Șefa Burning Man își dă demisia, dar nu pleacă de tot: „Nu am terminat”. Ce spune Marian Goodell despre festivalul din 2027

13 minute de citit Publicat la 17:22 25 Noi 2026 Modificat la 17:22 25 Noi 2026

Marian Goodell, directoarea executivă a organizației Burning Man Project. Sursa foto: Profimedia Images

Marian Goodell, directoarea executivă a organizației Burning Man Project și una dintre persoanele care au contribuit la dezvoltarea celebrului festival desfășurat în deșertul Black Rock din Nevada, a anunțat că va renunța la funcție. Ea va rămâne la conducere până la găsirea unui succesor și va continua să facă parte din consiliul de administrație. Într-un interviu acordat publicației Billboard, Goodell a explicat motivele deciziei, situația financiară a organizației, provocările din ultimii ani și planurile pentru viitorul festivalului.

Goodell va continua să ocupe funcția de director executiv în perioada în care organizația nonprofit Burning Man Project caută un nou lider. Aceasta se află în spatele reuniunii anuale din deșertul Black Rock, Nevada, și susține, de asemenea, comunitatea globală Burning Man, inclusiv rețeaua internațională de evenimente regionale oficiale.

După plecarea din funcție, Goodell va rămâne membră a consiliului de administrație al organizației.

Vrea să își găsească înlocuitor până la începutul anului 2027

Ea a declarat pentru Billboard că nu există un termen-limită stabilit pentru numirea unui nou director executiv, dar consideră că este realist ca acesta să fie ales la începutul anului 2027, astfel încât să aibă timp să lucreze alături de ea.

„Sunt destul de încrezătoare că numirea cuiva la începutul anului, astfel încât să poată petrece ceva timp alături de mine, este o așteptare rezonabilă”, a spus Goodell.

În calitate de cofondatoare a Burning Man, aceasta își dorește să contribuie la pregătirea viitorului director executiv, care va reprezenta următoarea generație de lideri din istoria de patru decenii a evenimentului.

Burning Man a angajat o firmă specializată în recrutare pentru a ajuta la identificarea unui nou director executiv. Organizația se așteaptă să primească propuneri de candidați atât din comunitatea internațională Burning Man, cât și din afara acesteia. Oricine se poate recomanda pentru acest rol sau poate propune o altă persoană.

Goodell a participat pentru prima dată la Burning Man în 1995, al șaselea an în care reuniunea s-a desfășurat în deșertul Black Rock, după primele ediții organizate pe Baker Beach, în San Francisco. Ea a contribuit la înființarea organizației Burning Man Project în 1997 și ocupă funcția de director executiv din 2013. În prezent, organizația are 130 de angajați cu normă întreagă.

Cofondatorul Larry Harvey a murit în 2018, iar Burning Man a fost anulat în 2020 și 2021 din cauza pandemiei

Goodell a condus Burning Man într-o perioadă deosebit de dificilă. Cofondatorul Larry Harvey a murit în 2018, iar evenimentul organizat în Black Rock City a fost anulat în 2020 și 2021 din cauza pandemiei.

În anii care au urmat, reuniunea s-a confruntat cu mai multe dificultăți provocate de condițiile meteorologice, cea mai cunoscută fiind episodul de ploi din 2023. În plus, problemele financiare au determinat organizația să lanseze, în 2024, o campanie de strângere de fonduri în valoare de 20 de milioane de dolari.

Goodell susține că viitorul director executiv va prelua o organizație stabilă financiar și responsabilă în ceea ce privește cheltuielile. Ea a menționat că ediția Burning Man din 2026, organizată în Black Rock City, a avut aproximativ 64.000 de participanți, acesta fiind numărul maxim pe care organizația intenționează să îl mențină și în viitor.

„Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în lume și la cultura actuală, nu are sens să continuăm să ne prefacem că am putea ajunge la 78.000 de participanți, în condițiile în care prețurile combustibilului sunt cele care sunt, iar canadienii nu vor să vină în America”, a declarat Goodell.

„Trebuie să putem planifica cheltuielile, dimensiunea evenimentului, voluntarii, conducerea, vânzările de gheață și așa mai departe. De ce să nu stabilim o limită la un nivel pe care l-am considerat cu adevărat extraordinar în acest an?”

Goodell a mai precizat că organizația este „pregătită să înceapă crearea unui fond de dotare... Filantropia este punctul nostru forte”.

De ce a decis Marian Goodell să plece de la conducerea Burning Man

În interviul acordat Billboard, Goodell a explicat că retragerea sa face parte dintr-un plan mai vechi, stabilit încă de la preluarea funcției în 2013.

