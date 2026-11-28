2 minute de citit Publicat la 19:53 28 Noi 2026 Modificat la 19:53 28 Noi 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Piraţi somalezi au preluat controlul asupra unei nave din Emiratele Arabe Unite în largul coastelor sudice ale Yemenului, după ce se deghizaseră în pescari şi s-au ascuns în cadrul comunităţii somaleze din Yemen, au declarat, sâmbătă, oficiali din domeniul securităţii din Puntland (Somalia), citaţi de AFP și Agerpres.

Unii analişti au semnalat o reluare a acţiunilor de piraterie în jurul Cornului Africii în cursul anului care s-a scurs, cu 16 atacuri din aprilie până în prezent, acesta fiind nivelul cel mai ridicat din 2013.

Agenţia de securitate maritimă britanică UKMTO anunţase, anterior, piratarea unui vas cargo de către indivizi înarmaţi la 120 km sud-vest de portul yemenit Bal'haf şi a confirmat, ulterior, că aceste „persoane neautorizate sunt la comanda navei”.

Trei oficiali ai securităţii din statul somalez Puntland - care adăposteşte principala reţea de piraţi - au precizat că ar fi vorba despre MV Marsa Virgo, navă aparţinând Marsa Ocean Shipping, cu sediul în Emiratele Arabe Unite. Vasul este sub pavilion panamez.

Pirații s-au deghizat

Nava a fost deturnată de şase bărbaţi somalezi înarmaţi care au părăsit Puntland la bordul unei nave de pescuit şi au traversat Golful Aden până în Yemen, potrivit oficialilor citaţi, sub rezerva anonimatului, care au reconstituit deplasările lor datorită unor surse din cadrul comunităţii somaleze.

La sosirea lor în Yemen, cei şase atacatori s-au amestecat printre refugiaţii somalezi care trăiesc în sudul ţării pentru a nu fi reperaţi, potrivit aceloraşi surse.

Unul dintre ei a adăugat că ei primiseră arme din partea somalezilor locali pentru a efectua atacul şi au descris acest episod ca fiind primul atac efectuat de piraţii somalezi din teritoriul yemenit.

Unul dintre oficiali a spus că gruparea Houthi din Yemen nu este de vină pentru facilitarea pirateriei în regiune.

„Toată lumea vorbeşte despre Houthi pentru a explica pentru ce piraţii somalezi continuă să deturneze nave în largul Yemenului, dar, în realitate, elemente criminale necontrolate din cadrul comunităţii locale de refugiaţi somalezi sunt cele care îi ajută pe piraţii din Puntland, a asigurat el. Numeroşi dintre ei au legături familiale şi de clanuri, ambele părţi fiind adesea sărace”.

Aceleaşi surse au spus că nava se îndreaptă acum spre coastele somaleze şi că cei 19 membri ai echipajului se află la bordul MV Marsa Virgo, închişi. Aceste informaţii nu au putut fi verificate în mod independent de AFP.

Navele care parcurg împrejurimile peninsulei arabice sunt prinse între două focuri de la începutul războiului în Orientul Mijlociu, declanşat în februarie de lovituri americano-israeliene asupra Iranului.