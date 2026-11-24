O casă de discuri columbiană a creat cu ajutorul inteligenţei artificiale un cântăreţ care a devenit popular pe reţelele sociale. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Antonio Roma este un artist creat cu ajutorul inteligenței artificiale de o casă de discuri columbiană. Acest artist virtual a cucerit publicul cu stilul său flamenco-pop și cu peste 185.000 de ascultători lunar pe Spotify, iar pe 3 februarie 2027, el va „urca” pe scena sălii Galileo Galilei din Madrid prin intermediul unui muzician real care îi va împrumuta vocea și prezența scenică. 500 de bilete, care reprezintă capacitatea maximă a sălii, au fost deja vândute.

La prima vedere, pare povestea unui cântăreț care a urcat rapid pe culmile succesului. Există însă o mică problemă: el nu există, de fapt. Tocmai de aceea, pe 3 februarie, când se vor aprinde luminile pe scena de la Sala Galileo Galilei din Madrid, vedeta spectacolului nu va fi acolo. Sau, mai exact, muzica lui va fi prezentă, dar va fi interpretată de altcineva, relatează Corriere della Sera. Vocea și prezența scenică vor fi asigurate de Diego Amador Jr., un muzician din Sevilla, care va interpreta live rolul unui cântăreț menținut „în viață” de un software.

Apărut pe rețelele sociale pe 14 august, a devenit o figură cunoscută pentru pasionații de flamenco în doar câteva luni, cel puțin în mediul online, unde se bucură de 570.000 de urmăritori pe Instagram și TikTok. După lansarea albumului său, “Un Loco”, a ajuns, de asemenea, la 185.000 de ascultători lunari pe Spotify. Cu părul lung și creț, o barbă neîngrijită, o geacă de piele întoarsă, o cămașă niciodată încheiată până sus și un colier din perle negre, stilul său evocă o estetică specifică pentru cultura romă, fiind în perfectă armonie cu muzica sa, care îmbină ritmurile de flamenco cu elemente pop și, mai presus de toate, cu sonorități romantice.

Popularitatea sa a crescut în doar câteva luni, fără interviuri, turnee sau apariții televizate. Totul s-a desfășurat exclusiv în mediul online, un spațiu care, prin însăși natura sa, reprezintă punctul său forte. Însă acum, el dorește să facă pasul de la lumea virtuală la cea reală. Anunțul a fost făcut pe Instagram, unde i-a invitat pe fani să i se alăture pe 3 februarie 2027, la Sala Galileo Galilei din Madrid. „A sosit momentul să cântăm aceste piese împreună”, se arată în postare.

Biletele au costat 25 de euro, iar toate cele 500 de locuri disponibile au fost deja epuizate. Este o realizare remarcabilă pentru un artist care, până acum, nu a trebuit să facă față provocărilor unui spectacol live. Cu toate acestea, concertul va avea loc cu siguranță și nu vor exista ecrane sau holograme care să țină locul protagonistului. În schimb, pe scenă vor urca muzicieni în carne și oase.

În spatele lui Antonio Roma se află Criptik Sound, o casă de discuri columbiană fondată de Manuel Valencia, Sergio Vargas și Nicolás Pineda Melo. Cei trei fondatori provin din domeniul marketingului muzical, unde s-au ocupat de comunicarea pentru diverși artiști. Prin această nouă inițiativă, ei au ales să experimenteze un model diferit: crearea unui catalog de 15 artiști generați cu ajutorul inteligenței artificiale. Proiectul implică 14 angajați care se ocupă de scrierea versurilor și a melodiilor, în timp ce tehnologia este utilizată pentru aranjamente și părțile vocale. Fondatorii afirmă că intenția lor nu este de a înlocui cântăreții, ci de a folosi inteligența artificială pentru a oferi vizibilitate unor genuri muzicale care întâmpină dificultăți în a-și găsi locul pe piața mainstream, flamenco fiind unul dintre acestea.