Rarău, una dintre cele mai spectaculoase destinații montane din Bucovina. Ce atracții pot vedea turiștii

2 minute de citit Publicat la 19:52 28 Noi 2026 Modificat la 19:52 28 Noi 2026

La peste 1.600 de metri altitudine, Rarăul dezvăluie unul dintre cele mai spectaculoase peisaje montane ale Bucovinei. Foto: Antena 3 CNN

Stânci spectaculoase, păduri întinse și legende care au traversat secolele. Rarăul este unul dintre cele mai impresionante peisaje montane ale Bucovinei, iar iarna capătă o frumusețe aparte. De la Pietrele Doamnei și drumul Transrarău, până la platforma Skywalk, masivul atrage mereu turiști în căutare de aventură și peisaje care îți taie răsuflarea.

La peste 1.600 de metri altitudine, Rarăul dezvăluie unul dintre cele mai spectaculoase peisaje montane ale Bucovinei. Stânci care se ridică deasupra pădurilor, poteci acoperite de zăpadă și priveliști care se întind până la masivele din jur. Drumul Transrarău, care leagă Pojorâta de Chiril, deschide accesul către o zonă în care natura, istoria și legendele se întâlnesc.

„Cred eu că este un produs turistic complex. Pentru că, pe lângă drumul Transrarău, care face legătura între Pojorâta și, pe cealaltă parte, Chiril, are multe elemente. Vârful Rarău, în același timp Pietrele Doamnei, care pot fi vizitate și, mai nou, Skywalk Transrarău”, a declarat Robert Șröder, director executiv OMD Bucovina.

Printre cele mai cunoscute atracții se află Pietrele Doamnei, formațiuni stâncoase învăluite în legende. Una dintre ele vorbește despre Elena Doamna, soția lui Petru Rareș, care ar fi ascuns aici o parte din bogățiile Moldovei, pentru a le feri de cotropitori. În apropiere sunt arii naturale protejate, precum Cheile Moara Dracului, Fânețele montane Todirescu și Codrul Secular Slătioara, inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

Rarăul atrage multi vizitatori și în sezonul rece. Unii vin pentru traseele montane, alții pentru zăpadă și priveliști.

„E foarte frumos în sezonul cald. Dar mie îmi place și iarna, și zăpada, la fel și fiului meu. La Moara Dracului am fost. (...) Superb traseul ăla. Chiar merită făcut”, spune o turistă.

Natalia a urcat pe munte împreună cu familia și spune că drumul nu i s-a părut greu.

Reporter: „Cum e zăpada? Îți place aici la munte?”

Natalia: „Da.”

Reporter: „Ce-ți place cel mai mult?”

Natalia: „Zăpada.”

Printre atracțiile mai noi se află și Skywalk TransRarău, platforma care permite vizitatorilor să admire privelistea.

„Am venit de două, trei zile. (...) Am mai fost, dar niciodată pe timp de iarnă. E prima oară când venim pe timp de iarnă. Am fost doar pe timp de vară”, spune Paula, turistă din Iași.

Zăpada și gheața pot face dificile unele porțiuni ale traseelor, mai ales în apropierea stâncilor. Cei care cunosc zona le recomandă turiștilor să poarte încălțăminte potrivită, să respecte indicațiile salvamontiștilor și să nu părăsească potecile amenajate.

„Echipamentul este foarte important, să avem încălțămintea potrivită. Mai la vale se face ghețuș și uneori băieții de la Salvamont interzic urcatul până sus la belvedere. Așa că trebuie să respectăm sfaturile lor”, spune un alt turist.

Dincolo de Pietrele Doamnei, masivul oferă trasee către Giumalău, Câmpulung Moldovenesc și Codrul Secular Slătioara. Iar de pe culmile sale, în zilele senine, pot fi observate și alte masive montane. Rarăul rămâne una dintre destinațiile montane reprezentative ale Bucovinei. Un loc spectaculos în toate anotimpurile.