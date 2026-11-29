Guvernul are pentru anul acesta o țintă de deficit de 6,2% în termeni cash. Foto: Getty Images

Nici anul 2027 nu va fi unul ușor pentru România din punct de vedere fiscal-bugetar. Dimpotrivă. Românii vor fi nevoiți să strângă cureaua în continuare și economiștii se îndoiesc că Guvernul Niculescu are destul spațiu fiscal ca să continue să subvenționeze măsuri de sprijin pentru cei mai vulnerabili dintre cetățeni. Profesorul Adrian Mitroi crede că România va încheia anul cu un deficit de 7,2%, mult peste estimările ministrului de Finanțe, iar statul a ajuns la fundul sacului. De cealaltă parte, președintele Consiliului Fiscal consideră cifra „mult exagerată”, spune că inflația va scădea, iar măsuri precum plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază sunt necesare.

Cei doi economiști de top au vorbit vineri, la Antena 3 CNN, despre raportul privind starea finanțelor publice, prezentat de ministrul Finanțelor. Alexandru Nazare a anunțat că, în acest moment, România are solicitări ale ordonatorilor în valoare de circa 47 de miliarde de lei, dintre care 19 miliarde sunt obligații certe. Niciunul dintre economiști nu au contestat cifrele, însă evaluează distinct povara.

„Nu de ieri, de azi, statul are arierate. De pildă, plățile care trebuiau să fie făcute magistraților. Au fost rostogolite. Nu sunt venite din cer în 2026. Așijderea și altele. De pildă, ce nu se va obține de la Comisia Europeană, că nu știm cât, și ministrul Fondurilor Europene a spus că așteaptă să vedem.

Ministrul Nazare a spus să vedem ce va fi la finele anului 2026, pentru că execuția bugetară pe 2026 depinde de banii care vor veni sau nu vor veni de la Comisia Europeană. Deci nu este vorba despre cifre care au fost ascunse, este vorba despre faptul că, ca un buzdugan, au picat totuși plățile care trebuie să fie făcute pentru magistrați”, a explicat Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal la Antena 3 CNN.

Mitroi: „Estimez că închidem la un deficit de 7,2”

Totuși, în timp ce Dăianu are o perspectivă mai optimistă, economistul și profesorul universitar Adrian Mitroi estimează că toate aceste obligații de plată vor împinge deficitul la 7,2% din PIB până la finalul anului. Asta pentru că România va pierde mulți bani din cererile de plată 5 și 6 din PNRR.

„De exemplu, la magistrați, eu am găsit exigibil și am făcut cu mare atenție doar vreo 14,7 miliarde. Mai sunt vreo 3,7 de la CNAS. Aoleu, ce nebuloasă este acolo! Nu înțelege nimeni toate facturile acelea rămase. (...)

Dacă noi am încasa (fonduri europene din PNRR n.red), noi închidem pe 6,2, pentru că avem 88 de miliarde. Deci ne rămân vreo 20 de miliarde în astea două luni, să plătim o parte din astea exigibile, ceea ce nu-i rău, și să stăm încă în deficitul de 6,2. Dar nu vom reuși.

(...) Nu luăm toți banii din fondurile europene, mai ales tranșa șase, luăm o parte din ei. Eu estimez că închidem la un deficit de 7,2, cu toate andaralele astea”, a spus Mitroi.

Președintele Consiliului Fiscal l-a contrazis însă.

„Eu nu cred că vom termina cu un deficit de 7,2. Nu cred. O să vedem și cifrele acelea nu pot să fie măsluite. Într-adevăr, va fi complicat. Nu aș vrea să dau o cifră, dar 7,2 mi se pare mult exagerat. Eu cred că se poate ajunge la o eșalonare a plăților pentru cele pentru magistrați se poate proceda la o eșalonare, ceea ce ar reduce presiunea”, a spus Dăianu.