„Când am preluat funcția pe care cofondatorii mei mi-au cerut să o ocup în ianuarie 2013, întreaga idee era că vom conduce organizația sub conducerea fondatorilor doar atât timp cât era necesar pentru ca ADN-ul organizației să preia instinctele pe care fondatorii înșiși le construiseră prin colaborarea și munca noastră împreună. Așa a fost gândit întotdeauna, întotdeauna.”

Goodell spune că momentul plecării a venit pentru că organizația este pregătită pentru această schimbare. Ea a început să lucreze la tranziție în jurul anilor 2021–2022, spre finalul pandemiei, când a existat mai mult timp pentru reflecție și pentru pregătirea structurii organizaționale.

„Și de ce acum? În principal, pentru că a venit momentul. Îmi este foarte ușor să văd că munca pe care am făcut-o începe să dea rezultate. Lucrez la această plecare din aproximativ 2022, 2021, chiar spre finalul pandemiei, când aveam timp la dispoziție, și m-am uitat cu adevărat la ceea ce făceam în interiorul organizației pentru a ne pregăti.”

Ea spune că pandemia a oferit ocazia de a regândi organizația și de a o construi astfel încât să aibă perspective solide de succes.

„Pentru mine, a fost mai degrabă faptul că, în timpul pandemiei, am avut timp să reflectăm și să creăm organizația într-un mod care ne face să simțim că suntem pe drumul spre succes. Că misiunea nu înseamnă doar Black Rock City. Că oamenii înțeleg acest lucru. Și exact asta vedem. Așa cum ați scris în 2024, evenimentele regionale duc acum cultura Burning Man mai departe decât ceea ce se întâmplă în Black Rock City, iar aceasta este victoria.”

Ce va moșteni viitorul director executiv

Goodell afirmă că organizația, evenimentul și cultura Burning Man se află într-o stare foarte bună, iar misiunea de a duce această cultură în lume este la fel de importantă ca întotdeauna.

„Organizația, evenimentul și cultura sunt toate într-o formă excelentă. Nevoia de a duce cultura Burning Man în lume este la fel de puternică precum a fost întotdeauna. Evenimentul a mers extraordinar de bine în acest an. Ne așteptăm ca evenimentul de anul viitor să aibă aproximativ aceeași dimensiune.

Veți auzi în curând anunțuri despre modul în care vom planifica dimensiunea și vânzarea biletelor. Nimic mai mic, nimic mai mare nu pare să fie dimensiunea potrivită pentru etapa în care ne aflăm. Iar organizația, din punct de vedere structural, este într-o formă extraordinară.”

Ultima discuție dintre Billboard și Goodell avusese loc în noiembrie 2024, când organizația tocmai începea campania de strângere a celor 20 de milioane de dolari.

Cum arată situația financiară și ce va prelua următorul director

„Următoarea persoană va prelua o companie și o organizație stabile financiar, care gestionează costurile într-un mod foarte responsabil. Profită de oportunitățile pe care ni le oferă filantropia, astfel încât să putem face prețurile biletelor accesibile unei game largi de oameni. Va prelua o organizație care se concentrează asupra misiunii reale, aceea de a duce Burning Man în lume și de a gestiona resursele atât pentru activitățile din Black Rock City, cât și pentru prezența noastră în lume.”

Goodell a recunoscut că anul 2024 a fost dificil, deoarece organizația nu și-a atins obiectivele financiare. În 2025, însă, țintele au fost îndeplinite, iar organizația a încheiat anul cu bani în conturi.

„2024 a fost greu, nu ne-am atins obiectivul. În 2025 ne-am atins obiectivul și am încheiat anul cu bani în conturi. Anul acesta ne vom atinge obiectivul; situația nu arată ca în 2024... Nu suntem deloc într-o stare de criză. Nu plecăm în perioade de criză.”

Pandemia, ploile și provocările din ultimii ani

Ultimii ani au fost dificili pentru Burning Man. Pandemia a forțat anularea evenimentului timp de doi ani consecutivi, apoi au urmat temperaturile foarte ridicate din 2022 și ploile abundente din 2023.

„Dacă priviți perioada în care am fost la conducere, începând din 2013 și în primii ani, nu există cu adevărat nicio criză pe care să o puteți indica până la moartea lui Larry. După aceea, a urmat o serie de provocări, una după alta.”

Goodell spune că unul dintre principiile culturii Burning Man este atragerea permanentă a unor oameni noi și pregătirea următoarei generații de lideri.

Ea a oferit exemplul inițiativei Rising Sparks, un colectiv care urmărește să aducă în comunitatea Burning Man o nouă generație de artiști, lideri și alți participanți.

