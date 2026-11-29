Duminică au loc alegeri parlamentare anticipate în Spania, un scrutin care are potențialul să schimbe extraordinar politica europeană în următorii ani, mai ales având în vedere că vorbim de o posibilă ascensiune a extremei drepte la guvernare la Madrid, pentru prima dată după dispariția dictaturii lui Franco. Nu numai atât, „asediul” forțelor extremiste peste tot pe continent - fie că vorbim de Marine Le Pen în Franța, de AfD în Germania sau de Vox în Spania - poate să însemne o Europă care se va schimba puternic de-a lungul următorilor ani. Împreună cu Vlad Bujdei, politolog și asistent universitar doctor la SNSPA, am analizat cum arată cursa electorală din Spania și cum poate ea să influențeze Europa și poate chiar și România.

Adrian Dumitru: Aș vrea să începem să discutăm despre un citat. Spune Pedro Sánchez, prim-ministrul Spaniei, că nu poate să își imagineze că va pierde aceste alegeri.

Vlad Bujdei: E greu. E greu, pentru că, cel puțin din felul în care arată sondajele, din ce am văzut și eu acum înainte să să înceapă weekendul, majoritatea sondajelor dau ca mai probabilă o victorie a PP împreună cu Vox, ca posibil viitor guvern. Eu sunt curios de unde are domnul Sánchez încredere. O să fie interesant de văzut la rezultate, dacă se adeverește sau nu predicția domnului Sánchez. Cel puțin în momentul de față, numerele îl cam contrazic.

Adrian Dumitru: E interesant pentru că vorbim acum de ascensiunea pentru prima dată a extremei drepte la guvernare, dacă câștigă această coaliție formată din PP și Vox, pentru prima dată de la dispariția dictaturii lui Franco. Ce înseamnă asta pentru Europa până la urmă, pentru că vorbim totuși de o țară mare din Uniunea Europeană, care va avea potențialul foarte mare să influențeze politica europeană și care va fi foarte puternic influențată de extrema dreaptă. Ce înseamnă asta pentru Europa?

Vlad Bujdei: Aici poate că sunt puțin în contra majorității celor care se uită la alegerile din Spania. Din ce am văzut, lumea și speră cumva la o victorie a Partidului Popular, a centrului-dreapta, ca să zicem așa. Poate pentru cei care nu au urmărit alegerile din Spania sau nu cunosc neapărat politica din Spania - avem partidul de centru-dreapta Partidul Popular, avem Partidul Socialist al lui Pedro Sánchez, care se află în momentul de față la guvernare.

E mult spus, Partidul Socialist, el este de centru-stânga, social democrat, să zicem, dar se numește Partidul Socialist.

Avem Partidul Vox, care este un partid de extremă dreaptă și, în același timp, avem o coaliție de stânga, care se numește „Frente Amplio”, o coaliție care a avut mai multe, să zicem, etape de evoluție, pornind de la Partidul Podemos, din care au răsărit mai multe facțiuni, s-au aliat, s-au răsaliat sau au plecat, unii s-au supărat, alții au plecat și așa mai departe. Și a rămas, iată, această coaliție formată din Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid și Comuns.

Ce înseamnă asta pentru Europa? Mi se pare că Europa se află într-o poziție foarte vulnerabilă, mai ales intrând acum în aceste alegeri din Spania.

Din punctul meu de vedere, și asta voiam să zic, de fapt, eu sunt fan al oricărui actor politic care îi ține piept lui Donald Trump. Pedro Sánchez a făcut asta din nou și din nou. Ceea ce l-a și enervat pe Donald Trump cel mai mult cu privire la Spania: interdicția de a folosi bazele militare de pe teritoriul spaniol în războiul Statelor Unite împotriva Iranului.

Spania a zis: „Nu, nu ne interesează, plecați de aici, descurcați-vă în altă parte”. Ceea ce l-a enervat foarte tare pe pe Donald Trump, iar eu personal sunt foarte mare fan al oricărui politician care are o fărâmă de coloană vertebrală și care îi ține piept lui Donald Trump.

