<1 minut de citit Publicat la 11:16 29 Noi 2026 Modificat la 11:17 29 Noi 2026

Love a scris, de asemenea, versurile pentru multe dintre hiturile clasice ale trupei The Beach Boys, inclusiv „California Girls”, „Good Vibrations ”și „I Get Around”. Foto: Getty Images

Co-fondatorul și solistul trupei The Beach Boys, Mike Love, a murit duminică la vârsta de 85 de ani, informează BBC.

Love a decedat sâmbătă seara, înconjurat de familie. Comunicatul oficial nu a precizat cauza morții artistului, dar BBC notează că Love s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultimele luni.

Mike Love a format trupa The Beach Boys în 1961 în California împreună cu verișorii săi și un prieten. Ulterior, el a rămas singurul membru constant al trupei.

Love a scris, de asemenea, versurile pentru multe dintre hiturile clasice ale grupului, inclusiv California Girls, Good Vibrations și I Get Around.

The Beach Boys au fost una dintre cele mai mari trupe americane și, conform site-ului trupei, formația a vândut peste 100 de milioane de discuri la nivel global.

Membrii fondatori ai trupei The Beach Boys au fost Love, împreună cu verișorii săi Brian, Dennis și Carl Wilson și prietenul lor Al Jardine. Au devenit cunoscuți cu primul lor album, Surfin' Safari, în 1962, urmat un an mai târziu de Surfin' USA. Totuși, cel de-al 11-lea album de studio, Pet Sounds, lansat în 1966, este considerat, de departe, cel mai reușit din istoria formației.