harry Styles – "Dance No More"

KATSEYE – "PINKY UP"

Madonna – "Confessions II – The Film"

Tate McRae – "Nobody's Girl"

Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Cele mai bune efecte vizuale

Ariana Grande – "hate that i made you love me"

JISOO X ZAYN – "Eyes Closed"

Madonna – "Confessions II – The Film"

PinkPantheress – "Stateside + Zara Larsson"

RAYE ft. Hans Zimmer – "Click Clack Symphony."

Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Fanii pot vota online pentru 13 dintre categoriile galei de anul acesta. Câştigătorii vor fi anunţaţi pe 27 septembrie, în cadrul unei ceremonii transmise live pe CBS şi MTV, dar şi în streaming pe Paramount+.