Europa mi se pare că e cumva în în într-un sincron interesant cu Statele Unite. Mulți politicieni se uită înspre Statele Unite și încearcă cumva să reproducă succesul, să zicem, pe care Donald Trump l-a avut în interiorul politicii americane. Problema este că, iată că succesul acela s-a cam lovit de un zid, acest zid albastru al democraților, cu aceste alegeri și asta a făcut ca mulți politicieni din Europa să nu mai știe exact cum să se raporteze la Statele Unite, pentru că, brusc, după ce ai încercat să te dai bine pe lângă Donald Trump, un președinte extrem de controversat, cu foarte multe decizii controversate, cu acuzații de corupție, atât el, cât și toată familia sa au fost acuzați de tot felul de acte de corupție, de trafic de influență și așa mai departe. Acum, brusc, sunt nevoiți să relaționeze din nou cu politicienii responsabili, politicieni tradiționali, să zicem.

În Spania vedem aceste două partide, PP și Vox, care merg cumva, să zicem, în în linia lui lui Donald Trump. Vox care se dă în mod activ pe lângă Donald Trump. Dar nici Partidul Popular al lui Feijóo nu e foarte mult în urmă. Cred că, mai ales că anul viitor avem foarte multe alegeri în în Europa, cred că o victorie a dreptei... și când zicem dreapta, ne referim atât centru, cât și dreapta extremă, cred că ar putea să dea un semnal pentru alte partide de dreapta în toată, în toată Europa, să dea un boost electoral, să le hrănească campaniile, ca să zicem așa, ceea ce, din punctul meu de vedere, e destul de îngrijorător.

Ascensiunea extremei drepte

Adrian Dumitru: Tocmai asta era miza întrebării. Știi că vorbeam pe plan european, mai ales de chestia asta, pentru că vedem, de exemplu, și la noi, în România, AUR s-a lipit foarte tare de imaginea lui Donald Trump, mai ales că Donald Trump a fost foarte popular în sensul că abia ce câștigase alegerile și avea o putere foarte mare, chiar și la nivel internațional. Și tot vedem în Europa cum cad una câte una redutele. Adică am avut inițial guverne mainstream în toată Europa, după care, una câte una, au picat. A căzut mai întâi Italia, Giorgia Meloni, după care vedem în Germania niște prăbușiri foarte interesante ale partidului de centru-dreapta, ale CDU-ului - care pierde două guverne regionale importante și probabil că va mai pierde. Vedem în sondaje un avans incredibil al al lui Marine Le Pen în Franța. La cum arată sondajele acum, e, cel mai probabil, viitoarea președintă a Franței și, acum, Spania. Unde lucrurile sunt un pic diferite. Adică extrema dreaptă nu pleacă de pe prima poziție, dar totuși va avea o influență foarte mare în guvern. Și atunci mi se pare că discuția foarte importantă care atinge și România, din punctul ăsta de vedere, este fix asta - Ne putem aștepta după 2028, să zic se vor termina toate aceste sezoane electorale cam peste tot, să vedem o Europă reconfigurată în jurul extremei drepte europene.

Vlad Bujdei: E foarte posibil, e foarte posibil scenariul acesta și o să fie interesant de văzut ce mai rămâne din din Uniunea Europeană în acest context post-2028, în care extrema dreaptă ajunge la guvernare în foarte multe dintre statele-membre ale Uniunii Europene.

Aici mi se pare că e o provocare, în primul rând pentru stânga. Pentru că centrul a colapsat, asta este clar, și și colapsează în mod sistemic. Dacă stăm să ne uităm în Statele Unite și acolo cred că este cheia, de fapt, mai ales dacă vrem să prevenim un un val de extremă dreaptă, așa cum se prefigurează el, cel puțin în momentul de față, cred că partidele de stânga trebuie să se reorienteze și să-și reconfigureze platformele politice pentru că cel puțin în Europa, și asta a fost cel mai evident - odată cu criza economică din 2008, stânga a abandonat politicile sociale și politicile care protejau munca și care protejau un nivel minim de trai decent și așa mai departe. Au abandonat cu totul aceste politici în favoarea politicilor de austeritate.

