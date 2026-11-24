6 minute de citit Publicat la 11:24 24 Noi 2026 Modificat la 11:29 24 Noi 2026

Jensen Huang și Donald Trump într-un briefing de presă pe tema AI la Casa Albă, în 29 septembrie, înainte de izbucnirea scandalului de adulter și spionaj. În plan secund, Elon Musk. Foto: Getty Images

Îngrijorat de accentuarea declinului pieței de capital americane, Donald Trump a ajuns la concluzia că exista o singură modalitate de a opri căderea: readucerea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia, relatează CNN.

Verdictul președintelui american, formulat la sfârșitul săptămânii trecute, a declanșat o campanie fără precedent din partea Casei Albe pentru a determina gigantul tehnologic să-l repună în funcție pe fostul său director general, la 11 zile după ce Huang a fost nevoit să plece din cauza scandalului afacerii amoroase cu suspiciuni de spionaj dezvăluită în presă.

Într-o serie de convorbiri telefonice desfășurate în weekend, oficiali de rang înalt conduși de vicepreședintele JD Vance au făcut presiuni asupra consiliului de administrație al Nvidia pentru a-l reinstala în funcție pe fostul director. Oficialii administrației americane au dat asigurări că acesta nu reprezintă niciun risc pentru securitatea națională, au declarat mai multe surse familiarizate cu situația.

Trump a garantat pentru Huang

Potrivit CNN, Donald Trump a contactat direct consiliul de administrație al Nvidia pentru a garanta personal în favoarea lui Huang.

„Am discutat direct și indirect cu membrii consiliului de administrație și am exprimat o opinie foarte puternică în această privință”, a declarat Trump luni pentru CNBC. „Cred că una dintre marile noastre vedete revine în joc”, a adăugat el. Precizările au venit la scurt timp după ce Nvidia a anunțat că, în urma asigurărilor „primite de la nivelurile superioare” ale guvernului, îl reinstalează pe Huang în funcția de director general.

A fost o răsturnare spectaculoasă de situație, după dezvăluirile privind relația lui Huang cu o femeie în legătură cu care agențiile americane de informații au exprimat suspiciuni că ar fi agent al guvernului chinez. Conform CNN, demersul Casei Albe de a-l reinstala pe Huang a fost atât de secret, încât unii dintre managerii de rang înalt de la Nvidia au aflat abia cu puțin timp înaintede anunțul oficial.

Episodul a oferit, de asemenea, o perspectivă asupra obsesiei lui Trump de a susține economia americană, pe care o consideră un factor esențial în definirea moștenirii sale politice și despre care crede din ce în ce mai mult că depinde în mare măsură de evoluția Nvidia și a unui număr restrâns de mari companii din domeniul inteligenței artificiale.

Ce a urmat după ce directorul Nvidia a recunoscut relația extraconjugală

De când Huang a recunoscut că a avut o relație extraconjugală, Congresul american a lansat anchete bipartizane privind posibilele implicații asupra securității naționale. Alice Huang - femeia nominalizată în acest scandal - a fost directoare în cadrul companiei Megaspeed, o firmă de infrastructură cloud și centre de date cu sediul în Singapore. Megaspeed a achizționat cipuri Nvidia, iar oficialii americani s-au temut că acestea au ajuns ulterior în China.

Potrivit investigațiilor The New York Times, serviciile de informații americane suspectează că Alice Huang a fost recrutată de spionajul de la Beijing pentru a obține informații de la șeful Nvidia.

Pentru Trump, prăbușirea prețului acțiunilor companiei de tehnologie a devenit, în cele din urmă, o preocupare prioritară, care a eclipsat toate aceste probleme, notează CNN.

Inițial, președintele american a avansat ideea ca fostul director general al Apple, Tim Cook, să preia conducerea Nvidia, în speranța că astfel ar putea fi recâștigată încrederea piețelor. Inițiativa nu a avut succes. În schimb, compania a promovat-o în funcția de director general pe directoarea financiară, Colette Kress. Trump a spus luni că nu a fost impresionat de interviul pe care aceasta l-a acordat săptămâna trecută postului CNBC.

Trump a forțat reinstalarea lui Huang la Nvidia după summit-ul cu Xi Jinping și Vladimir Putin

În momentul în care liderul american s-a întors, vineri, dintr-o călătorie în Asia care a inclus summit-ul cu Xi Jinping și Vladimir Putin de la Shenzen, piața bursieră americană traversa deja o serie istorică de cinci zile consecutive de pierderi.