El a explicat că România are un stoc de arierate care de ani de zile este rostogolit pentru a nu crește exploziv și să copleșească economia. Mai mult, Dăianu spune că aceste plăți nu ar fi putut fi făcute până acum deoarece România s-a aflat „sub o amenințare teribilă”, adică deficit excesiv, și trebuie să ia măsuri urgente ca să îl scadă.

Ce se întâmplă cu inflația

Președintele Consiliului Fiscal a spus că deși inflația va rămâne ridicată în prima parte a anului 2027, aceasta va începe să scadă.

„Inflația se va diminua, într-adevăr, în 2027. Sunt efecte de bază, de la faptul că în a doua parte a anului 2026, iar am suferit un șoc inflaționist, nu venit din interior, așa cum a fost cel produs de creșterea taxelor și impozitelor. Ci pentru că prețurile combustibililor, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, (au crescut n.red) am avut presiune pe leu și am avut o depreciere a leului”, a spus Dăianu.

Mitroi a atras însă atenția că România „importă” inflație, dar o și „fabrică”. El a explicat că prețurile la energie din țara noastră, de exemplu, sunt umflate și de deprecierea leului și de cea a euro.

„Asta fabricată este dată în primul rând de sectoarele oligopoliste, fără putere competitivă și care pot foarte ușor să transfere, se numește pricing power, în costurile clienților poziția lor cvasi-oligopolistă. Observați că sectoarele mari aducătoare și fabricante de inflație locală sunt tocmai sectoarele acestea energetice. (...) Plus sistemul grav prin care funcționează și nereformat, și insuficient competitiv piața românească. Puneți peste asta și presiunea care vine cu măsurile acelea noi în economia comportamentalele, când faci dreptate la toată lumea, când plătești gigacaloria, prostiuțe medievale”, a spus Mitroi.

Ce îi așteaptă pe români în 2027

În ceea ce privește anul viitor, Adrian Mitroi consideră că România nu mai are bani ca să susțină noi creșteri de cheltuieli pentru măsuri de ajutoare a populației vulnerabile, de exemplu. Economistul a explicat că presiunile asupra bugetului rămân ridicate, iar fondurile europene vor fi limitate. Ideea că vom accesa fondurile de coeziune este „apă de ploaie”, în opinia profesorului universitar.

„Nu avem monetar, fiscal, salarial, niciunul din toate astea. Ca să nu mai vorbesc că nu mai avem PNRR, lăsați povestirile alea cu fondurile structurale, apă de ploaie. Îndepărtate, greu de luat, pe criterii extrem de competitive”, a apus Adrian Mitroi.

Economistul a susținut că o depreciere moderată a leului, intenționată ar putea contribui la îmbunătățirea competitivității economiei. Mai mult, dobânzile trebuie să rămână mari. Mitroi a susținut că stabilitatea macro-economică va face diferența pe termen lung.

Totuși, Daniel Dăianu a respins această abordare, avertizând că o depreciere intenționată ar putea alimenta inflația.

„Deprecierea nu trebuie să fie încurajată. Deprecierea rezultă din cauza presiunilor foarte mari pe piața valutară, a presiunilor pe leu. România nu are piloni pe care să sprijine stabilitatea cursului”, a explicat Dăianu.

Cei doi economiști au fost întrebați și despre măsurile de plafonare a prețurilor la alimente și gaze, precum și despre schemele de sprijin pentru energie. Adrian Mitroi a criticat astfel de intervenții în economie, susținând că măsurile de sprijin ar trebui să fie direcționate către persoanele care au cu adevărat nevoie de ele.

Daniel Dăianu a susținut, în schimb, că menținerea plafonului la adaosul comercial la alimentele de bază poate avea și un efect psihologic asupra consumatorilor.

În final, președintele Consiliului Fiscal a spus că prioritatea autorităților la anul trebuie să fie reducerea gapului de TVA.

„Trebuie să încercăm să colectăm mult mai bine taxe și impozite, pentru că, dacă nu reușim în această privință, riscăm să rămânem blocați cu deficitul în sus”, a avertizat Daniel Dăianu.

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