Politicile astea de austeritate, în ciuda faptului că criza din 2008 a fost cauzată de instituții financiar-bancare private, de mari companii, corporații, bănci, care riscau foarte mult pe piață, statele au zis: „Nu, stați liniștiți, nu vă speriați, venim noi cu fonduri publice să vă, să vă acoperim pierderile, astfel încât să nu falimentați și să trageți cu toată economia în jos după voi”.

Oamenii au resimțit lucrurile astea, au resimțit faptul că deciziile acestea politice sunt luate mai degrabă în interesul acestor companii și că ei sunt scoși, țapi ispășitori pentru criza economică și sunt puși să plătească și să ducă greul acelor ani, imediat după austeritate. Acum, cu 2020, cu pandemia Covid, vedem, am văzut, de fapt, o o reeditare, să zicem, a acelor tipuri de de măsuri. Am avut pandemie plus război în Ucraina, plus strâmtoarea Ormuz blocată, toate aceste evenimente istorice care contribuie la scumpirea nivelului de trai al omului de rând.

Și, în acest context, vedem partide de centru-stânga, cel puțin, care preferă să lucreze în continuare, să zicem, cu centru-dreapta, să găsească soluții, să găsească soluții în sensul în care să taie din cheltuielile statului, să taie din asigurări sociale, din plase de siguranță și așa mai departe, din sisteme de sănătate, de pensii, de educație, tocmai ca să ajute aceste companii.

Pentru că „dacă nu ajutăm companiile, ele pleacă în altă parte, în altă țară”. Oamenii văd lucrurile astea. Și iată de asta ne confruntăm în momentul de față cu acest val de extremă dreaptă, pentru că extrema dreaptă este cea care a preluat discursul ăsta care pune nevoia omului de rând în centru, nevoile economice ale omului de rând în centru. Și, cumva, brusc, stânga s-a trezit că nu mai știe ce să facă.

Nu mai știe, pentru că, din moment ce dreapta deja ți-a preluat discursul, care în mod tradițional era al tău, brusc nu mai știi ce să faci, ești efectiv lăsat în ofsaid. Dar dacă stăm să ne uităm, de exemplu, și aici, de aici, de asta zic că mi se pare că cheia stă cumva în ceea ce au reușit să facă democrații.

Și când zic democrați, mă refer la gruparea din interiorul Partidului Democrat, Socialiștii Democrați ai Americii. Acest grup este un grup de politicieni tineri, progresiști, ambițioși, cu platforme extrem de coerente, extrem de solide, care, iată, acum avem primarul New York-ului, Zohran Mamdani, unul dintre cei mai populari politicieni în momentul de față, în Statele Unite, îl avem pe Abdul El-Sayed, senator de Michigan, un stat în care nimeni nu-i dădea șanse să câștige.

Și totuși, iată că a reușit să câștige cu o platformă foarte la nivelul firului ierbii. Și pentru partidele de stânga, genul acesta de platformă este extrem de important, pentru că el este, de fapt, cheia succesului. Dacă stăm să ne uităm la toți ceilalți candidați de centru ai Partidului Democrat, care au obținut victorii semnificative, mai ales în state roșii, o să observăm că mulți dintre aceștia au adoptat fix temele astea sociale pe care stânga le abandonase și pe care Bernie Sanders le readusese pe pe agenda politică din Statele Unite, atunci când a contracandidat-o pe Hillary Clinton.

Adrian Dumitru: Ai spus că extrema dreaptă a reușit cumva să să pună mâna pe acest filon ideologic al populismului, care, cumva, până mai recent, aparținea stângii. Crezi că extrema dreaptă la guvernare va și face ceva? Adică va acționa în felul ăsta, va merge pe politici sociale?

Vlad Bujdei: Absolut deloc, absolut deloc.

Adrian Dumitru: Pare că este doar un artificiu retoric și demagogic, mai degrabă decât un plan de politici publice, efectiv.

