Marea Adriatică, în pericol din cauza luminii artificiale care inundă coasta Italiei. Cât de afectată e Marea Neagră de acest fenomen

3 minute de citit Publicat la 10:51 24 Noi 2026 Modificat la 10:51 24 Noi 2026

Cercetătorii au împărțit regiunile marine europene în patru categorii: fără risc, risc scăzut, moderat și ridicat. FOTO: Profimedia Images

Poluarea luminoasă provocată de orașele și porturile de pe litoral amenință ecosistemele marine din Europa, perturbând comportamentul și ritmurile biologice ale numeroaselor specii. Marea Adriatică este regiunea marină europeană cea mai expusă acestui fenomen, potrivit unui studiu internațional care avertizează asupra efectelor luminii artificiale asupra biodiversității, scrie la Repubblica.

Un studiu internațional coordonat de Universitatea din Plymouth, la care au contribuit Universitatea din Pisa și Institutul Italian pentru Protecția Mediului și Cercetare (ISPRA), plasează Marea Adriatică pe primul loc între regiunile marine europene în ceea ce privește riscul de expunere la lumina artificială pe timpul nopții, înaintea Mării Baltice și a vestului Mării Mediterane.

Publicată în revista Ocean & Coastal Management, cercetarea reprezintă prima evaluare sistematică a riscurilor pe care lumina artificială nocturnă le prezintă pentru ecosistemele marine din Europa.

Riscurile luminii artificiale

„Deși ani întregi de cercetări au demonstrat în mod repetat că poluarea luminoasă afectează semnificativ numeroase specii importante de coastă, până acum acest fenomen nu a fost luat în considerare în politicile globale”, explică profesorul Thomas Davies, de la Universitatea din Plymouth.

Poate că nu este o coincidență faptul că studiul apare în contextul în care Uniunea Europeană revizuiește Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin, introdusă în 2008 pentru a proteja ecosistemele marine și biodiversitatea.

Cercetătorii au împărțit regiunile marine europene în patru categorii: fără risc, risc scăzut, moderat și ridicat, evaluând separat coloana de apă și fundul mării.

Pentru a identifica cele mai vulnerabile ape europene, oamenii de știință au utilizat seturi de date existente, inclusiv informații dintr-un atlas global al poluării luminoase artificiale pe timpul nopții.

Ulterior, aceștia au elaborat un cadru de evaluare a „Stării ecologice bune” în raport cu poluarea luminoasă marină, un factor pentru care nu existau anterior criterii specifice de evaluare în apele europene.

Metoda lor combină doi factori: cantitatea de lumină artificială generată de orașe și localitățile de coastă, precum și transparența apei. Aceasta din urmă este esențială, deoarece determină cât de adânc poate pătrunde lumina sub suprafața apei.

Mările semiînchise se confruntă cu cele mai mari riscuri

Geografia este unul dintre principalele motive pentru care Marea Adriatică este deosebit de vulnerabilă.

Potrivit studiului, mările înconjurate în mare parte de uscat tind să fie mai expuse luminii artificiale, în special atunci când au în jurul lor zone de coastă dens populate.

Acesta este cazul Mării Adriatice, al Mării Baltice și al vestului Mării Mediterane, care ocupă primele trei poziții în clasament.

Acestea sunt urmate de Marea Nordului, regiunea Mării Egee și a Levantului, precum și de Marea Ionică și zona centrală a Mării Mediterane.

Mai jos în clasament se află Marea Neagră, Marea Azov, Golful Biscaya și coasta Peninsulei Iberice, Mările Celtice, Marea Albă, Marea Norvegiei, Marea Islandei și Marea Barents.

Cel mai scăzut risc a fost înregistrat în Macaronezia, o regiune din Oceanul Atlantic care include Insulele Canare, Azore și Madeira.

În mările relativ închise, lumina provenită de la orașe, porturi și alte infrastructuri de coastă poate afecta porțiuni mai întinse ale mediului marin. În regiunile oceanice deschise, nivelul de expunere tinde, în general, să scadă.

Există însă și excepții importante: platforme offshore de exploatare a petrolului și gazelor, la apus.

Apele britanice din Marea Nordului și Mările Celtice sunt clasificate în principal ca prezentând un risc moderat sau scăzut. Cu toate acestea, exploatările de petrol și gaze din Marea Nordului, împreună cu infrastructura aferentă, generează o iluminare artificială considerabilă, chiar și la distanță de marile orașe de coastă.

Până acum, unul dintre obstacolele în calea reglementării a fost presupusa lipsă a unor dovezi științifice suficiente pe baza cărora să poată fi elaborate noi norme.

Potrivit autorilor studiului internațional, situația s-a schimbat însă. Rezultatele cercetării, împreună cu informațiile acumulate în ultimul deceniu, oferă acum „dovezi clare privind existența riscurilor și a efectelor nocive, care trebuie transpuse de urgență în măsuri concrete”.

„Avem acum dovezi consistente că lumina artificială pe timpul nopții poate afecta organismele marine și procesele ecologice”, afirmă Elena Maggi, profesoară de ecologie la Universitatea din Pisa și coordonatoarea proiectului AquaPLAN.

„O provocare esențială este transformarea acestor cunoștințe în metode care să ne permită să identificăm zonele în care ecosistemele sunt cele mai expuse riscurilor.”

Ecranarea sau stingerea luminilor

Cercetarea identifică și o serie de măsuri care ar putea contribui la reducerea expunerii ecosistemelor marine la lumina artificială.

Printre acestea se numără ecranarea surselor de lumină, reducerea intensității iluminatului, stingerea luminilor în anumite intervale ale nopții și modificarea lungimilor de undă utilizate, astfel încât mai puțină lumină să pătrundă în apă.

În cele mai afectate zone turistice, cercetătorii propun, de asemenea, crearea unor zone întunecate de-a lungul coastelor și în jurul insulelor.

Scopul este ca poluarea luminoasă marină să devină, dintr-o problemă căreia i s-a acordat până acum relativ puțină atenție în politicile de mediu, un factor măsurabil, care să poată fi comparat între diferite regiuni și luat în considerare în gestionarea și protejarea ecosistemelor marine.