„Ideea întregii culturi Burning Man este să continuăm să aducem oameni noi. Să facem un pas în spate pentru următorul lider, pentru următoarea generație. Eu fac ceea ce spun. Am adus Rising Sparks în organizație. Eu am găsit-o pe tânăra respectivă. Am întâlnit o fată de 22 de ani care a venit și a spus: «Vreau să descifrez codul, nu înțeleg de ce generația mea nu este aici». Am observat o creștere a numărului de tineri în acest an.”

„Este momentul în care nu sunt obosită, când nu am terminat, când sunt pregătită să fiu mentor”

Goodell a povestit și o discuție recentă cu o femeie din San Francisco, care i-a spus că grupul ei a venit la eveniment cu 25 de persoane, față de 40 în mod obișnuit.

„Când am vorbit recent cu o femeie aici, în San Francisco, mi-a spus: «Da, am venit anul acesta, dar am fost 25 de persoane, iar de obicei suntem 40», iar eu am întrebat-o: «Ce faceți pentru a recruta următoarea generație?», iar unul dintre lucrurile pe care le-a spus a fost: «Îmbătrânim, avem copii și nu mai simțim că vrem să venim».”

Pentru Goodell, aceste schimbări reprezintă încă un motiv pentru care consideră că a venit momentul să facă loc unei noi generații.

„Așa că nu știu de ce ar trebui să rămân mai mult în funcție, în loc să găsesc oportunitatea de a fi mentor. Dacă facem lucrurile cum trebuie, voi fi un mentor. Exact așa cum ne dorim atunci când predăm o conducere bună. Nu există niciun alt festival care să caute în mod activ în propria comunitate oameni care să își imagineze cum ar putea prelua conducerea. Am urmărit momentul potrivit pentru a face un pas în spate. Este momentul în care nu sunt obosită, când nu am terminat, când sunt pregătită să fiu mentor și să susțin următoarea generație.”

Ce calități trebuie să aibă viitorul director executiv

Goodell spune că, la începutul discuțiilor despre succesiune, au existat temeri că va fi foarte dificil să găsească o persoană potrivită. Ea consideră însă că experiența de fondator nu este criteriul esențial.

„Când am început să vorbim despre acest lucru, oamenii spuneau: «Doamne, nu vom găsi niciodată pe nimeni». Iar eu am spus: «Nu cred neapărat că este adevărat». Oamenii pun în continuare prea mult accent pe faptul că sunt fondatoare, dar este mai degrabă vorba despre găsirea unui lider care să conducă organizația și să fie profund conectat la cultură.”

În opinia sa, viitorul director trebuie să fie capabil să aducă oamenii împreună, să ia decizii clare care susțin misiunea organizației și să fie interesat de filantropie.

„Poate fi cineva care conduce o organizație nonprofit sau o companie. Nu cred că este nevoie neapărat de experiență într-o organizație nonprofit. Cred că este nevoie de o experiență culturală profundă. Și nu neapărat exclusiv în Burning Man. Dacă înțelegi cultura și știi cum să creezi un spațiu în care aceasta să se dezvolte, te vei descurca bine.”

Criticile și presiunea funcției de director executiv

De-a lungul anilor, Goodell a fost ținta numeroaselor critici. Documentarul despre Burning Man, lansat în iulie, a inclus chiar imagini cu participanți care spuneau că își doresc ca ea să plece din funcția de director executiv.

Goodell consideră că viitorul lider va avea nevoie de multă rezistență la critici.

„Următoarea persoană va trebui cu siguranță să aibă pielea groasă. Sunt aici de suficient de mult timp încât să fi văzut valuri de reacții, fie îndreptate împotriva mea, fie împotriva altor fondatori sau a conducerii din diferite departamente. Trebuie să fii ferm în înțelegerea motivului pentru care ești aici, a valorilor tale și să fii dedicat imaginii de ansamblu, fără să iei lucrurile personal. Eu foarte rar iau lucrurile personal. Știu că mi-am făcut treaba bine.”

Ea spune că autenticitatea este, de asemenea, esențială.

„Și trebuie să fii autentic. Oricine vine la acest loc de muncă având un ego și crezând că îl va ocupa pentru a deveni celebru își va face rău singur. Dar dacă vii pentru a servi ceva cu adevărat transformator, oamenii din organizație, voluntarii, angajații temporari și întreaga comunitate, atunci ești genul de persoană care ar trebui să ia în considerare această funcție.”

Cine va decide cine îi va lua locul

Consiliul de administrație a format o comisie de selecție alcătuită din cinci membri, care lucrează împreună cu firma specializată în recrutare.

„Planul este ca membrii consiliului să evalueze mai întâi candidații, apoi personalul, inclusiv eu, să își poată exprima opiniile. Dar eu nu sunt persoana care ia decizia. Am încredere în proces. Consiliul știe că, dacă numește pe cineva pe care angajații nu îl susțin, va fi ca un transplant de organ respins de organism. Nu îți dorești asta.”