Vlad Bujdei: Exact, și asta este principala problemă. Dacă stăm să ne uităm iarăși în Statele Unite, unde avem un președinte cu prerogative executive și vedem ce a făcut el efectiv, ce tipuri de măsuri ia și așa mai departe. Cum a dinamitat, să zicem, întreaga economie globală și, prin măsurile și prin deciziile pe care le le-a luat, a contribuit în mod direct la creșterea, scumpirea nivelului de trai, ceea ce, ulterior, a fost taxat de cetățeni la urne.

Problema cu dreapta este că, în același timp, pe lângă discursul acesta, să zicem, pro-politici sociale, vine și cu un discurs extrem de rasial, rasist, extremist, islamofob, anti, antimigranți care vede grupurile de oameni veniți din alte părți ale lumii ca fiind principalul țap ispășitor pentru problemele și dificultățile cu care se confruntă omul de rând.

Și, din nou, o să fac paralela cu Statele Unite, pentru că în Statele Unite am văzut acest ICE, acest organism administrativ, mai degrabă care, el nu are neapărat prerogative de a ieși pe stradă și de a aresta oameni, ci mai degrabă de a evalua permise, documente de ședere ale diverșilor migranți care se află pe teritoriul țării. Aceasta este o instituție pur birocratică.

Iată că Donald Trump a reușit să o transforme într-o miliție paramilitară, pe care a trimis-o prin state precum Minnesota, unde a împușcat oameni inocenți pe stradă. Nici până în momentul de față, oamenii care sunt vinovați de de asasinarea acelor oameni nevinovați pe stradă nu sunt încă aduși în fața legii. Ăsta mi se pare pericolul principal, nu neapărat faptul că mint ca să ajungă la putere, că spun ceea ce cred ei că vor să audă oamenii, ci acest gen de măsuri.

Bine, dincolo de asta, avem, evident, și multe centre de procesare ale migranților care nu îndeplinesc criterii minimale privind demnitatea umană, care au fost raportate în repetate rânduri ca sechestrând și răpind copii minori și așa mai departe. Deci problema este că ăsta mi se pare principalul risc dacă extrema dreaptă o să vină la putere în Europa, mai ales că Europa are foarte multe comunități de migranți peste tot, toate statele membre ale Uniunii Europene au comunități de migranți. Asta este una dintre principalele funcții ale Uniunii Europene, să ne permită să călătorim și să interacționăm cu alte culturi și să învățăm unii de la alții.

Vlad Bujdei: În clipa în care aduci un un partid de extremă dreaptă la putere, la guvernare, precum am văzut în cazul Marii Britanii, riști să divizezi un continent care, dacă nu rămâne împreună și nu lucrează împreună și nu găsește soluțiile pentru a lucra împreună, o să fie prins la mijloc între doi giganți care, cel puțin în momentul de față, nu aș zice că se mai raportează la tine ca la un partener. Asta mi se pare principala problemă.

Spania, cuprinsă de crize sociale și politice multiple

Adrian Dumitru: Noi suntem amândoi politologi, dar eu recunosc că nu sunt un urmăritor atât de atent al politicii spaniole. Tu, probabil, ești mai atent. Hai să vorbim un pic de care sunt principalii protagoniști, ca să zic așa, pentru că sunt trei personaje principale la alegerile astea din Spania, care sunt cheie.

Avem, pe de o parte, prim-ministrul Sánchez care este la guvernare de peste 8 ani de zile și care încearcă să obțină un nou mandat după ce a trecut prin niște crize fenomenale anul ăsta - avem criza din Ceuta din august, apoi cazul Maricarmen, lucrurile astea care au tot apărut în presă în ultimul timp. El este cel mai puțin favorit să să câștige alegerile. În timp ce apoi îi avem pe cei doi, cei doi lideri ai partidelor de dreapta, Alberto Núñez Feijóo și Santiago Abascal.

În primul rând, cum sunt văzute personajele astea în Spania? Și avem, avem și un un sondaj Politico care care ne arată cumva că Sánchez este în continuare cel mai nepopular dintre cei trei. Și cum va funcționa, practic, un guvern PP-Vox cu aceste două personaje, Abascal și Feijóo?

