1 minut de citit Publicat la 23:49 28 Noi 2026 Modificat la 23:49 28 Noi 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Un consilier local AUR din Pașcani, Abdalla Bashir, a propus într-o ședință de Consiliu Local ca autoritățile să rezolve problema câinilor fără stăpân prin „exportarea acestora în alte țări unde se mănâncă”. Șeful organizației județe a partidului a reacționat spunând că se „delimitează” de declarațiile lui Bashir și le-a numit „complet indezirabile”.

Bashir a făcut aceste afirmații în timpul ședinței de vineri a Consiliului Local Pașcani, într-o dezbatere despre măsurile pentru a rezolva problema câinilor fără stăpân.

„Fac acțiuni, dar nu avem unde să îi ducem. Nu îi mai primesc la padoc. Este plin. Nu știu ce să facem. Am adunat sute de câini. Cheltuim bani. În fiecare an strângem sute de câini de pe străzile din Pașcani și apar alții”, a spus primarul Marius Pintilie.

„De ce să nu fie un plan național să îi exporte în alte țări unde se mânâncă. Exportăm oi, exportăm vaci!”, a propus consilierul AUR.

Ulterior, a reacțioant Ciprian Paraschiv, președinte al organizației județe AUR de la Iași și deputat.

„Mă delimitez complet și fără echivoc, în numele Organizației Județene AUR Iași, de declarațiile făcute de medicul Abdalla Bashir, consilier local în cadrul Consiliului Local Pașcani, referitoare la gestionarea animalelor fără stăpân.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) militează pentru un tratament uman, civilizat și eficient în ceea ce privește protecția animalelor. Astfel de idei nu fac parte sub nicio formă din doctrina și valorile AUR, iar susținerea sau inițierea unui asemenea proiect legislativ nu intră în discuție nicio secundă.

În calitate de președinte al Organizației Județene AUR Iași, i-am cerut deja explicații domnului consilier pentru aceste declarații, pe care le consider complet indezirabile. Reiterez cu tărie faptul că un astfel de proiect este exclus și ne delimităm ferm de astfel de poziții. AUR rămâne un susținător constant al politicilor europene de gestionare responsabilă și umană a câinilor și pisicilor cu și fără stăpân din România”, a transmis Ciprian Paraschiv, deputat de Iași și președinte al organizației județe AUR din același județ.