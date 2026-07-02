"Niciun vaccin nu a fost comandat de mine". Cum încearcă Vlad Voiculescu să scape de acuzațiile din scandalul Pfizer

În decembrie 2023, după audierea lui Vlad Voiculescu, DNA a anunțat oficial că fostului ministru i-a fost adusă la cunoștință calitatea procesuală de suspect. FOTO: Agerpres

Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a încercat să susțină, într-o intervenție la "Sinteza Zilei”, cu Mihai Gâdea, că nu este pus sub acuzare în dosarul vaccinurilor anti-COVID. Declarația sa vine în contextul în care scandalul a revenit în atenția publică după ce Pfizer a blocat conturile ROMATSA în urma executării silite a statului român, însă contrazice precizările DNA.

În decembrie 2023, după audierea lui Vlad Voiculescu, DNA a anunțat oficial că fostului ministru i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală de suspect și acuzațiile formulate în dosarul vaccinurilor anti-COVID.

"Dacă vorbim despre această datorie a României față de Pfizer, dacă vă uitați în cererea de trimitere în judecată, vorbim despre un contract semnat în luna mai. Nu e nicio legătură între asta și un dosar, o cercetare în care nu sunt pus sub acuzare...nu există nicio legătură între cele două", și-a început Vlad Voiculescu intervenția.

Fostul ministru a mai susținut că nu a semnat niciun document privind comandarea vaccinurilor în perioada în care a condus Ministerul Sănătății, afirmând că deciziile au fost asumate de premierul de atunci, Florin Cîțu, care este, la rândul său, urmărit penal în același dosar.

"Ce verifică procurorii asta rămâne de clarificat, dar ce vă pot spune eu, mi-am exprimat dorința în repetate rânduri, ca toate documentele să devină publice, ce vă pot spune cu certitudine este că niciun vaccin nu a fost comandat de mine niciodată, niciun vaccin care a fost comandat în timpul mandatului meu nu a expirat sau nu există vreun litigiu și au fost consumate în întregime, pentru că au fost comandate foarte puține ,cele comandate de către domnul Cîțu, dar nu de către mine, în timpul mandatului meu, fără semnătura mea".

În apărarea sa, Vlad Voiculescu a precizat că România "nu a cumpărat mai multe vaccinuri decât oricare altă țară europeană".

De asemenea, Vlad Voiculescu spune că în România s-au vaccinat mai puțini oameni. Prin urmare, așa se explică de ce milioane de doze au fost comandate fără să fie vreodată folosite:

"Rata de vaccinare este de sub 40% la care am ajuns în final, pe când media europeană este de peste 70%. Cele mai multe țări sunt la 80%. Fiecare țară europeană au cumpărat mai multe vaccinuri decât erau necesare. Nu există nicio excepție. În 2023 a existat o ofertă negociată de către Comisia Europeană cu Pfizer care a fost și pe masa României. Un număr de 24 din 27 de state au răspuns pozitiv, au luat acea ofertă. Una dintre componente era să plătești jumătate. Celelalte state 24 din 27, au luat această ofertă. România este singura țară care sub mandatul domnului Rafila nu a răspuns".

Acuzațiile procurorilor DNA

Procurorii DNA îl acuză pe fostul ministru USR al Sănătății Vlad Voiculescu de abuz în serviciu și complicitate de abuz în serviciu, fapte pe care le consideră „cu consecințe deosebit de grave”.

Procurorii spun că în martie 2021, Vlad Voiculescu, în calitate de ministru al Sănătății, ar fi „tranzacționat și ordonanțat la plată” cumpărarea unor loturi suplimentare de vaccinuri anti-Covid (Pfizer și Moderna) cu toate că ar fi știut că vaccinurile deja contractate până atunci erau suficiente pentru campania de vaccinare națională.

Procurorii îl mai acuză pe Vlad Voiculescu de întocmirea unui memorandum aprobat de fostul premier Florin Cîțu, și el umărit penal în dosar, prin care s-ar fi comandat o alta cantitate suplimentară de vaccinuri anti-Covid Pfizer.