Adrian Dumitru: E clar că PP-ul va avea, va va fi dominant. Adică, din punct de vedere electoral, va avea scorul mai mare. Dar sunt șanse ca Abascal, totuși, să fie, să fie mai puternic în acest guvern decât Feijóo?

Vlad Bujdei: E o întrebare bună pentru că și aici mi se pare că iarăși e validă paralela cu ce se întâmplă la noi. În sensul în care avem un partid AUR, care împinge cumva partidele mari, partidele tradiționale, către propria sa grădină ideologică, să zicem. O uniune, un parteneriat la guvernare între PP și Vox și ceea ce, după cum ne arată sondajele în momentul de față, este cel mai probabil scenariu, foarte probabil, după cum spuneai, ca PP să iasă pe primul loc cu Vox împreună să adune cele 176 de locuri de care au nevoie în congres (Congresul Spaniei - n .red.) pentru o majoritate simplă.

Problema este că în ultima vreme, cel puțin, văzând cumva acest val de de extremă dreaptă, toate partidele de centru-dreapta, după cum ziceam, sunt trase către pozițiile acelea. De exemplu, dacă stăm să ne uităm la pozițiile pe care PP le-a adoptat în acest scrutin electoral, vedem că au un discurs anti-imigraționist. Pun în principal problema locuirii pe valul de migranți care, zic ei că, iată, a inundat Spania și că din cauza asta au crescut prețurile la la locuire. Drept context, cea mai importantă, de fapt, și tema care a declanșat aceste alegeri, pentru că ele sunt alegeri anticipate, sunt niște alegeri anticipate pe care premierul Pedro Sánchez le-a anunțat după ce pachetul său de legi, care trebuia să amelioreze din problema aceasta a locuirii, a fost respins în parlament.

Totul a pornit de la un caz foarte simplu, aparent, cel puțin pe hârtie - evacuarea unei bătrâne de 87 de ani, Maricarmen Abascal, care, culmea, nu are nicio legătură cu Santiago Abascal, liderul partidului de extremă dreaptă Vox. Ea, după nici nu mai știu câți zeci de ani în care a locuit în același apartament, apartamentul a fost vândut către o firmă, către o companie care se folosește, iată, de aceste apartamente ca vehicule de investiții. Compania respectivă i-au crescut chiria la apartament cu 300%, ceea ce e absolut inimaginabil că se poate întâmpla. Adică în orice clipă, dacă te trezești că cineva îți triplează practic chiria, ești ca și dat afară, adică e foarte greu să ții pasul, mai ales că acea nouă chirie depășea inclusiv pensia pe care ea o avea.

Ei bine, tot acest eveniment traumatic prin care Maricarmen Abascal a trecut s-a soldat până la urmă cu cu decesul acesteia. E foarte ușor de imaginat pentru orice persoană cu bun-simț că dacă supui o persoană, o vârstnică de 87 de ani la genul acesta de traume și de experiențe, cel mai probabil să se întâmple ceva nasol. Iată că cei care dețin apartamentul în care Maricarmen stătea nu au luat acest lucru în considerare.

Acest lucru a generat proteste semnificative în în în Spania, Puerta del Sol a fost iarăși ocupată, cum fusese ocupată pe vremuri în epoca Podemos, după criza economică din 2008, pentru că, de fapt, problema locuirii în Spania este una extrem de pregnantă și își trage originile tocmai de atunci, din 2008, pentru că și aici e o discuție foarte interesantă despre felul în care statul poate, în acest caz specific, și am putea chiar să argumentăm că are datoria să preia responsabilitatea de a face locuințe sociale.

Pentru că, dacă lași piața să se autoreglementeze, din punctul ăsta de vedere, scopul dezvoltatorilor imobiliari este să producă cât mai mulți bani. Scopul companiilor care dețin apartamente este să închirieze și să închirieze la prețuri din ce în ce mai ridicate, să scoată profit cât mai mare.

