Mesaj RO-Alert în Tulcea, după ce Rusia a atacat cu drone lângă granița României. Două aeronave F-18 au fost ridicate de la sol

1 minut de citit Publicat la 11:44 24 Noi 2026 Modificat la 12:22 24 Noi 2026

Mesaj RO-Alert în Tulcea, după ce Rusia a atacat cu drone lângă granița României. Două aeronave F-18 au fost ridicate de la sol. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Locuitorii din Tulcea au fost avertizați marţi, printr-un mesaj RO-Alert, după ce sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat o țintă aeriană în spațiul ucrainean, în apropierea graniței cu România, în urma atacurilor cu drone lansate de Rusia. Potrivit MApN, două aeronave F-18 spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru a executa o misiune de Poliție Aeriană.

UPDATE 12:00 – Conform celor mai noi informaţii transmise de reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale, alerta aeriană emisă pentru judeţul Tulcea a încetat la ora 11:51. "Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național", s-a precizat în comunicatul celor de la MApN.

Ştire iniţială: Marți, în jurul orei 11:15 minute, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, prin care aceștia au fost avertizați cu privire la posibilitatea pătrunderii unor drone în spațiul aerian național.

"ALARMĂ AERIANĂ (POSIBILĂ INCURSIUNE DE DRONE). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", s-a precizat în mesajul primit de localnici pe telefoane.

"La 10:10 a fost dispusă trecerea la alertă aeriană motiv pentru care a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, mesaj recepţionat la 10:11 pe dispozitivele mobile. Locuitorii din zonele vizate sunt sfătuiţi să se adăpostească sau să rămână în case, departe de geamuri", au anunţat reprezentanţii ISU Tulcea.

"În cursul acestei dimineți, 24 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la nord de municipiul Tulcea, în spațiul aerian ucrainean.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea, iar la ora 11.11 a fost transmis un mesaj RO-Alert (...)", a transmis MApN într-un comunicat publicat pe Facebook.