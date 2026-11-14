Filipinele au câștigat primul Eurovision Asia. Cine este Carmelle și cum sună piesa cu care a cucerit publicul

3 minute de citit Publicat la 22:14 14 Noi 2026 Modificat la 22:15 14 Noi 2026

Carmelle, o cântăreață în vârstă de doar 19 ani, s-a impus în fața reprezentanților celorlalte zece țări participante cu piesa „Sobra-Sobra”. Foto: Profimedia Images

Filipinele au câștigat prima ediție a concursului Eurovision Asia, organizată sâmbătă la Bangkok, în Thailanda. Carmelle, o cântăreață în vârstă de doar 19 ani, s-a impus în fața reprezentanților celorlalte zece țări participante cu piesa „Sobra-Sobra”, un cântec despre puterea și independența femeilor, care a atras atenția și prin secvențele sale de rap, relatează BBC.

Artista, cea mai tânără concurentă din competiție, era considerată una dintre favorite încă dinaintea finalei. A obținut 211 puncte, dintre care 93 din partea juriilor și 118 din votul publicului, reușind să se detașeze de ceilalți participanți.

Pe locul al doilea s-au clasat reprezentanții țării gazdă, MANG x DAOU, cu 170 de puncte, urmați de Vietnam, cu 164 de puncte.

Atmosfera a fost una de sărbătoare la One Bangkok Arena, unde spectatorii i-au aplaudat pe concurenți și au primit cu entuziasm victoria reprezentantei Filipinelor.

Deși Carmelle s-a bucurat de susținerea publicului și a juriilor, mai multe țări au avut prestații apreciate. Duetul „Aroma”, interpretat de MANG x DAOU, a stârnit aplauze puternice din partea spectatorilor thailandezi.

Bangladesh a venit cu un moment diferit de celelalte. Grupul Beatmosphere a renunțat la acompaniamentul muzical obișnuit și a folosit exclusiv vocile membrilor pentru a reproduce sunetele de tobe și liniile de bas.

Și reprezentanta Laosului, Thinla, a atras atenția cu piesa „Bae”, pe care a interpretat-o purtând un costum tradițional al comunităților montane din țara sa.

Melodia ei s-a auzit însă de două ori în timpul transmisiunii. Din cauza unei aparente probleme tehnice, videoclipul piesei a fost difuzat din nou, astfel că „Bae” a fost ultima melodie ascultată de spectatori înainte de începerea votului.

Clasamentul final al Eurovision Asia 2026

Sistemul de vot a fost asemănător celui folosit la Eurovisionul european. Voturile publicului au reprezentat 50% din rezultat, iar cele ale juriilor naționale, formate de cele 11 țări participante, celelalte 50%. Au fost acordate și puncte suplimentare din partea telespectatorilor din restul lumii.

Clasamentul final a fost următorul:

Filipine – 211 puncte

Thailanda - 170 de puncte

Vietnam - 164 de puncte

Malaezia - 152 de puncte

Laos - 139 de puncte

Bhutan - 126 de puncte

Coreea de Sud - 113 puncte

Mongolia - 94 de puncte

Nepal - 69 de puncte

Cambodgia - 61 de puncte

Bangladesh - 35 de puncte

Pe scena de la Bangkok a urcat și Dara, reprezentanta Bulgariei care a câștigat Eurovision Song Contest 2026. Artista a interpretat piesa câștigătoare, „Bangaranga”, dar și noua sa melodie, „Bad Idea”.

Un alt moment al serii a fost oferit de Jeff Satur, unul dintre cei mai cunoscuți artiști thailandezi, care a cântat piesa „Black Tie”.

Eurovision Asia, un proiect discutat de zeci de ani. Va exista și o a doua ediție?

Ideea organizării unui Eurovision dedicat țărilor asiatice există de zeci de ani, însă proiectul a fost amânat în repetate rânduri. Prima ediție a reușit, în cele din urmă, să aducă împreună 11 țări, iar interesul pentru concurs a fost vizibil atât în rândul publicului local, cât și al fanilor Eurovision veniți din alte părți ale lumii.

Printre spectatori s-a numărat și Zelie Pereira, care a călătorit din Scoția până în Thailanda special pentru eveniment. La final, aceasta s-a declarat „foarte fericită” de victoria lui Carmelle.

Pereira și prietenii săi, Michael Peters și Scarlett Massie, veniți din Anglia, au apreciat și prestațiile reprezentanților Coreei de Sud, Vietnamului și Laosului.

„A fost extraordinar, nivelul a fost foarte ridicat”, a spus Scarlett Massie.

„Dansul a fost extraordinar. Decorurile au fost extraordinare. Costumele au fost extraordinare. Interpretările au fost extraordinare. Incredibil”, a adăugat Michael Peters.

Cei trei au venit deja și cu o propunere pentru numele ediției de anul viitor: „Asia Vision”.

Entuziasmul fanilor nu garantează însă că Eurovision Asia va continua. Deși în arenă au fost mulți spectatori, locurile nu au fost ocupate în totalitate, iar publicul a început să plece la scurt timp după ce Carmelle a ridicat trofeul.

În plus, nu este clar dacă televiziunile din regiune sunt dispuse să susțină financiar și să organizeze noi ediții sau dacă numărul țărilor participante va crește.