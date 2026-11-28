Aterizare întreruptă pe aeroportul din Los Angeles, în timpul cutremurului din California. Avionul era aproape de pistă

1 minut de citit Publicat la 23:23 28 Noi 2026 Modificat la 23:23 28 Noi 2026

Aeronava era aproape de pistă. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Controlorii de trafic aerian de pe aeroportul internațional din Los Angeles au întrerupt procedura de aterizare a unui avion de pasageri cu doar câteva momente înainte ca aeronava să atingă pista, în timpul cutremurului produs sâmbătă dimineață în California, potrivit Fox Weather.

O înregistrare video publicată de CNN surprinde convorbirea dintre controlorii de trafic aerian și piloți, în care se aude cum aceștia din urmă sunt avertizați cu privire la cutremur și li se cere să întrerupă aterizarea.

„Delta 1972, întoarce-te. Avem un cutremur puternic”, se aude în înregistrare, în mesajul transmis de controlorii de trafic aerian.

Cutremurul s-a produs sâmbătă dimineață la aproximativ 6 kilometri vest-sud-vest de Manhattan Beach, la o adâncime de circa 12 kilometri, și a avut magnitudinea 5, potrivit Serviciului de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS).

În următoarele 45 de minute, au fost înregistrate cel puțin patru replici, cu magnitudini cuprinse între 2,5 și 3,7. USGS estimează că există o probabilitate de 30% ca o replică să atingă sau să depășească magnitudinea 4.

Primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, a declarat pentru CNN că locuitorii ar trebui să se pregătească pentru eventuale replici, deși în acest moment nu există avertismente privind deplasările.

„Nu uitați că aici avem cutremure tot timpul”, a spus primarul. „Repet, acesta a fost mai puternic și mai aproape de Los Angeles, dar nu există niciun motiv pentru ca oamenii să nu-și continue activitatea obișnuită”, a mai adăugat Karen Bass.

Ulterior, în jurul orei 11:40 a avut loc un alt cutremur, cu magnitudinea de 4,5.

Cutremurul ulterior a fost resimțit și în orașul Redondo Beach, unde alarmele mai multor mașini au pornit în parcarea unui supermarket Vons. La aeroportul internațional din Los Angeles, oamenii s-au adăpostit pentru scurt timp sub mese, în timp ce bucăți din tavan și praf au căzut, a relatat jurnalista CNN Sara Sidner.