Încă o țară anunță că se retrage de la Eurovision 2027. ''Nu vom vedea drapelul nostru pe scenă anul viitor''

1 minut de citit Publicat la 08:58 07 Oct 2026 Modificat la 08:58 07 Oct 2026

Televiziunea publică cehă a anunţat că nu va participa la ediţia de anul viitor a Eurovision. Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Televiziunea publică cehă a anunţat marţi că nu va participa la ediţia de anul viitor a Eurovision, cel mai mare eveniment muzical televizat din lume, invocând reduceri bugetare.

''Nu vom vedea drapelul ceh pe scenă anul viitor'', a declarat televiziunea cehă pe platforma X, adăugând că speră să revină în concurs la un moment dat.



Potrivit regulilor Eurovision, doar un difuzor membru al Uniunii europene de radio-televiziune (UER) poate desemna artistul care va reprezenta ţara respectivă. La ediţia din 2026 organizată la Viena şi câştigată de bulgăroaica Dara, cântăreţul ceh Daniel Zizka a terminat pe locul al 16-lea cu melodia ''Crossroads''. Niciun artist ceh nu a câştigat vreodată concursul.



Guvernul de coaliţie naţionalist condus de miliardarul Andrej Babis doreşte să facă trecerea de la un sistem de redevenţe plătite de telespectatori la o finanţare directă din partea statului, angajându-se să reducă subvenţiile pentru televiziunea şi radioul publice.



Ambele instituţii media au anunţat deja restructurări de posturi şi ajustări ale programelor. Parlamentul ceh, unde coaliţia lui Babis deţine majoritatea, nu a votat încă această reformă a finanţării televiziunii publice.



Mai multe voci critice, printre care şi ONG-ul Reporters sans frontieres (RSF), au spus că decizia poate pune în pericol independenţa mass-media publice. Televiziunea şi radioul cehe au organizat deja o grevă simbolică împotriva acestui proiect în luna iunie.



Criticii lui Andrej Babis îl acuză de asemenea că doreşte să limiteze independenţa mass-media publice, după modelul aliaţiilor săi, premierul slovac Robert Fico sau a fostului premier maghiar Viktor Orban, care a pierdut alegerile în aprilie.



Decizia Cehiei de a nu participa la Eurovision reprezintă o nouă lovitură financiară pentru UER după ce Irlanda şi Spania şi-au anunţat deja intenţia de a boicota ediţia 2027 din cauza participării Israelului.



Radiodifuzorul irlandez RTE a invocat ''pierderile îngrozitoare şi continue de vieţi omeneşti în Gaza'', precum şi ''criza umanitară în curs''.



Cinci ţări europene - Ţările de Jos, Islanda, Irlanda, Slovenia şi Spania - au boicotat ediţia din 2026, punând sub semnul întrebării motivele pentru care Israelul a fost autorizat să participe în ciuda războiului din Fâşia Gaza, în timp ce Rusia a fost suspendată la scurt timp după invadarea Ucrainei.