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Cum îi pregătesc părinţii pe copii să se descurce responsabil cu banii? Nu cu foarte mare siguranţă, arată un sondaj realizat recent, cu participarea a peste 800 de părinţi din mediul urban. Datele arată că educaţia financiară şi discuţiile despre investiţii sunt subiecte separate în concepţia părinţilor.

Marea majoritate a părinţilor (72%) consideră că educaţia financiară a copiilor trebuie să înceapă înaintea vârstei de 14 ani. Însă în ce priveşte investiţiile, discuţiile despre acestea ar trebui să înceapă după vârsta de 14 ani, ba chiar între 14 şi 24 ani, consideră o majoritate ceva mai mică, de 67% dintre părinţi. Interesant este că mamele şi taţii au concepţii diferite în această privinţă. Un procent dublu al mamelor consideră că ar începe familiarizarea copiilor cu gestionarea banilor înainte de 6 ani. În schimb, tații consideră intr-un procent mai mare că educația despre investiții ar trebui să înceapă la 16–17 ani.

Despre educaţia financiară, părinţii par să aibă idei foarte clare. Cel mai mulţi discută cu copiii lor despre cum se câştigă banii (73%), despre diferenţa dintre nevoi şi dorinţe, precum şi despre economisirea pentru ceva mult dorit. Doar 15% dintre respondenţi au spus că pe lângă acestea abordează în discuţiile cu copiii lor şi investiţiile şi riscurile, deşi relativ puţini dintre părinţi, 14% recunosc că le este dificil să explice aceste noțiuni pe înțelesul copiilor.

Investiţiile implică riscuri şi ideal ar fi ca tinerii să înveţe să investească bani, dar şi să conştientizeze că acestea nu vin întotdeauna cu un câştig. Studiul arată că părinţii nu consideră neapărat pierderile o catastrofă: 78% dintre ei cred că adolescenții pot învăța din propriile greșeli financiare, inclusiv din pierderea unor sume mici, dar în condiţii de supraveghere. Părinţii afirmă că ar fi confortabili ca adolescenții să investească sume limitate printr-un cont pe care părinții îl pot monitoriza și pentru care pot stabili limite. În privinţa unei suma concrete, cei mai mulţi au indicat un interval de 100–249 de lei.

De unde să vină aceşti bani? Răspunsul cel mai simplu ar fi din alocaţia pentru copii de la stat. Însă părinţii nu renunţă uşor la această sumă. Jumătate dintre ei o folosesc pentru cheltuieli legate de școală, haine și activitățile copiilor și doar un sfert pun deoparte integral aceşti bani pentru copii.

XTB oferă experiența practică însoțită de supravegherea părinților prin contului XTB Young, o soluție destinată adolescenților cu vârste între 14 și 17 ani. Aceasta permite investițiile în acțiuni cu deținere și fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) și oferă acces la materiale educaționale despre investiții și riscuri.

Părintele primește notificări pentru tranzacțiile efectuate, poate închide investiții și este singurul care poate depune sau retrage bani. XTB Young funcționează ca un subcont al părintelui, care rămâne proprietarul fondurilor și al activelor. Contul nu oferă acces la CFD-uri sau alte produse riscante cu levier.

Sondajul a fost realizat de Reveal Marketing Research pentru XTB România, în noiembrie 2026, prin interviuri online pe un eșantion de 806 părinți din mediul urban, cu vârsta de peste 30 de ani, care au cel puțin un copil cu vârsta între 14 și 17 ani.