Goodell consideră că implicarea angajaților în proces este importantă pentru ca noul lider să fie acceptat de organizație.

Cea mai dificilă decizie din mandatul său

Goodell spune că anularea evenimentului din 2021 a fost cea mai grea hotărâre din mandatul său.

„Anularea evenimentului din 2021. A fost cea mai dificilă decizie, pentru că a durat mult până am ajuns la ea și au existat factori pe care nu îi puteam controla.”

Ea a explicat că, în 2021, vaccinurile deveniseră disponibile pentru tot mai mulți oameni, iar presiunea de a vaccina participanții și de a organiza evenimentul era mare. Totuși, în lunile martie și aprilie, când trebuia luată decizia, copiii încă nu puteau fi vaccinați, iar participanții internaționali nu puteau veni.

În plus, comunitatea era împărțită. Angajații, liderii voluntari și reprezentanții taberelor tematice aveau opinii diferite. Unele tabere refuzau categoric organizarea evenimentului, în timp ce altele cereau reluarea acestuia.

„Unii membri ai consiliului spuneau: «Vorbiți serios? Avem nevoie de speranță. Avem nevoie de comunitate. Trebuie să construim împreună». Așa că a fost foarte dificil să ascult ambele tabere, știind în același timp că nu vom organiza un eveniment fără copii sau fără participanți internaționali. Aceasta a fost partea cea mai grea. Eram foarte anxioasă. Nu atât din cauza luării deciziei, cât din cauza energiei necesare pentru a asculta cu adevărat toate punctele de vedere.”

De ce este cel mai mândră Marian Goodell

Goodell spune că este recunoscătoare pentru oportunitatea de a face parte din proiect și pentru colaborarea cu Larry Harvey și ceilalți fondatori.

„Sunt foarte, foarte mândră de onoarea de a face parte din acest proiect, de oportunitatea de a-l întâlni pe Larry într-un moment în care puteam să mă alătur celorlalți și să colaborăm, când eram cu toții implicați împreună.”

Ea a povestit că obișnuia să le spună oamenilor că fiecare trebuie să accepte responsabilitatea pentru o perioadă, până când poate să o predea următoarei persoane.

„Obișnuiam să le spun oamenilor: primești paiul cel mai scurt, faci asta o vreme, până când poți să predai responsabilitatea următoarei persoane care primește paiul cel mai scurt. Una dintre cele mai bune decizii ale mele a fost să renunț la celălalt loc de muncă și să mă dedic acestui proiect.”

Ce mai vrea să realizeze înainte de plecare

Mai există ceva ce doriți să realizați înainte de a renunța oficial la funcție?

Goodell spune că este mulțumită de ceea ce a realizat și nu consideră că lasă lucruri neterminate.

„Mă simt foarte bine în legătură cu ceea ce am realizat. Nu simt că a rămas ceva nefăcut. Voi continua să conduc, să inspir personalul, să ascult comunitatea și să construiesc fundații pentru viitor... să continuăm să funcționăm într-un mod care ne ajută pe toți să punem întrebări și să ascultăm ideile comunității, în special în ceea ce privește unele operațiuni ale evenimentului.”

Printre aspectele care ar putea fi îmbunătățite se numără organizarea accesului, reducerea timpilor de așteptare, proiectarea orașului și chiar schimbarea datei la care are loc festivalul.

„Cum putem organiza mai bine intrarea? Cum putem reduce timpul de așteptare? Putem proiecta orașul diferit? Putem schimba data evenimentului? Toate acestea reprezintă fundațiile viitorului.”

„Nu plec nicăieri”

Goodell consideră că schimbarea conducerii este o premieră importantă pentru comunitatea Burning Man și că își dorește să ofere un exemplu despre cum poate avea loc o astfel de tranziție într-o organizație construită în jurul unei comunități puternice.

„Cred că cel mai interesant lucru este că acest lucru nu a mai fost făcut cu adevărat până acum. Încerc să dau un exemplu bun, să stabilesc un model pentru felul în care acest lucru se poate întâmpla în cadrul acestei comunități și al acestei organizații.”

Ea își dorește ca organizația să ofere mai mult spațiu oamenilor care vor să se implice și să vină cu idei noi.

„De ce să nu creăm mai mult spațiu pentru ca oamenii să se implice și să își aducă ideile și inovațiile? Acesta este obiectivul principal.”

Goodell a precizat că plecarea din funcția de director executiv nu înseamnă că va dispărea din organizație.

„Nu plec nicăieri. Nu există nicio răscumpărare a acțiunilor. Nu există o strategie de ieșire în sensul tradițional. Aceasta este strategia de ieșire.”