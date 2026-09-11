Festival în „Cartierul bogaților” din București, azi și mâine. Vor fi 40 de concerte pe străzile cu nume de compozitori din Floreasca

5 minute de citit Publicat la 14:34 11 Sep 2026 Modificat la 14:34 11 Sep 2026

Vedere peste lac către cartierul Floreasca din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Floreasca, unul dintre cele mai cunoscute și mai exclusiviste cartiere din nordul Bucureștiului, supranumit adesea „cartierul bogaților”, se transformă în acest weekend într-o scenă uriașă în aer liber. Astăzi și mâine, 11 și 12 septembrie, are loc prima ediție a Sound District Floreasca, un festival urban care aduce muzica în Parcul Verdi și pe străzile care poartă numele unor mari compozitori. Peste 400 de artiști sunt anunțați în cadrul a peste 40 de concerte și momente muzicale, iar accesul publicului este gratuit.

Mozart, Bach, Chopin, Rahmaninov, Johann Strauss, Georges Bizet și Verdi nu sunt doar nume din istoria muzicii în Floreasca. Sunt numele străzilor pe care locuitorii cartierului le traversează zi de zi. Pentru două zile, aceste străzi devin scene de concert, într-un festival care își propune să aducă muzica clasică mai aproape de public și să o pună în dialog cu jazzul, muzica alternativă și proiectele contemporane.

Sound District Floreasca începe vineri, în Parcul Verdi - Robin and the Backstabbers cântă într-o formulă simfonică

Festivalul debutează vineri, 11 septembrie, în Parcul Verdi.

De la ora 19:00, deschiderea oficială este susținută de Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, într-un recital care marchează începutul primei ediții Sound District Floreasca.

Seara continuă, de la 20:30, cu Robin and the Backstabbers, care va cânta într-o formulă simfonică specială, sub bagheta dirijorului Mircea Pădurariu. Este unul dintre momentele care definesc conceptul festivalului: întâlnirea dintre muzica alternativă și sonoritățile orchestrei simfonice.

Sâmbătă, Floreasca devine o rețea de scene

Sâmbătă, 12 septembrie, programul începe de dimineață și se desfășoară simultan în Parcul Verdi și pe străzile Verdi, Chopin, Bach, Strauss, Rahmaninov, Bizet și Mozart.

În Parcul Verdi, de la 10:00, publicul este invitat la „Carnavalul animalelor”, susținut de Orchestra Colegiului Național de Muzică „George Enescu”. Mai târziu vor urca pe scenă Trupa Totonne, Barter, violonistul Alexandru Tomescu împreună cu Ștefania Turcu, Leyah și, în încheierea serii, Opera Națională București.

Programul de la Parcul Verdi este:

10:00–11:30 – „Carnavalul animalelor”, Orchestra Colegiului Național „George Enescu”

14:00–15:00 – Trupa Totonne

16:00–17:00 – Barter, chitară și voce

17:30–18:30 – recital de vioară Alexandru Tomescu și Ștefania Turcu

20:00–21:00 – Leyah

21:30–22:30 – Opera Națională București.

Strada G. Verdi – de la Bach la GOLAN și SoNoRo

Pe strada G. Verdi, programul începe la 11:30, cu Radu Croitoru și o suită pentru violoncel solo de J.S. Bach. Urmează un moment al Corului de copii și tineret Maestra, apoi recitalul sopranei Noemi Onucu și al pianistului Daniel Dumitrașcu.

De la 17:00, scena este ocupată de GOLAN, iar de la 18:00 urmează SoNoRo Strings Orchestra. Seara este animată de o procesiune a Barbarossa Samba Group către Parcul Verdi.

Strada Chopin – pian, balet și muzică contemporană

Pe strada Frédéric Chopin, ziua de festival aduce recitaluri ale școlilor de arte, un moment de balet al Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” și un recital de pian solo susținut de Cristiana Mihart.

Programul continuă cu recitalul SERENE, iar la final publicul este invitat să urmeze procesiunea Barbarossa Samba Group către Parcul Verdi.

Strada J.S. Bach – recitaluri camerale

Pe strada J.S. Bach, muzica este concentrată în special în zona recitalurilor camerale.

Programul include:

15:00–16:00 – Mircea Marian, suită pentru violoncel solo

16:30–17:30 – Cvartet Romanesque

18:30–19:30 – Muse Quartet

19:30–20:00 – procesiune spre Parcul Verdi cu Barbarossa Samba Group.

