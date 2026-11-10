Paul McCartney a devenit al treilea cel mai bogat muzician din lume. Ce avere a reuşit să strângă la 84 de ani

Paul McCartney a devenit al treilea cel mai bogat muzician din lume. Cum a ajuns fostul membru al trupei The Beatles miliardar la 84 de ani. Sursa foto: Hepta

Paul McCartney a intrat în clubul miliardarilor, alături de cei peste 3.400 de membri ai exclusivistului grup al persoanelor cu averi de zece cifre, după ce revista Forbes i-a estimat averea la aproximativ 1,4 miliarde de dolari. La șase decenii de la perioada în care cânta că banii nu reprezintă o prioritate pentru el, fostul membru al trupei The Beatles a ajuns unul dintre cei mai bogați muzicieni din lume, construindu-și averea prin muzică, turnee și afaceri.

Prestigioasa publicație financiară i-a acordat lui Paul McCartney această distincţie odată cu lansarea buletinului informativ "The Billie", luni, 9 noiembrie, menţionând că repertoriul său muzical, manevrele juridice, turneele şi colecţia de artă reprezintă cea mai mare parte a averii sale.

La șase decenii după ce a cântat că "nu îi pasă prea mult de bani" și că "s-ar putea să nu aibă prea multe de oferit", Paul McCartney a făcut spectacole pe scenă, a dat în judecată, a fost dat în judecată la rândul său, a susținut turnee și a muncit din greu pentru a ajunge la o avere de 1,4 miliarde de dolari. Potrivit estimărilor Forbes, doar Jay-Z și Taylor Swift îl devansează, cu averi nete de 2,8 miliarde de dolari, respectiv 2 miliarde de dolari.

Însă, timp de mulți ani, a câștigat mult mai puțin de pe urma trupei The Beatles decât v-ați putea imagina și mult mai mult datorită unor artiști de la care, probabil, nu v-ați aștepta. Este o poveste clasică despre modul în care arta și comerțul pot merge mână în mână.

Conform revistei Forbes, cea mai mare parte a averii lui McCartney provine de la MPL Communications, compania sa de editare muzicală pe care a înfiinţat-o în 1969 şi care gestionează atât propriul său catalog, cât şi drepturile de autor ale altor artişti.

Publicaţia subliniază că achiziţionarea de Paul McCartney a cataloagelor unor artişti precum Buddy Holly, precum şi a partiturilor muzicalelor de pe Broadway şi a melodiilor tradiţionale de Crăciun, contribuie în mod semnificativ la averea sa, reprezentând aproape un sfert de miliard de dolari.

În calitate de membru al formaţiei The Beatles, McCartney primeşte 25% din veniturile holdingului Apple Corps al formaţiei, care generează anual 50 de milioane de dolari din streaming, vânzări de discuri de vinil şi produse promoţionale. Forbes estimează că acest flux de venituri valorează peste 150 de milioane de dolari pentru fiecare membru sau pentru moştenitorii acestora.

Născut pe 18 iunie 1942, în Walton, Liverpool, Regatul Unit, Paul McCartney câştigă, de asemenea, 10 milioane de dolari pe an din cota sa din drepturile de autor asupra compoziţiilor formaţiei The Beatles, pentru care a luptat în instanţă în ultimele două decenii. Aceasta valorează cel puţin 200 de milioane de dolari.

Suma totală a veniturilor sale include turneele mondiale, cel mai recent fiind "Got Back", care a cuprins 79 de spectacole între 2022 şi 2025, precum şi proprietăţi imobiliare din întreaga lume şi o colecţie de artă care include tablouri de Magritte şi Picasso.

La 84 de ani, Paul McCartney rămâne extrem de activ ca muzician, lansând recent, în luna mai a acestui an, cel de-al 20-lea album solo al său, intitulat „The Boys of Dungeon Lane”. De asemenea, el este protagonistul documentarului "Man on the Run", regizat de Morgan Neville, care prezintă în detaliu viaţa sa după plecarea din formaţia The Beatles şi înfiinţarea grupului său Wings.