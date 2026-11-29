2 minute de citit Publicat la 08:30 29 Noi 2026 Modificat la 08:30 29 Noi 2026

Zeci de copaci au fost doborâți peste mașini și drumuri. FOTO: Captură video

Ninsorile abundente și viscolul, care a adus rafale de vânt de până la 90 de kilometri pe oră, au provocat haos în mai multe zone din România. Zeci de copaci au fost doborâți peste mașini și drumuri, bucăți de acoperișuri și stâlpi au fost smulse de vânt, iar șoferii s-au confruntat cu accidente și blocaje în trafic. Cele mai mari probleme au fost în sudul țării, unde drumarii și pompierii au intervenit pe parcursul întregii nopți. Au fost înregistrate probleme și pe calea ferată, iar mii de oameni au rămas fără energie electrică.

Pe Drumul Expres 12 Craiova-Pitești, un camion a derapat și a blocat circulația, iar utilajele de deszăpezire au rămas, la rândul lor, prinse în ambuteiaj.

Probleme grave au fost și pe Centura Capitalei, în zona Cernica, unde mai multe TIR-uri și autoturisme au fost implicate într-un carambol. Printre vehiculele implicate s-a aflat și o cisternă încărcată cu GPL.

În București, ninsoarea a acoperit străzile și trotuarele cu un strat de zăpadă de câțiva centimetri. Deși precipitațiile s-au oprit duminică dimineață, vântul a continuat să sufle cu putere, iar temperaturile resimțite au fost mult mai scăzute decât cele indicate de termometre.

Noaptea a fost una dificilă și pentru pompieri, care au intervenit în zeci de situații provocate de vremea severă. Mai mulți copaci au căzut peste autoturisme sau au blocat circulația pe bulevardele Capitalei.

În Sectorul 3, un copac s-a prăbușit la intersecția bulevardelor 1 Decembrie și Theodor Pallady. În alte zone, rafalele puternice au smuls bucăți din elementele de construcție ale unor clădiri, care au ajuns pe carosabil. Au fost și situații în care mașinile au rămas blocate din cauza crengilor căzute pe șosea. Pompierii au intervenit în toate sectoarele Capitalei, inclusiv pe arterele importante.

Vremea nefavorabilă a dat peste cap și programul Târgului de Crăciun din București. Din cauza frigului, a ninsorilor și a rafalelor de vânt, trei concerte au fost anulate și urmează să fie reprogramate în perioada următoare.

Probleme și pe calea ferată

Ninsorile și copacii doborâți de vânt au afectat și circulația feroviară. Un copac căzut pe calea ferată între stațiile Șendreni și Barboși a blocat circulația în seara zilei de 28 noiembrie.

Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR S.A., firul I a fost redeschis la ora 00:04, după îndepărtarea copacului și eliberarea căii ferate. Primul tren care a circulat pe această porțiune a fost IR 1832, operat de CFR Călători, cu tracțiune diesel și cu o restricție de viteză de 30 km/h.

Trenul și-a reluat deplasarea din stația Șendreni la ora 00:17, cu o întârziere de 94 de minute. Linia de contact a rămas scoasă de sub tensiune, iar echipele CFR au continuat intervențiile pentru remedierea instalațiilor afectate și reluarea circulației în condiții normale de siguranță.