Strada Johann Strauss – harpă, vals vienez și operetă

Pe strada J. Strauss, programul începe cu balet și continuă cu un recital de harpă susținut de Miruna Nagy.

Radu Croitoru revine cu un moment dedicat lui Bach, iar apoi Symphactory Strings Quartet & AscenDance Collective propun un spectacol care combină muzica și mișcarea.

De la 18:00, Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” revine în program, de această dată cu tenorul Florin Budnaru și pianistul Marius Groza.

Strada Rahmaninov – jazz și influențe contemporane

Pe strada Rahmaninov, muzica clasică lasă loc jazzului și proiectelor contemporane.

De la 14:00, Irina Sârbu Band prezintă „Lecția de jazz”, urmată de Cvartet Romanesque, Jazz Roots Bucharest și Kadjavsi.

Și aici, programul se încheie cu procesiunea Barbarossa Samba Group către Parcul Verdi.

Strada Georges Bizet – de la marionete muzicale la baroc și rock

Pe strada Georges Bizet, festivalul este împărțit în două puncte de program.

La Bizet 1, publicul poate vedea un spectacol de marionete muzicale susținut de Rolling Strings, urmat de Athenaeum Brass Quintet și de Soul Quartet, cu programul „Sunset Classics: De la Baroc la Rock”.

La Bizet 2, programul include un recital vocal-instrumental al Fundației Regale, un recital de chitară susținut de Duo Hesperus – Costin Soare și Ioan Bănescu, un moment al Școlii Gimnaziale de Arte nr. 4, proiectul „Brâncuși Esența”, cu Radu Dunca la vioară și Ioan-Dragoș Dimitriu la pian, precum și un recital de două viori susținut de Gabriel Croitoru și Simina Croitoru.

Strada Mozart – muzică de cameră și operetă

Pe strada W.A. Mozart, programul începe la 11:30, cu Bucharest Wind Ensemble.

De la 14:30, Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” revine cu soprana Gabriela Daha, tenorul Valentino Tiron și pianistul Marius Groza.

Urmează Atheneum Trio și un moment al Fundației Regale, cu voce și pian, apoi Cvintetul Vocal Anatoly. Și aici, ultima parte a programului este legată de Parcul Verdi prin procesiunea Barbarossa Samba Group.

Nu sunt doar concerte. Festivalul aduce arta în mijlocul cartierului

Sound District Floreasca nu este gândit doar ca un festival de concerte. Organizatorii propun un traseu cultural care combină muzica, arta contemporană, gastronomia și activitățile pentru comunitate.

Pe parcursul celor două zile sunt programate instalații artistice și experiențe sonore, workshopuri, activități interactive dedicate marilor compozitori și istoriei cartierului, zone gastronomice inspirate din culturile europene, precum și activități pentru copii, familii și tineri.

Biblioteca Metropolitană București participă, la rândul său, sâmbătă, cu un program de lectură, teatru și activități educative. În Parcul Verdi sunt programate un Reading Corner și un atelier de lectură, precum și jocul educativ „Călătorie pe Dunăre”. Pe strada Rahmaninov va avea loc un atelier de creație cu materiale reciclabile, iar în zona Bach este inclus și un moment de teatru de păpuși.

Un festival care transformă străzile în scene

Ideea Sound District Floreasca este ca muzica să iasă din sălile de concert și să ajungă direct în cartier. Astfel, străzile care poartă numele unor compozitori celebri devin, pentru o zi, mici districte culturale, fiecare cu propria atmosferă și propriul program.

Conceptul pune față în față muzica clasică și cea contemporană și le oferă bucureștenilor posibilitatea de a descoperi artiști și genuri diferite fără să intre într-o sală de spectacol.

Pentru prima ediție, organizatorii estimează că peste 10.000 de bucureșteni sunt așteptați să redescopere Floreasca prin muzică, artă și experiențe urbane.

Sound District Floreasca are loc pe 11 și 12 septembrie 2026, în Parcul Verdi și pe străzile G. Verdi, Frédéric Chopin, J.S. Bach, J. Strauss, Rahmaninov, Georges Bizet și W.A. Mozart. Accesul la toate activitățile festivalului este gratuit.

Programul complet și eventualele actualizări sunt disponibile pe site-ul oficial al festivalului, sound-district.ro și pe paginile organizatorilor de pe rețelele sociale.