Da, problema în situații de genul ăsta este că asta împinge chiriile în sus pe termen lung. În același timp, dacă nu construiești sau dacă rata de de de construcție de locuințe noi nu ține pasul cu cu cererea, evident că prețurile vor scăpa cu totul de sub control, ceea ce s-a întâmplat cumva și în Spania, după criza din 2008.

După cum ziceam, guvernele succesive au eșuat în a construi suficiente locuințe sociale. Și asta pentru că o bună parte din responsabilitate pentru construirea acestor locuințe sociale să zicem că revine guvernelor regionale din Spania, pentru că asta este una dintre prerogativele lor. Nu este neapărat o politică ce ține de de stat, deși există inclusiv o companie de stat care se ocupă cu construcții de locuințe sociale.

Și aici vine PP, în linie cu Vox, și zice că, de fapt, creșterea pe care o vedem, creșterea aceasta semnificativă a costului locuințelor, se datorează, de fapt, imigranților care vin la noi în țară.

Iar discursul acesta e unul cu două tăișuri pentru o societate precum cea spaniolă. Spania a fost unul dintre cele mai mari imperii, cu multe colonii pe întreg globul. Asta, evident, la un moment dat, urma să rezulte și într-un val de migrație înapoi către către Spania, pe de o parte. Pe de altă parte, este stat membru al Uniunii Europene și avem inclusiv o comunitate semnificativă de români acolo, care locuiesc și care și-au construit vieți permanente în Spania.

Spania este o țară avansată economic și eeea ce știm este că țările mai avansate din punct de vedere economic au o rată de natalitate mult mai scăzută și o populație care se confruntă cu un trend de mai degrabă de îmbătrânire a populației, ceea ce, pe termen lung, poate să ducă la presiuni foarte mari asupra sistemului de pensii, printre altele.

De aia, economiile de genul acesta, de genul Spaniei, au nevoie de de migranți, de familii tinere care să se mute, care să muncească și care să întrețină economia. În Spania, am văzut niște estimări cum că aproximativ 25% din produsul intern brut al Spaniei este ținut în cârca imigranților și culmea face că o bună parte dintre cei care lucrează în sectorul construcțiilor, iată, tocmai pentru că ai nevoie să începi să construiești mai multe locuințe sociale, sunt migranți.

Deci, aici, din punctul ăsta de vedere, PP-ul și Voxul au găsit această poziție comună care, cel mai probabil, le va permite să construiască un guvern împreună, pentru că, în primul și în primul rând, Vox a zis că nu va susține un guvern din care nu face parte. Deci, clar, vor portofolii guvernamentale și, după cum indică sondajele și estimările, PP-ul nu va putea să formeze guvern (singur). Și în niciun caz nu cred că partidul lui Pedro Sánchez nu va vota un guvern Feijóo doar de dragul de a-l vota.

„Tipuri diferite de populism”

Adrian Dumitru: Sunt două lucruri interesante aici care cred că trebuie disecate. În primul rând, văd o asemănare foarte, foarte mare între între Vox și PP, pe de o parte, în Spania, și, să zic, AUR și PSD în România. Adică mi se pare că sunt două partide care au electorate similare, care comunică între ele, adică atunci când pierde Vox, câștigă PP și invers.

Și același lucru e valabil și în România, la la PSD și AUR, și vedem un partid de extremă dreaptă mai mic, cel puțin în momentul ăsta, care influențează partidul tradițional de dreapta. Doar că PSD nu se identifică ca fiind de dreapta. Asta e o parte a discuției. A doua e legată de nivelul mai mare european, pentru că vedem că, de exemplu, unele partide de extremă dreaptă, când ajung la guvernare, totuși se mai moderează, își mai pierd din avântul acela electoral.

Și aici e cazul cazul guvernului din Italia, care, totuși, de-a lungul anilor când a fost la guvernare, s-a deradicalizat un pic, nu mai vedem aceeași efervescență. O întrebare este: vezi deznodământul din Spania... să zicem că, într-adevăr, sondajele se adeveresc și vom aveam un guvern PP-Vox? Vezi un lucru ăsta ca fiind translatabil și la situația din România după 2028, adică să vedem ceva, o mișcare similară.

