Un fost lider al unei bande din Compton a fost găsit vinovat pentru uciderea lui Tupac Shakur în 1996. Cine e Duane „Keffe D” Davis

Un fost lider de bandă, Duane „Keffe D” Davis, a fost găsit vinovat că a orchestrat uciderea lui Tupac Shakur. FOTO: Getty Images

Un fost lider de bandă, Duane „Keffe D” Davis, a fost găsit vinovat că a orchestrat uciderea lui Tupac Shakur, aceasta fiind prima condamnare într-un caz nerezolvat care a captivat fanii hip-hop timp de aproape 30 de ani. Juriul l-a găsit pe Davis vinovat pentru o acuzație de crimă cu folosirea unei arme letale, în cazul morții superstarului rap, ucis într-un atac armat din Las Vegas, pe 7 septembrie 1996, scrie BBC.

Îmbrăcat într-un costum negru, bărbatul în vârstă de 63 de ani a rămas impasibil în sala de judecată din Las Vegas în timp ce verdictul era citit, după care a anunțat că va face apel. Rudele lui Shakur s-au ținut de mâini, s-au îmbrățișat și au plâns.

Shakur avea 25 de ani când a fost ucis, în perioada de vârf a carierei sale, fiind una dintre cele mai influente voci din lumea rapului. Artistul a vândut peste 75 de milioane de discuri în întreaga lume.

Procurorii au susținut în timpul procesului că, deși Davis, fost lider al bandei de stradă South Side Compton Crips, nu a tras cu arma care l-a ucis pe Shakur, el a ordonat atacul și i-a furnizat arma nepotului său, Orlando Anderson, care a deschis focul.

Potrivit procurorilor, Davis a pus la cale atacul ca represalii, după ce Anderson fusese implicat, cu doar câteva ore înainte, într-o altercație cu Shakur și membrii anturajului rapperului, în Las Vegas.

Timp de 30 de ani, cazul a rămas unul dintre cele mai cunoscute dosare nerezolvate din Statele Unite, alimentând nenumărate teorii și conspirații, însă fără să ducă la o condamnare până acum.

Crima lui Shakur a avut loc într-o perioadă marcată de rivalitatea intensă dintre scenele rap de pe Coasta de Est și Coasta de Vest a Statelor Unite, dar și de conflictele dintre bandele Bloods și Crips, care aveau legături profunde cu lumea hip-hopului la acea vreme.

Familia lui Shakur a fost vizibil emoționată în sala de judecată. Sora rapperului a îmbrățișat un procuror după anunțarea verdictului, în timp ce alte rude au stat în apropiere, plângând.

În afara tribunalului, fanii devotați ai lui Shakur au plâns și au izbucnit în urale după aflarea verdictului.

Principala probă în acest caz au fost propriile declarații ale lui Davis, care a recunoscut în mod repetat și public că se afla în interiorul Cadillacului alb din care au fost trase focurile de armă mortale.

Davis le spusese autorităților despre rolul său în moartea lui Shakur în timpul unui interviu secret cu poliția, în 2008, desfășurat în cadrul unei anchete privind moartea unui alt rapper celebru, Notorious B.I.G., al cărui nume real era Christopher Wallace.

Davis a oferit ulterior mai multe detalii despre rolul său în memoriile sale din 2019, intitulate Compton Street Legend. Însă cartea și interviurile acordate presei au dus la anularea unui acord de protecție pe care îl încheiase cu autoritățile și care împiedicase formularea unor acuzații penale împotriva sa. Instanța a decis că declarațiile făcute de Davis în timpul interviului cu poliția puteau fi folosite împotriva lui în procesul pentru uciderea lui Shakur.

În pledoaria finală, procurorul Binu Palal le-a cerut juraților să-l creadă pe Davis pe cuvânt și să-l găsească vinovat.

Timp de ani de zile, a susținut procurorul, Davis le-a spus oamenilor „că este responsabil pentru uciderea lui Tupac Shakur”, în documentare, în memoriile sale, în podcasturi și în cadrul unui interviu cu poliția. „El este omul care dă ordine – în fiecare situație, în fiecare versiune, el este liderul South Side Crips”, le-a spus Palal juraților. „Când omul care dă ordine stă pe scaunul din dreapta șoferului în momentul în care sunt trase focurile de armă, nu există nicio îndoială că este responsabil”, a adăugat procurorul.

Pe parcursul procesului, avocații lui Davis au încercat să-i convingă pe jurați că declarațiile clientului lor erau inventate, exagerări și povești menite să-i vândă cărțile și să-i aducă bani. În pledoaria finală, avocatul său, Michael Sanft, le-a cerut juraților să nu dea crezare clientului său, pe care l-a prezentat drept un mincinos care inventa povești pentru a-și vinde cărțile. „Nu există nicio dovadă”, le-a spus acesta juraților.

Cu toate acestea, la doar câteva ore după ce juriul a primit cazul spre deliberare, luni, membrii acestuia au ajuns la un verdict de vinovăție.

Cu puțin timp înainte ca sala de judecată să fie eliberată, judecătoarea Curții Districtuale din Clark County, Carli Kierny, a stabilit că pronunțarea sentinței lui Davis va avea loc pe 13 octombrie.

În timp ce judecătoarea enumera câteva dintre etapele procedurale ale cazului, Davis a părut că o întrerupe, ridicând mâna.

„Aș vrea lucrurile mele”, i-a spus el judecătoarei, referindu-se la mai multe obiecte personale, inclusiv telefonul. Apoi a continuat: „Aș vrea să fac apel în acest caz”.

Judecătoarea i-a explicat că acest lucru va putea fi făcut după pronunțarea sentinței.