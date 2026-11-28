Ciucu spune că vrea să-i ceară lui Nicușor Dan să-l ajute cu negocierile pentru bugetul primăriei: „ Am nevoie să-mi țină partea”

1 minut de citit Publicat la 21:37 28 Noi 2026 Modificat la 21:37 28 Noi 2026

Foto: Hepta

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că vrea să discute cu președintele Nicușor Dan și să-i ceară acestuia sprijinul pentru negocierile pe bugetul Bucureștilor pe 2027. „Am nevoie de dânsul să-mi țină partea”, a spus Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a fost întrebat, sâmbătă, la Digi24, dacă a avut o discuţie cu liderii PSD despre bugetul capitalei pe 2027.

„Am deschis o discuţie de principiu doar cu domnul Băluţă. Dar aici vă zic sincer, pentru că domnul Nicuşor Dan este preşedintele României şi pentru că este fost primar general şi pentru că ştie exact situaţia capitalei, aici mă bazez şi pe sprijinul domniei sale. Adică efectiv o să-i cer sprijinul. O să-i cer o întâlnire şi o să-i cer sprijinul, pentru că sunt lucruri pe care trebuie să le facem neapărat în Bucureşti”, a declarat primarul Bucureștilor.

El a menţionat că între două treimi şi trei pătrimi din banii primiţi de la guvern merg pe subvenţii.

Întrebat dacă îi cere preşedintelui Nicuşor Dan să negocieze cu PSD, Ciprian Ciucu a răspuns: „Nu. Eu trebuie să negociez. Nu e treaba domnului preşedinte să negocieze cu PSD-ul. Este treaba mea ca primar general, dar o să cer sprijinul”.

El a mai fost întrebat și ce așteptări are de la președinte.

„Să-mi ţină partea. Am nevoie de dânsul să-mi ţină partea. Dacă ar fi nevoie, m-ar ajuta foarte mult, pentru că dânsul, din poziţia de mediator pe care o are şi ştiind foarte bine Bucureştiul, eu sunt în continuare convins că ţine cu Bucureştiul”.

Ciucu a precizat că speră să nu primească mai puţini bani decât a primit de la guvernul Bolojan.

„Politic sunt, ca să spun aşa, dezechilibrat şi aş putea să mă reechilibrez cu sprijinul preşedintelui”, a adăugat primarul capitalei.

El a explicat de câţi bani ar avea nevoie Bucureştiul.

„Şi domnul primar Nicuşor Dan, că tot l-am pomenit, a fost destul de dezavantajat pe ultimii doi ani de mandat în ceea ce priveşte bugetul PMB. Dânsul a avut un buget de 5,4 miliarde, iar pentru anul acesta am reuşit să obţinem un buget de 6,2 miliarde, cam pe aici. Deci ceva mai mult. Bucureştiul are nevoie de o sumă cel puţin echivalentă, dacă nu mai mare”, a explicat Ciprian Ciucu.