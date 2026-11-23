Poliţiştii clujeni au comparat cursa de urmărire a unui şofer cu jocul GTA 6. Sirsa foto: IPJ Cluj/Info Trafic Cluj-Napoca

Poliţiştii din Cluj-Napoca au comparat cursa de urmărire a unui şofer pe străzile oraşului cu jocul GTA 6. "Un tânăr de 20 de ani a confundat șoseaua cu un server de GTA: a fugit de poliție, a apăsat prea tare pe accelerație și a ajuns să facă accident". Pentru toate abaterile, şoferul a primit o amendă de aproape 10.000 de euro (50.000 lei) şi nu mai are voie să conducă timp de 4 ani şi jumătate. "Se pare că a deblocat toate achievement-urile (misiunile), mai puțin pe cel de șofer responsabil", au adăugat poliţiştii.

"Când te crezi în GTA VI, dar încă nu ți-ai făcut update-urile la realitate. Un tânăr de 20 de ani a confundat șoseaua cu un server de GTA: a fugit de poliție, a apăsat prea tare pe accelerație și a ajuns să facă accident. Doar că, spre deosebire de joc, aici nu există buton de „Restart” și nici vieți suplimentare.

Iar când vine nota de plată, scorul arată cam așa:

45 de sancțiuni

50.000 RON amenzi aplicate

1.680 de zile de suspendare a permisului (adică 4 ani și jumătate)

Se pare că a deblocat toate achievement-urile… mai puțin pe cel de șofer responsabil. Poliția nu joacă GTA, iar șoseaua nu este un simulator de curse", a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.