„Președintele este un om care studiază istoria. Asemenea multora care sunt bântuiți de amintirea lui Herbert Hoover și a Marii Crize Economice, rememorarea prăbușirii din 1929 i-a declanșat această reacție. Prin urmare, o piață în creștere înseamnă ceva bun, iar o piață bursieră în cădere înseamnă ceva rău”, a declarat Steve Bannon, fost consilier al lui Trump și un apropiat al acestuia, referindu-se la mentalitatea generală a președintelui.

Trump, care sugerase deja public posibilitatea revenirii lui Huang la conducerea Nvidia și îl lăudase, numindu-l „o legendă”, le-a spus insistent consilierilor și oficialilor că acesta trebuie repus în funcție pentru a contribui la stabilizarea pieței, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu situația.

JD Vance a coordonat revenirea lui Huang la conducerea Nvidia

Președintele i-a încredințat lui JD Vance conducerea acestei acțiuni, potrivit mai multor surse CNN, în special pentru că vicepreședintele american a menținut relații strânse cu mai mulți antreprenori influenți din Silicon Valley.

În următoarele 72 de ore, Vance a coordonat direct cu Huang presiunile asupra consiliului de administrație al Nvidia, inclusiv prin demersuri menite să asigure conducerea companiei că guvernul SUA nu a identificat nicio dovadă că fostul director ar fi făcut ceva ilegal sau necorespunzător, de natură să pună în pericol securitatea națională, au declarat sursele CNN.

Secretarul Comerțului, Howard Lutnick, și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, care s-au confruntat în culise pe chestiuni legate de China, au fost, de asemenea, implicați în planul de reinstalare a lui Huang în funcție.

Alegând să minimalizeze avertismentele comunității serviciilor de informații din SUA referitoare la relația extraconjugală a lui Huang, JD Vance și alți oficiali de rang înalt au reluat argumentul lui Trump, potrivit căruia Huang este un talent excepțional și joacă un rol esențial în progresele din domeniul inteligenței artificiale, necesare pentru menținerea avantajului SUA în fața Chinei.

Cu numai patru zile înainte, în cadrul unei discuții telefonice cu investitorii, consiliul de administrație al Nvidia respinsese public apelurile pentru reangajarea lui Huang. Membrii consiliului au calificat comportamentul directorului drept „incompatibil cu codul de conduită, standardele și normele culturale ale companiei”.

După ofensiva administrației Trump, consiliul i-a informat pe oficiali, duminică seara, că își va schimba poziția și va anunța reinstalarea lui Huang în dimineața următoare, lucru care s-a și întâmplat.

În alte cercuri apropiate președintelui Trump, implicarea sa directă în procesul decizional al Nvidia a provocat nemulțumire și a alimentat și mai mult îngrijorările legate de examinarea intensă la care administrația republicană va fi, cu siguranță, supusă după ce democrații vor prelua controlul asupra Congresului, în ianuarie.

„Jensen Huang a avut mai multe relații extraconjugale, inclusiv cu subordonate, și ar fi avut o relație cu o presupusă spioană chineză. Comportamentul său nu justifică reinstalarea în funcție”, a scris pe X senatorul republican Pete Ricketts, din Nebraska.

Legile chineze îi obligă pe cetățeni să devină spioni dacă guvernul de la Beijing le cere acest lucru

Deși natura exactă a legăturilor lui Alice Huang cu serviciile de informații de la Beijing rămâne neclară, legislația chineză privind securitatea națională îi obligă pe cetățenii țării să contribuie la activitățile de culegere de informații atunci când li se solicită acest lucru.

Pentru unii oficiali americani, acest fapt este suficient pentru ca relația lui Alice Huang cu Jensen Huang să reprezinte un risc de contrainformații potențial grav.

Printre republicanii care susțin de mult timp o abordare mai dură față de China se numără și secretarul de stat Marco Rubio, care l-a avertizat în dese rânduri pe Trump, la începutul acestui an, cu privire la relația extraconjugală a lui Huang.

Rubio a refuzat să comenteze scandalul. Luni, el ignorat întrebările jurnaliștilor cu privire la reinstalarea lui Huang.

CNN mai notează că revenirea acestuia la conducerea Nvidia, la presiunile Casei Albe, este de natură să justifice și mai mult un val de investigații, într-un Congres ce va fi controlat de democrați de anul viitor.

Huang urmează să depună mărturie publică dată joia viitoare, în fața Comisiei pentru Servicii Bancare a Senatului, ceea ce înseamnă că această afacere va rămâne în centrul atenției publice din SUA și din lume, conchide CNN.