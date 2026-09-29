Rod Stewart anunță ultimul turneu din cariera sa în Europa. Are 81 de ani și cântă pe scenă de peste șase decenii

Deși Stewart s-ar putea retrage din turnee, este foarte posibil să mai lanseze albume de studio. Sursa foto: Getty Images

Rod Stewart a anunțat că următorul său turneu va fi ultimul din cariera sa. Cântărețul în vârstă de 81 de ani nu a exclus posibilitatea unor concerte izolate în viitor, dar a precizat că perioada turneelor se apropie de final. Cariera sa pe scenă va continua cu „Rod Stewart: The Final Encore”, un turneu în Marea Britanie și Europa care va începe în aprilie 2027, potrivit The Guardian.

Turneul în săli și arene va include concerte în Belfast, Glasgow, Birmingham, Manchester și Londra, iar după o serie amplă de spectacole în Europa se va încheia la Hanovra, în Germania, în luna iulie.

Promițând „un spectacol pe cinste”, Stewart a declarat: „A venit momentul să-mi iau rămas-bun de la viața pe drumuri. După mai bine de șase decenii, The Final Encore va fi, cu siguranță, ultimul meu turneu. Cânt muzica pe care o iubesc de când aveam 19 ani și am avut privilegiul de a o duce în întreaga lume, pentru voi toți. Mi-a oferit o viață dincolo de tot ceea ce mi-aș fi putut imagina vreodată și sper că, la rândul meu, v-am oferit câteva amintiri frumoase. Așa că vreau să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi că ați făcut posibilă această viață extraordinară.”

Stewart mai are programate în prezent câteva concerte după încheierea turneului, la Red Rocks, în Colorado, în septembrie 2027. Acestea sunt spectacolele pe care a fost nevoit să le reprogrameze din luna iunie a acestui an, din cauza inflamației corzilor vocale.

Concertele din iunie făceau parte din „One Last Time”, turneul său de adio în Statele Unite. Ulterior, Stewart a întrerupt un concert în Utah pentru a folosi o mască de oxigen, după ce era aproape să leșine pe scenă, iar apoi a anulat restul turneului după ce a fost supus unei proceduri la inimă.

La începutul turneului „One Last Time”, în 2025, a fost nevoit să anuleze mai multe concerte din cauza gripei, COVID-19 și unei infecții streptococice în gât, dar și pentru că avea nevoie de repaus vocal. Spectacolul său de la Glastonbury, în cadrul celebrului „legends slot”, a fost la un moment dat în pericol din cauza gripei, însă Stewart a susținut în cele din urmă concertul.

Stewart susține concerte încă din adolescență. După perioada petrecută în duo-ul cu Wizz Jones, a trecut succesiv prin grupuri precum Jimmy Powell & the Five Dimensions, Steampacket și Shotgun Express, înainte de a se alătura Jeff Beck Group și, ulterior, formației Faces.

Cariera sa solo a început cu adevărat spre sfârșitul anilor ’60, iar Stewart a devenit un uriaș succes comercial. După albumul „Every Picture Tells a Story”, care a ajuns pe primul loc în clasamente în 1971, toate, cu excepția unuia, dintre cele 29 de albume de studio lansate ulterior au ajuns în Top 10 în Marea Britanie. Cel mai recent album, „Swing Fever”, lansat în 2024 în colaborare cu Jools Holland, a ajuns pe primul loc.

Deși Stewart s-ar putea retrage din turnee, este foarte posibil să mai lanseze albume de studio. El a declarat pentru emisiunea „Desert Island Discs” că el și fostul său coleg din Faces, Ronnie Wood, au „câteva cântece la care lucrăm încă de pe vremuri, dar este greu să ne sincronizăm programele. Când vom avea din nou ocazia să intrăm în studio, vom termina aceste cântece. Avem un număr bun de piese la care lucrăm”.

Datele turneului „Rod Stewart: The Final Encore”

23 aprilie – 3Arena, Dublin, Irlanda

27 aprilie – SSE Arena, Belfast, Marea Britanie

29 aprilie – OVO Hydro, Glasgow, Marea Britanie

4 mai – Utilita Arena, Birmingham, Marea Britanie

6 mai – Co-op Live, Manchester, Marea Britanie

11 mai – The O2, Londra, Marea Britanie

28 mai – Ziggo Dome, Amsterdam, Țările de Jos

29 mai – AFAS Dome, Anvers, Belgia

1 iunie – Uber Arena, Berlin, Germania

3 iunie – PSD Bank Dome, Düsseldorf, Germania

6 iunie – Royal Arena, Copenhaga, Danemarca

9 iunie – Veikkaus Arena, Helsinki, Finlanda

11 iunie – Dalhalla, Rättvik, Suedia

13 iunie – Sverresborg, Trondheim, Norvegia

15 iunie – Plenen, Bergen, Norvegia

18 iunie – Sportsarena, Budapesta, Ungaria

20 iunie – Olympiahalle, München, Germania

22 iunie – Pula Arena, Pula, Croația

24 iunie – O2 Arena, Praga, Cehia

20 iulie – Tauron Arena, Cracovia, Polonia

24 iulie – ZAG Arena, Hanovra, Germania