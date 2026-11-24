„Eroare flagrantă de logică”. Nicușor Dan răspunde raportului AUR, care susține că Rusia nu a intervenit în alegerile din 2024

5 minute de citit Publicat la 11:10 24 Noi 2026 Modificat la 11:11 24 Noi 2026

Președintele României Nicușor Dan. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a răspuns, marți, raportului de 436 de pagini prezentat de AUR despre anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Concluzia acestuia este că documentul partidului condus de George Simion „nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024”.

Raportul, intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”, a fost prezentat luni seară de George Simion și de deputata AUR Laura Gherasim, care conduce comisia Camerei Deputaților pentru cercetarea abuzurilor. Documentul susține, printre altele, că dovezile invocate la anularea alegerilor nu au demonstrat frauda cerută de lege, că Curtea Constituțională și-a depășit atribuțiile și că nu a existat nicio ingerință rusă.

„România se îndreaptă cu pași repezi către o dictatură”, a declarat George Simion la prezentarea raportului, afirmând că „nimeni din țara noastră nu mai poate avea încredere în democrație și în alegeri libere”. Laura Gherasim a descris anularea alegerilor drept o „lovitură judiciară dată de mai multe instituții ale statului român” și a susținut că „nu au existat ingerințe rusești, nu au existat ingerințe statale”.

Ce spune Cotroceniul

În comunicatul transmis marți, Administrația Prezidențială arată că „marea majoritate a întrebărilor și afirmațiilor AUR își găsește răspunsul în însăși Hotărârea nr. 32 a Curții Constituționale din 6 decembrie 2024”, care a fost explicată public de mai multe ori de judecătorii constituționali, precum și în interviul acordat în februarie 2025 de Marian Enache, președintele de atunci al CCR.

Instituția reamintește cele trei motive pentru care Curtea Constituțională a anulat alegerile.

Primul a fost faptul că, „prin utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale, inclusiv prin folosirea netransparentă a algoritmilor rețelelor sociale, realizată prin finanțări netransparente, a fost creat un avantaj substanțial de expunere în mediul online a unui candidat”.

Al doilea motiv a fost publicitatea electorală nemarcată conform legii, iar al treilea faptul că „un candidat a încălcat flagrant legea finanțării campaniilor electorale, declarând zero cheltuieli în ciuda unei expuneri media consistente”.

Potrivit Administrației Prezidențiale, „raportul prezentat de AUR nu contraargumentează decât parțial motivarea deciziei CCR”.

Dacă CCR avea dreptul să anuleze alegerile

AUR susține că Curtea Constituțională nu avea competența să anuleze întregul proces electoral și nici nu se putea sesiza din oficiu. Raportul partidului afirmă că „Articolul 52 din Legea nr. 370/2004 cere fraudă dovedită”.

Cotroceniul răspunde că cea care stabilește regulile este Constituția.

„Art. 2 din Constituție prevede corectitudinea alegerilor ca o condiție a suveranității. Art. 146 lit. f) din Constituție atribuie Curții Constituționale competența completă de verificare a corectitudinii procesului electoral, altfel ar fi goală de conținut”, se arată în comunicat.

Legea alegerii președintelui, invocată de AUR, „nu limitează această atribuție constituțională (și ar fi absurd să o facă), precizând doar cadrul în care Curtea Constituțională poate fi sesizată de competitori electorali”.

Administrația Prezidențială respinge și argumentul că decizia de anulare ar contrazice hotărârea prin care CCR validase primul tur.

Explicația este că, atunci când a validat primul tur, Curtea a verificat doar numărarea voturilor și nu fusese sesizată cu neregulile din campanie. Ulterior, „urmare a informărilor primite, s-a autosesizat cu privire la aceste neregularități și a dispus în consecință”.

Probele și impactul asupra votului

Unul dintre argumentele centrale ale AUR este că probele pe care s-a bazat Curtea nu erau suficiente.

„Nicio anchetă penală ulterioară nu poate aduce retroactiv probele care lipseau la 6 decembrie 2024”, scrie în raportul partidului.

Cotroceniul recunoaște că dosarul nu era complet în acel moment, dar explică de ce Curtea a decis totuși anularea.

„Într-adevăr, probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau complete la momentul hotărârii. Însă nu exista timpul fizic pentru o verificare completă. Curtea a apreciat că există indicii suficiente pentru denaturarea competiției electorale și a anulat alegerile, alternativa fiind de validare a unor alegeri cu indicii temeinice de denaturare. Verificările ulterioare au demonstrat că indiciile în baza cărora a judecat Curtea se susțin”, se arată în comunicat.

La acuzația că CCR nu a demonstrat că neregulile au schimbat rezultatul, Administrația Prezidențială răspunde că „nu este nevoie ca CCR să cuantifice sociologic impactul unor campanii media”, fiind suficient să constate că procesul electoral a fost distorsionat semnificativ.

Comunicatul adaugă că efectul a fost oricum vizibil: „este evident că distorsionarea campaniei electorale a afectat semnificativ rezultatul votului, din moment ce a făcut ca un candidat creditat cu 3% intenție de vot cu două săptămâni înainte de scrutin să câștige primul tur cu 23%”.

Dreptul la apărare și o legislație „lacunară”

Administrația Prezidențială admite că legislația din 2024 nu era pregătită pentru o asemenea situație, de vreme ce manipularea prin algoritmi și finanțarea digitală erau fenomene noi.

„Noua legislație electorală pentru alegerile viitoare trebuie să prevadă mecanisme pentru astfel de situații, în care persoana potențial sancționată să își poată exprima punctul de vedere”, se arată în comunicat.

„Curtea Constituțională a acționat în baza unei legislații lacunare. Hotărârea sa, luată în aceste condiții excepționale, este preferabilă celei de validare a unui proces electoral profund viciat. Comisia de la Veneția admite anularea ca remediu excepțional”, mai transmite Administrația Prezidențială, în comunicatul citat.

Campania plătită de PNL și ingerința străină

AUR folosește ca argument faptul că una dintre campaniile nemarcate de pe TikTok, „Echilibru și Verticalitate”, ar fi fost plătită de PNL.

„Nu era nici străină, nici a candidatului. Era a PNL”, scrie în raportul partidului.

Administrația Prezidențială numește acest raționament o „eroare flagrantă de logică”.

„Dacă o parte a campaniei a avut finanțare internă, nu înseamnă că alte părți nu au putut avea finanțare externă. În plus, hotărârea Curții Constituționale nu se fundamentează pe o ingerință străină, ci pe finanțare ilicită, internă sau externă”, precizează instituția.

Rolul CSAT și al serviciilor

În privința acuzației că CSAT și serviciile secrete și-au depășit atribuțiile, Cotroceniul insistă că decizia finală le-a aparținut exclusiv judecătorilor.

„Relevant pentru dezbatere este că, indiferent de comunicări și opinii ale altor instituții, hotărârea de anulare a alegerilor a fost exclusiv a judecătorilor Curții Constituționale și a fost luată în unanimitate”, se arată în comunicat.

Instituția amintește și că Legea securității naționale 51/1991 „include campaniile de dezinformare care pot afecta ordinea constituțională între amenințările la securitatea națională, iar CSAT are atribuții de apărare a ordinii constituționale”.

Administrația Prezidențială a mai precizat și că pregătește propriul raport despre anularea alegerilor, dar documentul este încă în lucru și nu are o dată de publicare.