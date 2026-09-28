Ținute transparente și extrem de îndrăznețe la MTV Video Music Awards 2026. Cum au apărut pe covorul roșu vedetele

Ținute extravagante la MTV Video Music Awards 2026 FOTO: Getty Images

Vedetele au transformat covorul roșu de la MTV Video Music Awards 2026 într-un veritabil spectacol de stil. Rochiile spectaculoase, ținutele transparente și aparițiile îndrăznețe au dominat evenimentul, iar artiștii au profitat din plin de ocazia de a-și etala cele mai impresionante lookuri.

Printre vedetele care au atras toate privirile s-au numărat Taylor Swift, Teyana Taylor, Charli xcx, Raye și Normani.

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Taylor Swift, cea mai premiată din istoria galei. Madonna, recompensată cu 7 trofee

Taylor Swift a devenit duminică artista cu cele mai multe premii la MTV Video Music Awards, în cadrul unei ceremonii la care supervedeta americană i-a adus un omagiu regretatei cântăreţe Dolly Parton, transmit agenţiile AFP şi Reuters. Madonna conduce clasamentul câştigătorilor din acest an, cu şapte trofee.

Taylor Swift, în vârstă de 36 de ani, se afla la egalitate cu Beyoncé, cu câte 30 de statuete primite la MTV Video Music Awards. Însă, interpreta piesei "The Fate of Ophelia" a fost recompensată cu alte trei distincţii duminică, printre care premiul inaugural "Artist Director Honors" pentru activitatea sa în spatele camerei de filmat şi în domeniul naraţiunii vizuale. Artista a scris şi regizat 18 dintre cele aproximativ 60 de videoclipuri realizate de-a lungul carierei sale.

Artista a câştigat, de asemenea, premiul "Videoclipul anului", pe care l-a dedicat legendei muzicii country Dolly Parton, decedată recent. "În fiecare dintre melodiile pe care le-a compus, naraţiunea ei avea o intensitate foarte mare", a declarat ea, adăugând că Dolly Parton "şi-a gestionat faima cu multă graţie, dragoste şi recunoştinţă".

Vedeta a profitat de ocazie pentru a dezvălui videoclipul noului său single, "Patient Zero", în care apar actorii Colin Farrell şi Dakota Johnson.

Taylor Swift, care se bucură de un an plin de succese, marcat de somptuoasa sa nuntă cu Travis Kelce, a pierdut, însă, la mai multe categorii importante, în special premiul pentru "Artistul anului", câştigat de Madonna.

La decernarea trofeului pentru "Cea mai bună colaborare", câştigătoarele Madonna şi Sabrina Carpenter au glumit pe seama modului în care vedeta în vârstă de 68 de ani a contactat-o pe aceasta din urmă printr-un mesaj privat pe reţelele sociale pentru a o convinge să intre în studio.

Legenda muzicii pop, Madonna, a condus clasamentul câştigătorilor din acest an, cu şapte premii, printre care cel pentru videoclipul anului ("Confessions II - The Film"), artistul anului, melodia anului şi cea mai bună colaborare, ambele pentru "Bring Your Love", cu Sabrina Carpenter şi cea mai bună interpretare dance.

Madonna şi-a amintit de interpretarea din 1984 a piesei "Like a Virgin" la prima ediţie a premiilor VMA, despre care a mărturisit că a fost considerată prea provocatoare pentru televiziunea prin cablu la acea vreme. "Cred că majoritatea dintre voi probabil nici nu vă născuserăţi încă", le-a spus artista spectatorilor.

Vorbind despre albumul "Confessions II", Madonna a declarat că şi-a petrecut ultimele 18 luni "descoperindu-mă, crezând în mine şi compunând muzica pe care voiam s-o fac". Vedeta a adăugat: "Pentru mine, asta este cu adevărat definiţia a ceea ce înseamnă să fii artist".

Formaţia Nirvana a primit premiul onorific "Video Vanguard Award" pentru întreaga carieră, devenind prima trupă care obţine această distincţie în ultimii peste 20 de ani. Liderul trupei grunge, Kurt Cobain, s-a sinucis în 1994, după ce a cunoscut succesul mondial cu albumele "Nevermind" şi "In Utero".

Artista thailandeză Lisa, fostă membră a trupei Blackpink, a câştigat premiul pentru cea mai bună melodie pop cu piesa "Dream", în duet cu Kentaro Sakaguchi.

Cântăreaţa şi compozitoarea britanică Sienna Spiro, care îmbină muzica pop, jazz şi soul, a fost desemnată câştigătoare la categoria "Cel mai bună artist debutant".

Rapperul Snoop Dogg a prezentat ceremonia, difuzată pe CBS şi MTV.