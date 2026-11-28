Un grup de hackeri a spart Cloud One, platforma secretă a Forțelor Aeriene SUA. Sunt în pericol date importante despre operațiuni

3 minute de citit Publicat la 19:26 28 Noi 2026 Modificat la 19:26 28 Noi 2026

Lansată în 2017, Cloud One a fost concepută ca o platformă unică pentru necesitățile informatice ale Forțelor Aeriene americane. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Un grup de hackeri a reușit să pătrundă în Cloud One, principala platformă de cloud a Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, au declarat pentru Reuters trei persoane familiarizate cu situația. Incidentul ar putea pune în pericol o cantitate uriașă de date delicate legate de operațiunile tactice, personalul și logistica militară.

Atacul informatic a fost descoperit în urmă cu aproximativ o lună, în timpul lucrărilor de modernizare a sistemului, au declarat două dintre surse, precizând că descoperirea a provocat perturbări în funcționarea platformei.

Reuters nu a putut stabili identitatea hackerilor, amploarea exactă a atacului sau dacă au fost furate date.

Într-o declarație transmisă Reuters, Forțele Aeriene americane au precizat că „nu comentează nivelul de securitate, vulnerabilitățile sau starea operațională a anumitor rețele și sisteme. Adoptăm permanent măsuri prudente pentru a proteja informațiile, sistemele și capacitățile operaționale ale Departamentului Forțelor Aeriene”.

O platformă care reunește toate serviciile

Lansată în 2017, Cloud One a fost concepută ca o platformă unică pentru necesitățile informatice ale Forțelor Aeriene americane, reunind resursele a patru furnizori, Microsoft, Amazon, Oracle și Alphabet, pentru a susține zeci de aplicații.

Printre acestea se numără sisteme care gestionează datele și salariile personalului, precum și activitățile de logistică și întreținere.

Una dintre aplicații este Cloud-Based Command and Control, sistemul Forțelor Aeriene care centralizează datele provenite de la radarele de apărare aeriană și din alte surse de informații din întreaga Americă de Nord.

O alta este Theater Integrated Combat Munitions System, care urmărește bombele și rachetele aflate în peste 200 de baze și alte amplasamente ale Forțelor Aeriene americane din întreaga lume.

Compania SAIC a fost principalul contractant pentru Cloud One până în 2026, când responsabilitatea a fost preluată de Leidos.

Potrivit a două dintre surse, Cloud One se numără printre cele mai mari platforme de cloud computing ale armatei americane.

„Compromiterea acestei platforme este un incident foarte grav”, a declarat una dintre surse.

Anchetatorii au solicitat intervenția Comandamentului Cibernetic al Statelor Unite (Cyber Command), responsabil de operațiunile militare în spațiul cibernetic, pentru a evalua pagubele, potrivit uneia dintre surse.

Perturbări în mai multe domenii

Descoperirea atacului informatic a provocat o serie de perturbări.

Două dintre surse, împreună cu o a patra persoană familiarizată cu situația, au declarat că au fost suspendate operațiunile de migrare către Cloud One a aplicațiilor administrative interne, o prioritate de lungă durată a armatei americane.

Au fost blocate și actualizările aplicațiilor care funcționează deja pe Cloud One, ceea ce a împiedicat personalul Forțelor Aeriene să instaleze remedieri de securitate, tocmai într-un moment în care în industria tehnologică fuseseră dezvăluite noi vulnerabilități software grave.

O a cincea sursă a declarat că unor utilizatori le-au fost retrase drepturile de administrator. Toate cele cinci surse au vorbit sub rezerva anonimatului.

Potrivit uneia dintre ele, atacatorii au exploatat o vulnerabilitate software pentru a obține acces la componenta de control a platformei, cunoscută drept control plane.

Sursa a comparat această componentă cu o telecomandă universală, explicând că, teoretic, hackerii ar fi putut folosi accesul obținut pentru a verifica starea operațională a aeronavelor militare sau deplasarea pieselor de schimb.

Nu este clar dacă atacatorii au accesat efectiv asemenea informații.

O serie de atacuri informatice

Vestea compromiterii platformei vine în contextul îngrijorărilor tot mai mari privind atacurile informatice care folosesc inteligența artificială.

Acestea reprezintă o problemă deosebit de gravă pentru rețelele bazate pe cloud, deoarece modelele AI pot identifica rapid vulnerabilități într-un număr foarte mare de sisteme și servicii.

Guvernul american se confruntă deja cu consecințele a cel puțin șase alte incidente cibernetice dezvăluite recent.

Printre acestea se numără două atacuri asupra FBI, un atac anterior care a compromis date ale Pentagonului, o scurgere recentă de informații despre personalul Homeland Security, un atac care a afectat cel puțin două agenții de informații și un incident informatic la Departamentul Trezoreriei.

Cloud One se află de multă vreme în vizorul hackerilor.

Într-un articol de opinie publicat în 2023 de publicația online FedScoop, conducerea Cloud One se lăuda cu o „rată de succes de 100%” în respingerea unui număr pe care îl descria drept „uluitor” de tentative de pătrundere în platformă.

„În materie de securitate, nu există loc pentru greșeli”, scriau atunci reprezentanții conducerii Cloud One.