Miley Cyrus a anunțat că a scos un nou album, dar și că şi-a schimbat numele de scenă

Faptul că artista și-a schimbat toate conturile de socializare cu noul său nume de scenă, a arătat că alegerea sa este definitivă. Sursa foto: Getty Images

Miley Cyrus și-a anunțat revenirea pe piața muzicală: noul ei album, „Bass Persuades”, care va fi lansat pe 18 septembrie. Cântăreaţa şi-a schimbat numele de scenă în Miley, iar această schimbare de nume a avut loc fără niciun anunț: în schimb, artista a publicat oficial datele a două concerte la Hollywood Bowl din Los Angeles, pe 16 și 18 octombrie, în așteptarea veștilor despre un posibil turneu.

Decizia de a avea un nou nume de scenă a șocat pe toată lumea, iar faptul că artista și-a schimbat și toate conturile de socializare cu noul nume, a arătat că alegerea sa este definitivă, relatează La Repubblica.

Poveștile din jurul numelui ei sunt destul de complicate: numele ei de naștere este Destiny Hope Cyrus, dar în copilărie a fost poreclită „smiley” datorită caracterului său solar. De-a lungul timpului, a devenit Miley, nume pe care l-a adoptat ulterior pentru cariera sa artistică, marcată de serialul Disney „Hannah Montana”, care a făcut-o celebră în întreaga lume. Ca fapt divers, numele ei de familie este foarte cunoscut în lumea muzicii americane: tatăl ei, Billy Ray Cyrus, este o mare vedetă a muzicii country. În 2008, cântăreața a decis să-și schimbe legal numele, preluând numele de Miley Ray Cyrus.

Pe coperta noului său album, cântăreaţa a scris: „Muzica ne cuprinde. O simțim, o cântăm, uneori dansăm pe ea, o lăsăm să iasă afară și mergem mai departe . Este puternică, vulnerabilă, dulce și puternică. O inimă plină, o durere în inimă și în fiecare moment al vieții dintre ele. Asta înseamnă acest titlu pentru mine.” Este ușor de imaginat că va urma un omagiu, fie în albumul său, fie în spectacolele live, adus lui Dolly Parton, care a fost nașa ei artistică și de care a fost foarte apropiată.