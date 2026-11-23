Petrotel-Lukoil primeşte din nou ţiţei de la Oil Terminal, după o întrerupere cauzată de probleme tehnice

1 minut de citit Publicat la 16:25 23 Noi 2026 Modificat la 16:25 23 Noi 2026

Petrotel-Lukoil primeşte din nou ţiţei de la Oil Terminal. FOTO: Agerpres

Pomparea ţiţeiului de la Oil Terminal către rafinăria Petrotel-Lukoil Ploieşti a fost reluată luni după-amiază, după ce o şedinţă pe această temă a avut loc la Ministerul Energiei, informează Agerpres.

Preşedintele Sindicatului Salariaţilor din Petrotel-Lukoil, Adrian Negoiţă, a declarat, pentru AGERPRES, că la ora 13:45 a fost reluată pomparea de la Oil Terminal.

"Din şedinţa de dimineaţă de la Ministerul Energiei s-a înţeles că au fost probleme tehnice şi că acesta este motivul opririi pompării", a precizat sursa citată.

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Prahova, Virgiliu Nanu, a anunţat, sâmbătă, că rafinăria Petrotel-Lukoil Ploieşti şi-a reluat producţia după mai mult de un an de la oprirea ei.

În aceeaşi zi însă, pomparea ţiţeiului de la Oil Terminal către rafinăria Petrotel-Lukoil Ploieşti a fost oprită.

Tribunalul Prahova a dispus, în luna august, deschiderea procedurii generale a insolvenţei în privinţa Petrotel Lukoil.

"Admite cererea debitoarei. (...) Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei Petrotel Lukoil S.A.. (...) Desemnează administrator judiciar provizoriu pe Dascăl Insolvency SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din lege, cu un onorariu de 3.500 lei. Dispune administratorului judiciar să efectueze notificarea deschiderii procedurii debitoarei, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunii şi prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi într-un ziar de largă circulaţie, conform art.99 şi 100 din lege", se arată în decizia din 26 august a instanţei.

În data de 16 octombrie 2025, Petrotel Lukoil a anunţat oprirea totală a rafinăriei de la Ploieşti pentru revizie capitală. Ulterior, în data de 22 octombrie 2025, preşedintele SUA, Donald Trump, a impus sancţiuni celor mai mari companii petroliere din Rusia, Lukoil şi Rosneft.

În acest context, rafinăria a fost oprită complet timp de peste un an.