Vlad Bujdei: Aici mi se pare că trebuie să distingem între două tipuri diferite de populism. Pentru că, dacă stăm, de exemplu, să ne uităm, la țări precum Marea Britanie, Franța, Spania, care au o tradiție democratică mult mai consolidată și mai instituționalizată decât ceea ce vedem în estul Europei, dreapta și extrema dreaptă tinde într-adevăr să se mai modereze.

I-am văzut, de exemplu, inclusiv pe pe cei care au făcut campania pro-Brexit când au fost la guvernare, cu Boris Johnson, am văzut tipurile de politici pe care le-au adoptat ei. Am văzut, am văzut-o într-adevăr, pe Giorgia Meloni în Italia. Însă, dacă stăm să ne uităm în țări precum Polonia, Ungaria și iată că și la noi, în România, mi se pare că vedem altceva.

Mi se pare că vedem mai degrabă ceea ce specialiștii au botezat „lawfare”, adică un război din acesta pe probleme de drept și pe recalibrare a ce este constituțional, ce este justiție și așa mai departe.

De exemplu, partidul de dreapta PiS, în Polonia, cât a avut puterea au făcut tot ce le-a stat în putere tocmai ca să își creeze portițe prin diferite instituții importante din Polonia care să le permită la un moment dat să revină la putere în cazul în care pierd puterea. După cum am văzut acum, cu această criză constituțională care se desfășoară. În Ungaria lui Orbán am văzut foarte mult o degradare a instituțiilor.

M-aș referi strict la felul în care partidele astea înțeleg și relaționează cu principiile unei unei democrații liberale. Și ce înțelegem prin stat de drept. Pentru că Ungaria sub Orbán a devenit treptat, treptat, ceea ce mulți specialiști descriau ca fiind regim hibrid, deci departe de a mai fi o democrație, tocmai pentru că instituțiile care ar fi trebuit să acționeze independent, să fie obiective și așa mai departe ajunseseră să fie controlate politic.

Același lucru se vede cumva și la noi. Iată, a fost acea lege, nu am înțeles dacă e dezbătută în Camera Deputaților sau nu mai știu exact unde. Legea 544 privind accesul liber la informații de interes public, pe care parlamentarii actuali doresc să o schimbe, să o modifice și să îngreuneze, de fapt, accesul publicului la la informații. Vedem tot felul de măsuri de genul acesta și, cum să zic, nici măcar nu avem nevoie neapărat de de partide precum precum AUR la la guvernare.

Cred că, pur și simplu, prezența unui astfel de partid în spectrul politic, în jocul politic face în așa fel încât partidele care până în momentul respectiv erau la putere, erau cele mai mari partide, controlau cea mai semnificativă parte din vot, ajung să adopte din aceste metehne. Tocmai cumva, cred eu, și de frică ca nu cumva în clipa în care un partid precum AUR, care ajunge la guvernare, să nu folosească tocmai aceleași arme instituționale împotriva lor.

Deci, aici cred că ar fi o limită a comparației între ceea ce se întâmplă în Spania și ceea ce se întâmplă la noi. În Spania, iarăși, după cum ziceam, migrația, problema migranților pe care o tot ridică partidele acestea de dreapta, e foarte greu de justificat, tocmai pentru că societatea spaniolă este mult mai cosmopolită decât ceea ce suntem noi obișnuiți.

La noi, oamenii sunt mai tradiționali, mai conservatori. Nici nu am avut comunități de migranți semnificative cu care să conviețuim. Iată, avem acum mulți livratori și abia acum învățăm să zicem, să locuim și să conviețuim împreună cu alte culturi lângă noi. Spaniolii însă au o lungă tradiție în acest sens. Și, sincer, nu știu cât de mult succes vor avea discursurile acestea anti-imigranți pe termen lung, cel puțin după ce, sau în cazul în care, într-adevăr, PP și Vox preiau puterea și formează guvernul împreună.

