Rogobete îl acuză pe Vlad Voiculescu că ar fi scris moțiunea împotriva sa: „Parlamentul nu este o extensie a contului de Facebook”

2 minute de citit Publicat la 11:48 24 Noi 2026 Modificat la 11:50 24 Noi 2026

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Foto: Agerpres

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a lansat, marți, un atac la adresa fostului ministru Vlad Voiculescu, susținând că el ar fi scris moțiunea simplă depusă împotriva sa. „În ce calitate scrie Vlad Voiculescu moțiuni pentru Parlamentul României, în condițiile în care nici măcar nu este membru al acestui Parlament?”, a transmis Rogobete, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Rogobete a catalogat demersul drept o posibilă „răfuială personală”.

„Moțiune parlamentară sau răfuială personală?

Această moțiune pare să fi fost scrisă mai întâi pe Facebook, în postările lui Vlad Vasile Voiculescu, în care mă atacă în mod abject, minte prin omisiune și manipulează informațiile.

De altfel, chiar domnul Voiculescu susține public, în emisiuni de televiziune, că a scris această moțiune”, se arată în postare.

El a afirmat că va răspunde tuturor acuzațiilor cu documente și date concrete.

„Am trei întrebări pentru parlamentarii semnatari:

În ce calitate scrie Vlad Voiculescu moțiuni pentru Parlamentul României, în condițiile în care nici măcar nu este membru al acestui Parlament? Vă scrie și declarațiile politice? Vă pregătește și intervențiile parlamentare? Vă face și temele?

Ați fost aleși să reprezentați cetățenii României, nu să deveniți simpli notari care parafează o moțiune al cărei autor este Vlad Voiculescu.

Unde mai este independența dumneavoastră de gândire, de inițiativă și de decizie politică?

Moțiunea simplă de mâine este un instrument parlamentar și democratic pe care îl respect.

Însă Parlamentul României nu este o extensie a contului de Facebook al lui Vlad Voiculescu.

Voi răspunde fiecărei acuzații cu documente, cu cifre și cu fapte”, a mai scris ministrul.

El susține că „sistemul de sănătate are nevoie de soluții, nu de spectacol politic și de reglări de conturi”.

„Nu confundați răbdarea mea cu slăbiciunea!

P.S. Tot așa ați procedat și când au fost aprobate achizițiile uriașe de vaccinuri? Tot la comandă, fără să vă puneți întrebări? Cine își asumă datoria de 1 miliard de euro lăsată de voi românilor?”, se arată în încheiere.

Reacția acestuia vine după ce, în data de 18 noiembrie, a fost depusă în Parlament o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Semnatarii moţiunii spun că ministrul este mai preocupat de propria imagine, de fotografii şi clipuri video, decât de gestionarea problemelor din sistemul sanitar, precum criza medicamentelor esenţiale pentru pacienţii oncologici şi cei cu tulburări psihice.

Moțiunea este intitulată „Un pacient nu poate înghiţi un tabel. Un spital nu se construieşte cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumaţi-vă eşecul politic!” și a fost depusă de parlamentarii USR şi PNL.

Dezbaterea moţiunii simple va avea loc miercuri, 25 noiembrie, începând cu ora 10:00.