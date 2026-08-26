Cauza morții artistei Dolly Parton a fost dezvăluită. Mesajul emoționant transmis de nepotul ei

Cauza morții artistei Dolly Parton a fost dezvăluită. FOTO: Getty Images

Legenda muzicii country Dolly Parton a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani după "o scurtă luptă cu cancerul", a informat marţi presa americană, citând reprezentanţi ai artistei, relatează AFP.

"După ce a dus cu curaj o scurtă luptă cu cancerul, Dolly a părăsit această lume astăzi la Vanderbilt-Ingram Cancer Center, înconjurată de cei dragi", potrivit unui comunicat al reprezentanţilor săi transmis revistei People.

Cântăreața a fost internată vineri, 21 august, la Centrul de Oncologie Vanderbilt-Ingram din Nashville, unde s-a stins din viață patru zile mai târziu.

Potrivit revistei People, Parton se confrunta cu probleme renale și autoimune înainte de decesul său.

„Iubita noastră Dolly Parton și-a dedicat viața și cariera aducând bucurie, râsete, speranță și integritate în tot ceea ce a atins. Generozitatea ei de neegalat a atins viețile a nenumărate persoane pe care nu le-ar fi întâlnit niciodată, și totuși era mereu acolo pentru a oferi o mână de ajutor”, se mai precizează în declarația reprezentanților artistei.

"Eu mi-am imaginat greutatea acestui moment, dar nu am simțit-o cu adevărat până acum. Este o onoare, o onoare care este amestecată cu mândrie absolută și mare tristețe", a transmis nepotul cântăreţei Dolly Parton pe contul său de Instagram, potrivit The Guardian.

Dolly Parton avea în jur de șase ani când a scris primul ei cântec: "Little Tiny Tasseltop", o odă dedicată păpușii sale din știulete de porumb, cu păr din mătase de porumb. Mama ei a păstrat-o cu mare grijă într-o cutie de pantofi, a mai relatat Reuters.

"Eu am iubit acea păpușică. Eu m-am exprimat pe mine și sentimentele mele prin scris – sunt sigură că ceea ce gândeam era: «Ei bine, Tasseltop trebuie să aibă un cântec despre ea.»", a scris Dolly Parton decenii mai târziu.

Celebra vedetă nu s-a oprit niciodată din a face muzică după acel moment. Îndrăgita cântăreață, compozitoare și actriță de muzică country, a cărei carismă, versuri pline de emoție și fler în afaceri au captivat imaginația publicului timp de aproape șase decenii, a murit marți, 25 august, a anunțat familia sa într-un comunicat.

Cântăreața din Munții Smoky din Tennessee era atât de talentată, încât a scris într-o singură zi două dintre cele mai cunoscute melodii ale secolului XX. Este vorba despre "Jolene" și "I Will Always Love You".

Dolly Parton s-a remarcat prin poveștile vii din cântecele sale, profunzimea emoțională și forța melodiilor, toate interpretate cu vocea sa inconfundabilă.

Dintr-un catalog care a ajuns să cuprindă sute de cântece, artista americană a avut un număr record de 25 de melodii pe primul loc în clasamentul country din SUA și 47 de albume în Top 10 country. A cucerit și clasamentele pop cu "9 to 5", care a ajuns pe primul loc în SUA în 1980.

În paralel cu muzica, Dolly Parton a avut și o carieră apreciată în actorie, primind de două ori nominalizări la Globurile de Aur pentru rolurile sale. De asemenea, programul său de alfabetizare, Imagination Library, a donat copiilor peste 150 de milioane de cărți.

Toate acestea au fost însoțite de stilul său spectaculos, ținutele cu pietre strălucitoare și coafurile voluminoase. Una dintre cele mai cunoscute replici ale sale despre propria înfățișare – "costă mulți bani să arăți atât de ieftin" – a devenit un exemplu al umorului caracteristic artistei.