„Supraviețuitorul” politic Pedro Sánchez

Adrian Dumitru: Știm, totuși, că Pedro Sánchez este un supraviețuitor politic. Guvernează de 8 ani de zile, deși totuși nu are o majoritate, n-a avut niciodată o majoritate extraordinară, chiar la alegerile trecute, dacă nu mă înșel, Feijóo l-a învins, dar Feijóo nu a fost capabil să să formeze o majoritate, pentru că atunci nici Vox nu era atât de atât de puternic electoral.

Ai vorbit mai devreme de acel front extins, da, de acel acel grup de partide de stânga care, cel mai probabil va fi pe locul patru, care e mai degrabă o coaliție, o alianță. Crezi că are șanse și de data asta Pedro Sánchez, să să sfideze așteptările și să să reușească să obțină totuși o majoritate poate cu acest grup de partide de stânga?

Vlad Bujdei: Păi, cred că e cam singura lui șansă. Singura lui șansă să poată să supraviețuiască acestui scrutin electoral este ca această coaliție de partide de stânga, „Frente Amplio”, să reușească să obțină un procent suficient de mare încât să îi permită să să obțină cele 176 de de voturi pentru învestitură. „Frente Amplio” este această coaliție care, după cum ziceam, de de partide de stânga, este condusă de Ada Colau, fosta primară a Barcelonei.

La rândul ei, este o activistă pentru dreptul la locuire și, evident, este mai la stânga decât pozițiile standard ale PSOE, partidul lui Pedro Sánchez, însă asta nu i-a împiedicat neapărat să să colaboreze. Dimpotrivă, a fost o bază pentru colaborarea dintre cei doi. M-am și uitat astăzi la dezbaterea care a avut loc aseară între cei patru candidați și, după ce am citit un pic în timpul zilei, inclusiv reacțiile, pare că, din reacția presei, marea majoritate a oamenilor o dădeau victorioasă tocmai, iată, pe Ada Colau, lidera alianței acesteia de stânga. Nu știu cât de mult o să influențeze neapărat rezultatul final. Dacă nu mă înșel, în sondaje, cel puțin în în sondajul Politico, în care se discută despre diferite statistici, poate mai ții tu minte cât, cu cât sunt proiectați Frente Amplio?

Adrian Dumitru: În sondajul agregat al Politico, Frente Amplio era pe undeva în jurul cifrei de cinci. Deci, da, e complicat pentru Sánchez să formeze un guvern cu procentele astea.

Vlad Bujdei: Exact de asta zic că e, e, e complicat. Poate discuția de de aseară a ajutat în vreun fel. Oricum, sincer, mai mult de trei procente... Nu știu cât poate să ducă o o dezbatere politică de acest gen. Mai ales că mi se pare că se întâmplă totuși, să zicem, un fenomen destul de ciudat, un fel de un fenomen destul de polarizant, în sensul în care, Pedro Sánchez, el e o figură destul de polarizantă în în sine.

Și, de fapt, cumva, toată guvernarea PSOE pare că este polarizatoare la rândul ei. Pentru că, deși Spania, în 2025, a avut o creștere economică de 2,8, în condițiile în care, după cum ziceam, venind după pandemie, războiul din Ucraina, care în continuare se se desfășoară... Spania, prin politicile de stânga ale partidului lui Sánchez, a reușit cumva să aibă parte de această creștere economică.

Cu toate astea, la nivelul cetățenilor de rând, apropo de începutul discuției noastre, undeva la 56% dintre spanioli spun că nu o duc bine, că țara merge într-o direcție greșită, că economia nu funcționează pentru ei și așa mai departe.

Și, în același timp, dacă stăm să ne uităm inclusiv la acest cost al locuirii, datele arată că în Spania, din 2013 până astăzi, costurile au crescut cu aproximativ 103% în timp ce salariile s-au mărit cu doar 30% ceea ce evident că arată o o slăbire a puterii de cumpărare a spaniolilor de rând și că ilustrează, să zicem, rolul central pe care această problemă a locuirii îl joacă în în aceste alegeri.

Adrian Dumitru: Mulțumesc mult, Vlad pentru pentru participare și urmează să vedem ce se întâmplă duminică la alegeri.

Vlad Bujdei: O să urmărim cu foarte mult interes. Mulțumesc.