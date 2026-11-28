„Suntem ca niște oameni fără țară”. Proteste masive în Albania împotriva premierului Edi Rama. Poliția intervine în forță

2 minute de citit Publicat la 18:58 28 Noi 2026 Modificat la 18:58 28 Noi 2026

Foto: Profimedia Images

Protestatarii și polițiștii s-au confruntat sâmbătă în capitala Albaniei, unde mii de persoane au participat la manifestații antiguvernamentale și au cerut demisia prim-ministrului Edi Rama, relatează Euronews. Albanezi din întreaga țară s-au deplasat sâmbătă la Tirana pentru a participa la un miting în cadrul căruia mii de oameni au cerut demisia prim-ministrului Edi Rama.

Au izbucnit confruntări între protestatari și polițiști, care au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a respinge manifestanții. Aceștia au aruncat cu pietre și au folosit bastoane pentru a încerca să distrugă camerele de supraveghere stradală și geamurile clădirilor guvernamentale.

Forțe de poliție au fost desfășurate pe principalele artere rutiere pentru a verifica vehiculele.

„Am ieșit în stradă pentru a ne cere drepturile. Ne-am săturat. Viața a devenit foarte dificilă. Cerem schimbarea întregului sistem”, a declarat studenta Juna Vasili.

Protestatarii au scandat „Demisia!” în timp ce se adunau în Piața Skanderbeg, principala piață din Tirana.

Ministerul sănătății albanez a anunțat că opt persoane au fost rănite, printre care un polițist și doi jurnaliști.

Protestul a coincis cu cea de-a 114-a aniversare a independenței Albaniei, sărbătoare națională dedicată, de obicei, festivităților oficiale.

Manifestația face parte dintr-o serie de proteste antiguvernamentale începute la sfârșitul lunii mai, declanșate inițial de opoziția față de un important proiect turistic de lux de pe coasta sudică a Albaniei.

Proiectul are legături cu o companie de investiții fondată de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

„Suntem ca niște cetățeni fără țară”

La protestul din Tirana au venit și albanezi care locuiesc în străinătate.

„Am venit aici special pentru protest”, a declarat Arian Lleshi, în vârstă de 33 de ani, care locuiește în Regatul Unit.

„De ce? Pentru că suferim de mult prea mult timp. Ne-am răspândit prin Europa și în întreaga lume și este aproape ca și cum am fi cetățeni fără stat. Suntem ca niște oameni fără țară”.

Pentru mulți dintre cei care împărtășesc opiniile lui Lleshi, partidele politice apărute după prăbușirea comunismului, în anii 1990, „nu mai reprezintă pe nimeni”.

„Trebuie să facă loc unei noi generații de intelectuali și de oameni care au un interes mai mare pentru viitorul țării”.

Suzana Gjeta, o pensionară, a ieșit și ea în stradă pentru a-i susține pe tineri și pe cei care, asemenea ei, „trăiesc cu doar 120 de euro pe lună”.

„Sperăm că acest sistem va dispărea, că Edi Rama va pleca și că această corupție se va sfârși”.

Manifestațiile au primit denumirea de mișcarea Flamingo, iar în septembrie li s-au alăturat și protestele studenților.

La sfârșitul lunii octombrie, guvernul a introdus amenzi de până la 500.000 de leke(5.573 de euro) pentru acte de violență, jafuri sau ascunderea identității în timpul protestelor.

Deși multe dintre aceste manifestații au degenerat în violențe, majoritatea protestatarilor au cerut îmbunătățirea educației și a nivelului de trai, iar în ultima perioadă și demisia lui Rama.